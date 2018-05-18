KSO’nun İŞKUR’a önerisi var!

Kocaeli Sanayi Odası’nın meclis toplantısı önceki akşam Wellborn Otel’de yapıldı… Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin sanayinin kalbi olduğunu söyledi…

Kocaeli, sanayinin kalbi, milyarlarca lira vergi veriliyor…

Ama verilen verginin karşılığını almadığımız da bir gerçek…

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Meclis Toplantısında konuşan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ders niteliğinde açıklamalar yaptı…

Sanayinin içinde bulunduğu durumla ilgili net tespitlerde bulundu…

Zeytinoğlu’nun değerlendirmesini birlikte okuyalım;

YETERİ KADARF KATKI GELMİYOR

Nisan ayında;

İhracat 13,9 milyar dolar.

İthalat 20,5 milyar dolar.

Yıllık ihracatımız 161,4 milyar dolara yükseldi.

İhracatımız sürekli artıyor ancak ithalat ihracattan daha hızlı artıyor.

İthalattaki artış ivmesi dış ticaret açığını ve dolayısıyla cari açığımızı büyütüyor.

Mart ayında yıllık cari açık 55,4 milyar dolara yükseldi.

Turizm gelirlerinden de hala cari açığa yeteri kadar katkı gelmiyor.

Finansman tarafında ise doğrudan yatırım girişlerinin 2015 yılından bu yana azaldığını görüyoruz.

İlk üç aylık dönemde ise; 2017’de 3 milyar ve2018’de 2,2 milyar dolar doğrudan yatırım girişi oldu…

İSTİHDAM RAKAMLARI

“Kocaeli Gümrüklerine göre ilimiz dış ticareti Nisan ayında, ihracat 2,43 milyar dolar, ithalat 4,67 milyar dolar. İlk dört aylık dönemde; İhracat 9,29 milyar dolar. İthalat 17,71 milyar dolar. İlimiz genelinde ithalatın yüksek olmasının ana nedeni hidrokarbon ithalatındaki maliyetler.

Biliyorsunuz; nisan ayı petrol fiyatları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 45 oranında arttı. İşsizlik oranı şubat yüzde 10,6. Bir önceki aya göre 0,2 puan, geçen yılın aynı ayına göre 2 puan geriledi.

Memnuniyet verici.

Şubatta istihdam edilen kişi sayısı; 2018’de 1 milyon 210 bin kişi arttı. Bir önceki yılın 3 katı. 2017’de 411 bin kişi idi.

İşsizlik oranının aşağı çekilmesinde güçlü büyümenin ve istihdama yönelik verilen özel teşviklerin etkisi var.

Önümüzdeki aylarda sezonsal etkilerle tek haneye inebileceğini düşünüyoruz.

ULAŞIM KONULARINI DİLE GETİRDİ

Ulaşım konusunda son yıllarda önemli mesafeler kat ettik.

Yalova-İzmit Otoyolu Projesi Hükümet Programında yer aldı. Henüz ihale edilmedi. Bölgemizden geçen yüksek hızlı tren hattına (sadece yük taşımacılığı için) üçüncü demiryolu hattı planlara dahil edildi. Üçüncü hat çalışmasının ihale edilme kararı alındı. Dördüncü hat projelendirildi. Yapılması ile alakalı üçüncü hat ihalesinin içine katılması kararı alındı.

SEFER SAYISI HALA ÇOK YETERSİZ

OSB ve limanlara demiryolu kılçık hat çalışmaları başlatıldı…

Bu kapsamda TCDD ve Odamız tarafından 10 firma ve 3 OSB ziyaretleri gerçekleştirildi. Asım Kibar OSB ve Arslanbey OSB’den Köseköy Lojistik Merkeze bağlantı yapılması için fizibilite çalışmaları Ulaştırma Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bu çalışmalara çok emeğimiz olduğu için TCDD iki OSB’mize müjdeyi bizim vermemizi istedi.

Cengiz Topel Havaalanının sivil havacılığa açıldı.

Sefer sayısı hala çok yetersiz…

Son dönemde ise yerel ulaşım sorunlarımızın çözümü noktasında Büyükşehir Belediyemize katkı vermeye çalışıyoruz.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük-İzmit arasında yeni metro hattı için proje ihalesini başlattı.

Diğer taraftan Körfez-Köseköy arası metro hattı projesi için de girişimlerde bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu sürecin takipçisi olacağız.

ÜÇ PROJE HAZIRLADIK

Kocaeli-İŞKUR verilerine göre, Nisan sonu itibariyle; Alınan açık iş sayısı 34.817, işe yerleştirilen kişi sayısı 14.550…

Yani bölgemizdeki sanayicinin 20 bin kişilik istihdam talebi karşılanamamış.

Oysa sistemde 54 binin üzerinde kayıtlı işsizimiz var ve bu işsizler firmalarımızın talebini karşılayamıyor.

İlimizdeki sanayi kuruluşlarımızın ara eleman ihtiyacını karşılamada yaşadıkları sorunlardan yola çıkılarak ardışık üç proje hazırladık.

Bir projemizde ise ilk çalışmamızda elde ettiğimiz bulguları ve oluşturduğumuz önerileri deneysel metotlarla doğruladık.

Bu deneysel uygulamalar sonrası; öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin tutumlarında önemli ölçüde yükseliş olduğunu gördük…

ETKİN STAJ UYGULAMALARI

“Staj öncesi öğrencilere; kariyer gelişimi, işyeri kuralları, çalışma etiği, iş hukuku gibi alanlarda eğitim vermek gerekiyor.

Geleneksel staj uygulamalarından, etkin staj uygulamalarına geçmeliyiz…

İşletmelerdeki usta eğiticileri eğitmeli ve teşvik etmeliyiz.

Staja öğrencilerin bilinçli girmelerini sağlamalıyız.

Yönlendirme aşamasında, ortaokul rehber öğretmenlerin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi gerekiyor.

Ortaokul velilerinin motivasyonu için özel çalışmalar yapılmalı.

Son olarak işadamlarının, akademisyenlerin, rehberlerin vereceği seminerlerle mesleki eğitime yönelik tüm tarafların algısının olumlu yönde geliştirilmesinin gerektiğini düşünüyoruz.

PERFORMANS SİSTEMİ GELİŞTİRİLMELİ

İŞKUR’a kayıtlı olan işsizlerin büyük çoğunluğunun kronik işsizlerden oluştuğunu gördük. Bu grup işletmelerin istihdam taleplerini karşılayamıyor.

Kendilerini geliştirmeleri için sunulan kurslara rağmen işe yerleşemiyor.

Aldıkları mesleki eğitim amaçlı kursları sosyal yardım olarak görüyor.

Diğer taraftan bu işsizler, gerçekten iş arayan meslek lisesi ve Meslek Yüksek Okulu mezunları ile eşit koşullarda iş daveti alıyorlar.

Bu bakımdan bizim önerimiz, İŞKUR’un en kısa sürede, her bir kayıtlı işsiz için performans puanı sistemi geliştirmesidir.

Bu sistemle gerçekten çalışmak isteyen kişilerin işe yerleştirmelerine öncelik verilmesini istiyoruz…”

“İŞ DE VAR, İŞİ BEĞENMEME DE VAR”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun değerlendirmesi böyle…

Zeytinoğlu, ulaşım konusundaki eksiklikleri dile getirirken, kalifiye eleman sorunuyla ilgili görüşlerini açıkladı, İŞKUR’a bir de öneride bulundu…

Zeytinoğlu, İŞKUR’a önerisinde her bir kayıtlı işsiz için performans puanı sistemi geliştirmesini, bu sistemle gerçekten çalışmak isteyen kişilerin işe yerleştirmelerine öncelik verilmesini istedi…

Zeytinoğlu’nun bu önerine katılıyorum…

“İş de var, işi beğenmeme de var” düşüncesini basit bir düşünce olarak değerlendiriyorum…

İşsizlerde bu düşünce en aza indirgenmeli ve yeni formüller bulunmalı…