Gözler AK Parti listelerinde…

27. dönem milletvekilleri listeleri açıklanmaya başladı. 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi listelerini ilk açıklayan parti MHP oldu. Bilindiği gibi MHP, bu dönem cumhurbaşkanı adayı çıkartmayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı almıştı. Partinin önemli isimlerinin istifa ederek İyi Parti’ye geçmesinin yanı sıra, aday çıkartmayarak seçime giren MHP’nin seçimlerde nasıl bir netice alacağı merak konusu. Karpuz gibi bölünen partinin oylarının bir kısmı İyi Parti’ye gitse de, Ak Parti’den de hatırı sayılır bir oy alacağı konuşuluyor. İşte bunun oranını şimdilik kimse kestiremiyor. Bu tehlikeyi gören Erdoğan, ısrarla vekillik için de oy istiyor her konuşmasında. Başbakan Binali Yıldırım ise Erdoğan’ın elini parlamentoda da güçlü kılalım vurgusu yapıyor. Bu da tüm gözlerin Ak Parti listelerine çevrilmesine sebep oluyor. Erdoğan, parlamentoya katılmayan, heyecanını kaybetmiş ve kendini yenileyememiş vekillerle yola devam etmeyeceklerini ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu söylemlerinin yanı sıra yoklamalardan da yeterli desteği alamayanların vekil olma şanslarının düşük olduğu belirtiliyor. Bu kriterlere bakıldığında Kocaeli’deki vekillerden hangisi devam eder, kimler ilk kez vekil seçilecek sıralamada olur şimdiden büyük merak konusu. Partili olan bir çok kişi, vekil sıralamasını görelim diyerek, çözüm odaklı ve halkın içinde olan isimlerden oluşan bir sıralama görmeyi arzuladıklarını dillendiriyor. AK Parti’de her dönem aday adayı olup artık sıralamada yer almam gerekiyor diye düşünenlerin yanı sıra, eski il başkanı Mahmut Civelek, il başkanlığı görevinden istifa ederek vekil aday adayı olan Şemsettin Ceyhan, bayan vekil kontenjanı, mevcut vekillerin durumu, bölgesel dağılım gibi dengeler düşünüldüğünde otaya nasıl bir liste çıkacak? Şu bir gerçek ki ilk kez parti tabanı listelere bu kadar ilgi gösteriyor. Bakalım listeler, oyları Ak Parti içine tutmaya yetecek kadar güçlü olacak mı?

STK Buluşması ve Fikri Işık’ın mesajları

Ak Parti Kartepe’de büyük STK buluşması geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Birçok STK temsilcisinin katıldığı programa Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da katıldı. Üniversite yıllarında Pakmaya’nın kokusundan duydukları rahatsızlığı hatırlatan Işık, bugün bu kokunun olmadığı pırıl pırıl bir Kocaeli inşa ettiklerini söyledi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kartepe’deki konuşmasında özellikle seçimlerle ilgili oy oranı vermekten kaçındı. Parlamentoda da güçlü olmaları gerektiğini belirten Işık, hem Erdoğan’a hem de Ak Parti’ye oy istedi. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e de övgüler yağdıran Başbakan Yardımcısı, başarılı hizmetlere imza attığını ve kendisini halkın içinde görmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Işık’ın bu sözleri bir kısım katılımcılar tarafından yerel seçimler öncesi Üzülmez’in yeniden aday gösterilebileceği şeklinde yorumlandı. Bir kısım ise Ak Parti’de bu tür övgülerin yeni dönemde yola devam edilmeyecek kişilere, veda niteliğinde olduğunu düşünüyor. Bazı STK temsilcileri ve partililer bunun birçok örneğini geçmişte gördüklerinin altını çiziyor. Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na da hizmetleri nedeniyle teşekkür etti. İbrahim Başkan’ın son derece güzel işlere imza attığını belirten Işık, Kocaeli’nin yaşanabilir bir il haline getirildiğini belirtti.

STK buluşmasına Ak Parti Kartepe eski ilçe başkanı Hasan Kandaz’ın gelmemesi de dikkat çekti. Bazı STK’lar ise aranmadıkları için bu durumu yadırgadı. Katılımın yoğun olduğu programda katılımcılar Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’a talep ve isteklerini aktarma şansı yakaladı. Bakalım buluşmadan daha neler çıkacak…