İhraç/İthal Edilen İslam

Dünya İslam dünyası açısından çok “ilginç” gelişmelere sahne oluyor.

Bir tarafta Kudüs’te yaşanan hadiseler…

Diğer tarafta Kur’an’dan bazı ayetlerin kaldırılmasına yönelik Fransa’dan gelen ve insanı “cüretleri” karşısında hayrete düşüren açıklamalar!...

Üstüne bir de Suudi Arabistan’ın “ılımlı İslam” tercihinin zamanlamasını katarsanız çok “ilginç” bir tablo ortaya çıkıyor.

Şöyle ki:

“Lego Dinler” başlıklı yazımı okuyan okuyucularımız hatırlayacaklardır.

Yazıdaki son cümlelerimde, Amerika’daki tecrübelerime dayanarak, “Batı tarafından tanımlanmış yeni bir İslam’ın” ihracı/ithali meselesinden bahsetmiştim.

Bu İslam kapsamında “iyi Müslüman” ve “kötü Müslüman” tanımının, İslam’ın kendi dinamiklerinden ziyade tıpkı Fransa örneğinde olduğu gibi “değiştirilmiş bir İslam” açısından yapılmasına şahit oluyorsunuz.

Buna göre, mesela, İslam dışındaki dinlerin de insanları kurtuluşa götüreceğine inanan insanlar “iyi Müslümanlar”, “radikal olmayan Müslümanlar” gibi niteliklerle tanımlanırken aksini düşünenler bu tanıma göre “kötü”, “ayrımcı”, “tutucu” ya da “radikal” Müslüman olarak algılanabiliyor.

Nitekim bu bağlamda hatırlarsanız Türkiye’de “ılımlı İslam” tartışmalarının olduğu bir dönemde İslam açısından diğer dinlere mensup insanlardan kimlerin cennete girip giremeyeceği de tartışılmıştı.

Bu süreçte başka dine mensup insanların cennete girme imkanını mesele edinirken İslam’a mensup “farklı düşünce” ekollerine aynı imkanı tanımakta zorlanan Müslümanların durumu ise benim için tam bir ironidir.

Tabii bu esnada dinlerin kendilerine has hakikat iddialarının anlamı, bir dine mensup olmanın ne anlama geldiği ve dinler arasındaki farkların manası gibi hususların dikkate alındığını söylemek de zor.

Ki bu konuda daha önce farklı bir bağlamda yazmıştım.

Ancak kimin cennete girip giremeyeceği meselesi bir tarafa, özellikle son gelişmeler ışığında, İslam’dan beklentilerin, son din olarak kendini tanımlamış, değiştirilmediğini, tahrif edilmediğini ve bunların da asla gerçekleşemeyeceğini ortaya koyan bir dinin, yani “Allah katında hak din” (Al-i İmran, 19) olan bir dinin kabul etmesi mümkün olmayan hususlar olmasını nasıl okumalıyız?

Bunların sebepsiz olduğunu düşünebilir miyiz?

Ya da zamanlamanın tesadüfi olduğunu?

Elbette bunu düşünmek en hafif tabirle safdillik olur.

Zira uzun süredir Ortadoğu’nun şekillendirilmesi hususunda yapılan çalışmalara ve müdahalelere bakıldığında, hiçbir tartışmanın sebepsiz ve zamansız olmadığını görmek mümkün.

Bunları tek bir sebebe bağlamak ise mümkün değil elbette.

Ancak bu coğrafyada yaşayanların belli reflekslerinin kırılmasını ve belli değişimleri hazmetmesini sağlamanın en önemli yollarından biri kimlik algılarının değişmesini sağlamak olduğu da bir gerçek.

Kimliğin en önemli belirleyicilerinden biri olan din algısı üzerinde gerçekleştirdiğiniz değişimler ise doğal olarak değer sistemlerinizden önceliklerinize kadar sizi de değiştirecektir.

Nasıl mı?

Devam edeceğiz…