KBB Okullar Arası Satranç Liginde sona doğru

Kocaeli Büyükşehir tarafından düzenlenen Kocaeli Okullar Arası Satranç Liginin 7. Etabı 12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlendi. İlkokullar, ortaokullar ve liseler olmak üzere üç ayrı kategoride oynanan ligin 7. etabı İsviçre Sistemi ile 6 maç üzerinden oynandı. Düşünme süresi olarak 35 dakika 30 saniye eklemeli temponun kullanıldığı organizasyonda başhakemliği ulusal hakemlerimizden Gökhan Destan yaptı.

34 okulun katıldığı ilkokullar kategorisinde 7 etap sonunda Derince Turgut Reis İlkokulu 113,5 puanla liderliğini sürdürürken 102,5 puanla Derince Kocaeli Öğretmenler İlkokulu ikinci sırada, 102 puanla Çayırova Üç Renk Koleji üçüncü sırada etabı tamamladılar.

16 okulun katıldığı ortaokullar kategorisinde ise 110,5 puanla İzmit Özel Atafen Ortaokulu birinci, 100,5 puanla Gölcük Hisareyn Ortaokulu ikinci, 98 puanla İzmit Şehit Ümit Balkan Ortaokulu üçüncü sıradaki yerlerini korudular.

16 okulun katıldığı liseler kategorisinde Dilovası Özel Enka Teknik Okulları 102,5 puanla birinci, İzmit Kocaeli Fen Lisesi 95,5 puanla ikinci Körfez Fen Lisesi 94 puanla üçüncü sırada yer aldılar.

Sekiz etap sonunda ilk üç dereceyi alan okullara kupanın yanı sıra birincilere bilgisayar sınıfı ikincilere fen laboratuvarı ve üçüncü olan okullara da kütüphane ödül olarak verilecek.

Okulların en az üç sporcuyla katılabildiği ligde en yüksek üç puana sahip öğrencilerın topladığı puan okul sıralamasında kullanılıyor. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği ligde son etap 26-27 Mayıs günlerinde yine Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda oynanacak.

Satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> 5-11 Mayıs 2018 tarihlerinde Saraybosna’da düzenlenen Bosna Açık’ta GM Emre Can 7,5 puanla şampiyonluğa ulaştı.

>>> Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Şampiyonası, 04-10 Haziran 2018 tarihleri arasında Çorum'da düzenlenecek.

>>> Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 29 Haziran - 08 Temmuz 2018 tarihleri arasında Polonya, Krakow'da düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** 2018 Rusya Takım Şampiyonası

(01 - 10 Mayıs 2018/RUS)

GM Vitiugov, Nikita (ELO 2740/RUS - 1987 Doğumlu)

GM Alekseev, Evgeny (ELO 2622/RUS - 1985 Doğumlu)

1.Af3 Af6 2.g3 d5 3.Fg2 g6 4.c4 c6 5.b3 Fg7 6.Fb2 0–0 7.0–0 Abd7 8.d4 Ae4 9.Abd2 Adf6 10.Ae5 Ff5 11.e3 Va5 12.Axe4 Axe4 13.f3 Af6 14.Ve2 Ad7 15.e4 Axe5 16.exf5 Ad7 17.fxg6 hxg6 18.Vxe7 Vd2 19.Vxd7 Vxb2 20.cxd5 Kae8 21.Kae1 Vxd4+ 22.Sh1 Kxe1 23.Kxe1 Vxd5 24.Vxb7 Vd2 25.Kf1 Ke8 26.f4 Fd4 27.f5 Ke1 28.fxg6 fxg6 29.Vxc6 Sg7 30.Vb7+ Sh6 31.Vf3 Sg7 32.Vf8+ Sh7 33.Fe4 Fg7 34.Vf3 Kxf1+ 35.Vxf1 Vxa2 36.Vh3+ Fh6 37.Ve6 Va1+ 38.Sg2 Vb2+ 39.Sf3 Vg7 40.h4 Vg8 41.Vxg8+ Sxg8 42.Fxg6 Sg7 43.Fe8 Fd2 44.Se2 Fb4 45.g4 Sf6 46.g5+ 1–0

** 2018 Rusya Takım Şampiyonası

(01 - 10 Mayıs 2018/RUS)

GM Fedoseev, Vladimir (ELO 2706/RUS - 1995 Doğumlu)

GM Najer, Evgeniy (ELO 2667/RUS - 1977 Doğumlu)

1.e4 c5 2.Ac3 d6 3.d4 cxd4 4.Vxd4 Ac6 5.Vd2 Af6 6.b3 e5 7.Fb2 Fe7 8.g3 0–0 9.Fg2 Ad4 10.Age2 Axe2 11.Vxe2 Fg4 12.Vd3 Kc8 13.0–0 Vc7 14.a4 Vc5 15.Kfc1 Kfd8 16.a5 a6 17.Vd2 Vc6 18.h3 Fd7 19.Sh2 h5 20.f4 b5 21.Ad5 Axd5 22.exd5 Vc7 23.Ve2 h4 24.gxh4 Ke8 25.Vf2 Vd8 26.Fe4 f5 27.Ff3 Fxh4 28.Vg2 g5 29.fxe5 dxe5 30.Fh5 Ke7 31.c4 Kh7 32.Fe2 f4 33.Ve4 Vf6 34.cxb5 Fg3+ 35.Sg1 Fxh3 36.Fd3 Fh2+ 37.Sh1 Kh4 38.Fxe5 Vh6 39.Fd4 f3 40.Kxc8+ Fxc8 41.Ve8+ 1–0

** 2018 Rusya Takım Şampiyonası

(01 - 10 Mayıs 2018/RUS)

GM Artemiev, Vladislav (ELO 2704/RUS - 1998 Doğumlu)

GM Svidler, Peter (ELO 2760/RUS - 1976 Doğumlu)

1.Af3 Af6 2.c4 c5 3.Ac3 Ac6 4.e3 e6 5.d4 d5 6.cxd5 Axd5 7.Fd3 Fe7 8.0–0 0–0 9.a3 cxd4 10.exd4 Ff6 11.Fe4 Ace7 12.Ae5 Af5 13.Ke1 Ade7 14.Fe3 Axe3 15.fxe3 Fxe5 16.dxe5 Va5 17.Vd6 Af5 18.Fxf5 exf5 19.b4 Vd8 20.Kac1 a5 21.Ad5 Fe6 22.Ac7 Vxd6 23.exd6 Kad8 24.Ked1 axb4 25.axb4 Kd7 26.Axe6 fxe6 27.Kc7 Kfd8 28.Kxd7 Kxd7 29.e4 fxe4 30.Sf2 Sf7 31.Se3 e5 32.Sxe4 Se6 33.Kd5 Kxd6 34.Kxe5+ Sd7 35.Kh5 Kg6 36.g3 h6 37.Sd5 Kf6 38.Sc5 g5 39.h4 Sc7 40.hxg5 Kf5+ 41.Sc4 hxg5 42.Kh7+ Sc6 43.Kh6+ Sc7 44.Kg6 Ke5 45.b5 b6 46.Kg7+ Sd6 47.Kb7 Ke4+ 48.Sd3 Kg4 49.Kxb6+ Sc5 50.Kb8 ½–½

** 2018 Rusya Takım Şampiyonası

(01 - 10 Mayıs 2018/RUS)

GM Gelfand, Boris (ELO 2695/ISR - 1968 Doğumlu)

GM Svidler, Peter (ELO 2760/RUS - 1976 Doğumlu)

1.Af3 Af6 2.c4 c5 3.Ac3 Ac6 4.d4 cxd4 5.Axd4 e6 6.g3 Vb6 7.Af3 Fc5 8.e3 Fb4 9.Fd2 0–0 10.Fg2 Fe7 11.0–0 Vxb2 12.e4 d6 13.Kb1 Va3 14.Ke1 Ag4 15.h3 Age5 16.Ab5 Vxa2 17.Fc3 Vxc4 18.Ke3 a6 19.Ac7 Kb8 20.Kc1 Vc5 21.Fxe5 Va5 22.Ad5 exd5 23.Fc3 Vd8 24.exd5 Ae5 25.Axe5 dxe5 26.d6 Vxd6 27.Kd3 Vg6 28.Fxe5 Ff5 29.Kd4 Kbc8 30.Fxb7 Kxc1 31.Vxc1 Fxh3 32.Vc7 Ff6 33.Fxf6 Vxf6 34.Kd6 Ve5 35.Fxa6 Ve1+ 36.Sh2 Fg4 37.Sg2 Ve4+ 38.Sg1 Fh3 39.Fb7 Ve1+ 40.Sh2 Fe6 41.Vb6 Ve5 42.Kd8 g6 43.Vd6 Vxd6 44.Kxd6 Sg7 45.Fd5 Ff5 46.f4 Kb8 47.Ff3 Kb2+ 48.Sg1 h5 49.Kd4 ½–½

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Kc7 Şa8 2.Vxb7#