Caddelerimiz lüks otomobillerden geçilmiyor da…

Ülkemizin en fazla gurur duyduğu sektörlerin başında otomotiv gelir değil mi?

Kendi markamız olmasa da, değişik marka otomobilleri, taşıt araçlarını üretip ihraç edebiliyoruz.

Her ay ihraç rakamları açıklanırken, otomotiv hep liste başındadır.

İhracat rekortmenimiz, hep otomotivdir.

Şu kadar milyar dolarlık motorlu taşıt ihraç ettik…

Ooo, süper!

Ama arkası gelmez.

O ihracatı yapabilmek için ne kadar “ara malı” ithal edilmiş, o söylenmez.

Ülke olarak dışarıdan ne kadar “motorlu taşıt” satın almışıyız, hep gizlenir.

Sonuç olarak ekside miyiz artıda mı, hiç konuşulmaz.

2017 rakamlarını vereyim.

Geçen yıl…

25.5 milyar dolarlık motorlu taşıt ihracatı yapmışız.

Bu ihracatı yapabilmek için 16.6 milyar dolarlık “ara malı” ithal etmişiz.

Bu alım-satımdan 9 milyar dolar gibi kâr görünüyor değil mi?

Görünüyor, ama bir başka hesap daha var.

Yine aynı yıl 21 milyar dolarlık “taşıt” ithal etmişiz.

Lüks otomobiller ve diğer taşıt araçları…

21 milyar dolardan 9 milyar doları çık, sektör bazında 12 milyar dolar eksideyiz.

Demek ki, neymiş?

En iddialı olduğumuz…

İhracat rekoru kırdığımız otomotivde dahi içerideyiz.

12 milyar dolar…

Ne yapmamız lazım?

Bir taraftan otomotiv üretiminde gerekli olan ara malların daha büyük kısmını ülkemizde üreteceğiz, 16.6 milyar dolarlık ara malı ithalatını azaltacağız…

Diğer taraftan daha az taşıt ithal edeceğiz.

Lüks otomobillere daha az bineceğiz.

Başka çaremiz yok.

En çok güvendiğimiz otomotiv sektöründe bile açık veriyoruz, diğer sektörleri varın siz düşünün!

Yıllardır hep aynı sorular

*Sakız orucu bozar mı?

*Müzik dinlemek günah mı?

*Çıplak yıkanmak dinen sakıncalı mı?

Ramazan ayı geldi ya, TV kanallarında din eğitimiyle hiç ilgisi olmayan “Ramazan şov” programları başladı.

Bildik isimler…

Tanıdık yüzler…

Masal ve hurafe anlatarak eşek yüküyle para kazanıyorlar.

Her yıl aynı sorular soruluyor…

O muhteremler de aynı cevapları veriyorlar.

Bir türlü “Sakız orucu bozar mı?”, “Müzik dinlemek günah mı?” sorularının cevaplarını vatandaşlarımıza öğretemedik.

Dövizimiz hâlâ elin öküzüne gidiyor

Sorunu çözemedik…

Çaresini bulamadık…

Bizim dövizler, hâlâ elin öküzüne gidiyor.

Bana en çok koyan bu!

Elden borç para alıyoruz, o parayı elin öküzünü satın almak için harcıyoruz…

Ekonomide “ithal ikâmesi”ni geri getireceksek, işe “öküz” den başlasak diyorum.

Bizim öküzler dururken, neden elin öküzüne para harcıyoruz?

Kılıçdaroğlu’na laf çok, Bahçeli’ye laf yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisi aday olmadı, ama yine bir CHP’li olan Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kendisi aday olmadı, yerine kendi partisinden bir ülkücüyü değil, bir başka partinin liderini, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı gösterdi.

Kılıçdaroğlu, eleştiriliyor…

Bahçeli’ye laf yok!

Şu siyasetimizin seviyesine bir bakar mısınız?

Dolar neden yükselmesin ki?

Herkes şokta!

Dolar, neden bu kadar yükseliyor?

*Türkiye, çalışıp yeteri kadar üretim yapabiliyor mu? Yapamıyor…

*Türkiye’nin tasarruf oranı yeterli mi? Yetersiz…

*Türkiye’nin borçluluk oranı artarak devam ediyor mu? Ediyor…

*”Hukuk devleti” yapısından uzaklaştığımızdan, sermaye girişi yavaşladı mı? Yavaşladı…

*Yüksek enflasyon ve cari açık devam ediyor mu? Ediyor…

*İktidarın siyasi söylemleri sermayeyi rahatsız ediyor mu? Ediyor…

*Yabancı yatırımcının hoşlanmadığı OHAL uygulaması sürüyor mu? Sürüyor…

*İçerideki siyasi iklim nedeniyle dışarıya sermaye çıkışı var mı? Var…

*Komşularımızla ilişkilerimiz kötü mü? Kötü…

*Petrol fiyatlarındaki hızlı tırmanış devam ediyor mu? Ediyor…

*Sonucu öngörülemeyen bir seçim sürecinde miyiz? Evet, böyle bir süreç yaşıyoruz…

Eee, daha ne olsun?

Dolar neden yükselmesin ki?

Doların yükselmesinde suçu başkalarında değil, kendimizde arayalım.

Cebimizdeki para

*2009’da 100 lira ile 65 dolar alınabiliyordu.

*Bugün 100 lira ancak 22-23 dolar alabiliyoruz.

Cebimizdeki para, 9 yılda mum gibi eriyip yok oldu.

2 görüş

*”Düşünceye karşı çıkmak ayrı, karalamak ayrı şeydir. İkincisi ahlak dışıdır.”

*”Ulusça az okuyoruz. Okuyanlar çoğalmadan karanlıklar azalmaz.”