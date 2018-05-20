Muharrem İnce “sözünü” tutacak mı?

Herkesin bir anısı vardır.

Zamanı gelir anlatır.

Örneğin; “Çoban Sülü”nün isim babası, Kıbrıs’ta esir düşen gazeteci kadim dostum, kardeşim Ergin Konuksever, Batman grevinde “abdestsiz” namaz kılmak zorunda kalan, Cumhuriyet Gazetesi’nden arkadaşım Doğan Katırcıoğlu’nun “Devlet Büyüklerine” hediye edilen kadınlar, anıları gibi.

Benim de, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile geçmişten bir anımız var.

Onu şimdi açıklayacak değilim.

Anılar, nasıl ki zamanı gelince açıklandığında değer kazanıyorsa, ben de İnce ile olan anımı “zamanı” gelince, değer kazanacağı zamanda anlatacağım.

Şimdi bir tüyo olarak zihinlerde kalacak.

Muharrem İnce, Yalova’daki dershanesinin ofisinde kendisi ile yaptığımız görüşmeyi hatırlar. Sonrası, konuyu tekrar görüşmek üzere telefonla aradığımda, “Amerika’ya gitmek üzere havaalanında olduğunu” söylemişti…

Herhalde bunu da hatırlar.

Amerika dönüşü, çeşitli kez görüştüğümüz de aynı duyguları paylaştığımız “konu” aramız da hep tazeliğini korumuştu.

İnsanoğlu “kuş” misali derler, ne zaman ne yapacağı belli olmaz.

Süleyman Demirel memleketinde “Çobanlık” yaparmış…

Cumhurbaşkanı oldu…

Adı “Çoban Sülü” olarak dillendi.

Muharrem İnce, babasının “Celeplik” yaptığını söyler.

Bakarsınız, CELEP Çocuğu dediğimiz Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı olur…

Demirel gibi, İnce’nin de babasının peşinde “celeplik” yaptığı günleri anlatanlar olur.

Şimdiler de, isminin önünde olmayan “SAYIN” kelimesi de yazılır, ayın Cumhurbaşkanımız Muharrem İnce diye anılır. İşte o zaman biz de Muharrem İnce ile olan konuşmamızı hatırlatır, kendisinden verdiği sözü yerine getirmesini isteriz.

Şurada seçimlere ne kadar gün kaldı ki?

Bekleyip göreceğiz, Cumhurbaşkanlığı yarışında şayet Muharrem İnce kazanırsa ve verdiği sözü tutarsa, Karamürsel, çok ama çok şey kazanacak…

Dedik ya; İnce’nin verdiği sözü, şimdi açıklamak yok!

Ne olduğunu söylemek yok!

Milletvekili Muharrem İnce olarak söylenmiş ve verilmiş sözün, “Sayın Cumhurbaşkanı Muharrem İnce” olduğu zaman yerine getirilip getirilmediğinde kıymeti harbiyesi olacak…

Az kaldı, 24 Haziran akşamı nefesler tutulacak, Türkiye cumhurbaşkanını seçecek. Biz de Muharrem İnce ile olan anımızı, ya açıklama fırsatı bulacağız ya da belki de bulamayacağız!

“Kader bu” diyecek, kimine kavun, kimine kelek yedirir deyip, İnce ile olan ANI’mızla baş başa kalacağız. Ama ne olursa olsun Muharrem İnce ile olan ANI’mız, yaşadığımız sürece içimizde hep heyecanlı ve canlı kalacak!