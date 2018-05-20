Adaçayı yetiştirilmesi, bakımı ve budaması

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle adaçayı ile ilgili bilgileri paylaşacağım. Adaçayı’nın Latincesi, “Salvia Officinalis”dir. Adaçayının birkaç türü bulunmaktadır. Bazıları, sağlık alanında kullanılmakta olup yaprakları demlenip içildiğinde bazı hastalıklara karşı faydası olmaktadır. Ayrıca adaçayını bahçemizde ve balkonumuzda süs bitkisi olarak da yetiştirebiliriz. Adaçayını tohumla ve çelikle üretebiliriz. Çelikle yetiştireceğimiz adaçayı bitkisini ilkbaharda taze dallarından çelik yaparak çoğaltabiliriz. Bahçemizde veya balkonumuzda yetiştireceğimiz adaçayının bol güneş alan yerlerde bulundurulması gerekmektedir. Çay olarak kullanacağımız adaçayı, yapraklarını kartlaşmadan taze olarak toplamalıyız. Adaçayı yapraklarını, ilkbahardan sonbahara kadar toplayabiliriz. Toplanan yaprakları kuruttuktan sonra kullanmak üzere uygun yerlerde muhafaza etmeliyiz.

Adaçayını bahçemize diktiğimiz zaman uzun süre kalıcı olur ve güzel bir şekilde gelişir. Adaçayına çok sık su vermemeliyiz. Toprağının hafifi nemli olması yeterlidir. Çok su verilen ve gölgelik alanlara dikilen adaçayı bitkisi, mantar hastalığına yakalanmaktadır. Adaçayının fazla toprak seçiciliği de yoktur. Normal bahçe toprağına gübre karıştırarak bitkimizi dikebiliriz; ayrıca kireçli topraklarda da adaçayı iyi gelişme göstermektedir. Adaçayının genç kalması ve devamlı taze filizler sürmesi için her sene ilkbaharda budanarak gençleştirilmesi gerekir. Budama yaparken bitki üzerindeki sık, zayıf, kırık ve kuru dallar kesilip temizlenir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla