19 Mayıs ruhu

Her karanlığın bir sabahı vardır. O günkü tarihte ve içinde bulunduğu şartlarda incelendiği zaman umudun olmadığı bir ortam yaşanıyordu. İstanbul’dan Bandırma Vapuru ile yola çıkıp 19 Mayıs 1919 da Samsun’a yanında birkaç arkadaşı ile ayak basan Atatürk’ün içindeki umudun ne olduğunu kimse bilemiyordu.

Anadolu; yoksulluk, parçalanmışlık, umutsuzluk içinde adeta bir kaos ortamı yaşıyordu. Kendisine ve o derecede de milletine güvenen Atatürk bütün sorumsuzluklara rağmen karanlığı parçalamaya çalışıyordu. Samsun’dan Amasya’ya sabahın seherinde yoluna devam eden Atatürk, verilen kısa molada şu cümleyi yüksek bir sesle arkadaşlarına söylüyordu. “Gümüş dere durmaz akar, güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar.”

Bir inanç ve kararlılıkla önüne çıkan engelleri milletin desteği ile aklın yolunu öne çıkararak tek tek aşar. Kimsenin düşünemeyeceği, tahmin edemeyeceği bir şekilde dünyada eşi ve benzeri bulunmayan Kurtuluş Savaşı’nın kıvılcımlarını ateşler.

Ülke yoksulluk, hastalık, bilgisizlik, iç ve dış ihanet kıskacındadır. Moral sıfır, buna karşılık tek inançlı güç, halkın gücüdür. Bu gücü Erzurum ve Sivas Kongresi ve Amasya Tamimi ile ateşleyip inanılması zor olan mucizeyi gerçekleştirmek Atatürk ve arkadaşlarına nasip olmuştur. Çağının en kuvvetli ve kudretli devletleri ve onun komutanlarının gerçek itirafı şudur: “Dünyaya iki yüz üç yüz yılda ancak bir dahi lider gelir, bu lider maalesef Türklere nasip olmuştur.” Diyerek gerçeği kabul etmişlerdir.

Yoktan var olan toplumda herkes varlığını, dinini, dilini, onurunu, özgürlüğünü Atatürk’e borçludur. Atatürk’ü dinsizlikle suçlayan kişilere, yanlışı, yalanı savunanlara Atatürk’ün bizzat ağzından çıkan şu cümlelerle cevap verelim: “Din, lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur.”

Bir başka sözü ise “Türk Milleti daha dindar olmalıdır. Yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır.”

İnanıyorum ki Atatürk, hiçbir zaman ölmedi, ölmeyecek. Atatürk bir düşüncedir, bunu bilelim, kavrayalım, tartışalım, tabulaştırmadan.

Atatürk milletine çağdaş uygarlığı, “aklı, müspet bilimi” hedef göstermiştir.

Unutulmaz ve unutturulamaz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnet ile anarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyor ve ilelebet devamını diliyorum. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

19 MAYIS

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı

Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

Selam durdu tayfası.



Bir duman tüterdi bu geminin bacasından

Bir duman

Duman değildi bu

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.



Samsun limanına bu gemiden atılan

Demir değil

Sarılan anayurda

Kemal Paşanın kollarıydı.



Selam vererek Anadolu çocuklarına

Çıkarken yüce komutan

Karadeniz'in halini görmeliydi.



Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar

Kalktı takalar,

İzin verseydi Kemal Paşa

Ardından gürleyip giderlerdi

Erzurum'a kadar



Cahit KÜLEBİ