Devlet Bahçeli, Kocaeli halkını “salak” yerine koyuyor

Hakaret, sadece “sözle” yapılmaz.

Hakaret, sadece “el kol işaretiyle” de yapılmaz.

“Sözünü yerine getirmemek” de bir hakarettir.

“Aldığın bir karar” da…

Dün…

MHP, 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listelerini açıkladı.

Listenin birinci sırasında İstanbullu Saffet Sancaklı…

İkinci sırasında yine İstanbullu Hilal Elmas…

Şu hale bakar mısınız?

MHP Genel Başkanı Bahçeli…

Acaba Kocaeli’deki MHP’liler arasından, birinci ve ikinci sırada aday gösterilecek kalitede, isim bulamadı mı?

İşte bu aday sıralaması, bu kentte yaşayan MHP’lilere düpedüz hakarettir.

“Ben sizin aranızdan aday gösterecek kimseyi bulamadım, bu nedenle ilk iki sıraya İstanbul’dan iki ismi koydum” demektir.

Demek, bir Kemal Köse’nin “futbolcu Saffet” kadar değeri yok!

Demek, aday adaylığı için başvuran Abdullah Adanur’un, Abdullah Sönmez’in, Alperen Şakacı’nın, Burak Yılmaz’ın, Derya Çavdar’ın, Dursun Ali Furuncı’nın, Ercan İnci’nin, Erkan Azeri’nin, Ertan Yılmaz’ın, Ekrem Yılmaz’ın, Gamze Can’ın, Gürbüz Aslan’ın, Latif İşcen’in, Hüseyin Parlak’ın, İnanç Çakıroğlu’nun, İsmail Okumuş’un, Kübra Gündoğdu’nun, Muhterem Çay’ın, Musa Demir’in, Necati Deniz’in, Orhan Altuntaş’ın, Ramazan Doğan’ın, Semih Subaşı’nın, Serkan Kural’ın, Tolga Öztürk’ün, Vedat Akbulut’un, Yusuf Elikara’nın, Yusuf Ziya Ünsal’ın ve Zeynep Adal’ın; bir Saffet Sancaklı kadar değeri yok!

Kocaeli’nin çocukları…

Kentimizde yıllardır MHP’nin peşinde koşanlar…

Ya listede değiller, ya da seçilemeyecek sıradalar…

İstanbullu futbolcu Saffet ise liste başında!

2015 seçimlerinde de liste başıydı, şimdi de listede ilk sırada.

Devlet Bahçeli’nin bu kararı kentimizdeki MHP’lilere hakaret değil de nedir?

Saffet Sancaklı’nın evi mi İzmit’te? Hayır…

İşyeri mi İzmit’te? Hayır…

Sancaklı, kentimizin ekonomik ve sosyal yaşamında var mı? Yok…

Cenazede ve düğünde kendisini bugüne kadar gören oldu mu? Olmamıştır…

Bundan önceki seçimde milletvekilliğini kaptı Ankara’ya gitti de Kocaeli için ne yaptı?

“Kocaeli için şu hizmeti yaptım” diyebileceği tek bir hizmeti var mı?

Ben gazeteci olarak bilmiyorum, bilen varsa söylesin!

Yazık, vallahi yazık!

Kocaeli gibi “dinamik” ve “uyanık” bir şehirde, bir futbolcu geliyor milletvekili olup gidiyor, kimsenin sesi çıkmıyor.

Yetmedi, önümüzdeki seçimlerde de liste başı, yine kimseden çık yok.

Pes doğrusu!

Başta, yıllardır bu kentte MHP’nin kahrını çekenlere pes!

Devlet Bahçeli bu aday listesi ile sizleri “hiç” kabul etti, bunun bir anlamı yok mu?

“Sizin hiç biriniz milletvekili olacak kalitede değilsiniz” demek istedi, böyle bir hakareti, böyle bir davranışı kabul edecek misiniz?

O futbolcuya ikinci kez “vekâletname” verecek misiniz?

Hiç sanmıyorum…

MHP, Saffet Sancaklı’nın liste başı olduğu bu listeyle Kocaeli’de “sıfır” çeker.

Çekmeli de…

Parti genel başkanları, kentimizi “kolay lokma” olarak görmemeli.

“Kimi koysam seçtiririm” mantığını bırakmalı.

Hangi partiden olursa olsun…

Bu kentin seçeceği milletvekili, bu kentten olmalı.

Bu kentte oturmalı, bu kentte iş yapmalı…

Bu kentle üzülmeli, bu kentle sevinmeli…

Saffet Sancaklı gibilerin Kocaeli’den milletvekili seçilip gitmeleri, bu kentte yaşayanların “salak yerine konmaları” anlamına geliyor.

Sizi bilmem, ama “bir kent milliyetçisi” olarak ben böyle düşünüyorum.

Bizim evlatlarımız dururken, dışarıdan gelen birilerinin milletvekili seçilip gitmesi benim ağırıma gidiyor.