İhsan Dede’nin kemikleri sızlıyor… Bağdat’a sahip çıkın…

Kentimizin dört bir yanına süper spor salonları ve tesisler yapılırken, maalesef kentin merkezi olan İzmit’te, bu denli tesisi görmek zor oluyor. Sebebi art niyet, tembellik ya da başka bir sebep değil. Sadece ve sadece, kent merkezinin sıkışıklığı yer bulunamaması, rant değerinin yüksek olmasıdır. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ‘Yer bulun, hemen tesis yapayım’ diyerek, iyi niyetini açık açık gösteriyor…

Bu yerlerden biri de Üçyoldoğu Spor Kulübü Tesisleri olarak da anılan, Merhum Vali İhsan Dede Tesisleri. Malta Mahallesi’ne yakın olan bu tesis, maalesef çürümeye terk edilmiş durumda bulunuyor. Kimse tesisten yararlanmıyor. Üçyoldoğuspor’un sorumluluğuna bırakılan tesis, bu kulübün maddi sıkıntıları nedeniyle, Bağdatspor’a devredildi. Bağdatspor ise şu an için tesiste bir çalışma içerisinde bulunamıyor. Kulübün başkanı ve ünlü dizi oyuncumuz Orhan Bıyıklı, yakında bu tesiste hamleler başlatmaya hazırlanıyor. Tabii ki en büyük destekçisi, ağabeyi, Altınoluk pide salonları sahibi İbrahim Bıyıklı…

Yeni sezon öncesinde önemli çalışmalar yapılması beklenen tesislerin şimdiki durumu, rahmetli İhsan Dede valinin kemiklerini sızlatıyordur. Ayrıca bu tesis, Bağdatspor’un gücünü aşar. Yine olaya İzmit Belediyesi’nin acilen el atması gerekiyor. Orhan Bıyıklı ve ekibinin çalışmalarına destek vermesi gerekiyor. Yıllardır, siyasi yapı tarafından sürekli olarak ötekileştirilen ve eski yönetiminin ANAP’lı olması nedeniyle hedef haline getirilen Bağdatspor, yeni yapılanma ve yeni anlayışıyla farklı şeyler yapmaya hazırlanıyor.

Ama acilen, ne yapılması gerekiyorsa yapılsın, İzmit Belediyesi tesisine sahip çıksın ve Bağdat’a öyle teslim etsin. KASKF Başkanı da, Bağdat konusunda hassasiyet gösterip, kulübe destek versin, tesisi kazandırsın. Yıllardır hakkını alamayan ender kulüplerden olan Bağdatspor ve onun sanatçı başkanı yalnız değildir!