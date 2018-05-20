Cengiz Sarıbay’ın aday listesinde kimler var?

CHP’de bugünlerde tam “aday-toto” oynanıyor.

Eline kâğıt kalemi alan, İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın genel merkeze gönderdiği 13 ismi tahmin etmeye çalışıyor.

Şu şu şu isimler kesin listededir.

Veya…

Şu şu şu isimler listede kesin yoktur.

Cengiz Sarıbay, genel merkeze gönderdiği 13 ismi nasıl belirledi?

Kocaeli’nin bu seçimlerde çıkaracağı milletvekili sayısı 13.

CHP’de milletvekilliği için başvuranların sayısı ise 44.

İlçe yönetimlerine, kadın ve gençlik kollarına, “Toplanın, 44 aday adayı arasından 13’ünün adını işaretleyin bize bildirin” denildi.

İlçelerden sadece Dilovası, “böyle bir çalışma yapamayacağını” bildirdi.

Diğerleri, seçimlerini yapıp gönderdi.

Tabii il yönetimi de toplanıp 13 ismi işaretledi.

Sonra tasnife geçildi.

Bu arada belirteyim, oylama da tasnif de “gizli” yapıldı.

Hele hele tasnif…

Tasnifi sadece 2 kişi yaptı.

İl Başkanı, Cengiz Sarıbay…

Bilişimden sorumlu il yönetim kurulu üyesi, Metin Düzgün…

Tasnif ettiler…

13 ismi aldıkları oy sayısına göre sıraladılar…

Ankara’dan gönderilen formata döktüler ve genel merkeze mail ortamında gönderdiler.

İlçe ve kurullardan gelen “işaretlenmiş listeleri” de kasaya kilitlediler.

O isimleri sadece 2 kişi biliyor

Cengiz Sarıbay’la önceki gün Nurettin Başol Hoca’nın cenaze töreninde karşılaştık, sohbet ettik.

“Sen söylemesen de ben Ankara’ya gönderilen o 13 ismi biliyorum…”

“Yarısını tahmin edersin de diğer yarısını tahmin edemezsin…”

“Gerçekten sen ve Metin Düzgün’ün dışında kimse bilmiyor mu?”

“Vallahi bilmiyor… Geçenlerde Haydar Bey (Akar) Ankara’dan aradı, ona dahi söylemedim.”

“O zaman şöyle sorayım, mevcut 3 milletvekili listede var mı?”

“Var… Takdir genel başkanımın. Sadece örgüt değerlendirmesi kıstas alınmayacak. Kamuoyu yoklaması var, değişik kaynaklardan genel merkeze ulaşan bilgiler var… Hepsi bir araya getirilip son şekil verilecek.”

CHP’de listelerin kokusu bu gece ortaya çıkar

Yarın saat 17.00’ye kadar milletvekili aday listeleri yüksek seçim kuruluna verilmiş olacak.

Yani bugün yarın Ankara’da “sıcak saatler” yaşanacak.

Dananın kuyruğu kopacak…

CHP’de durum şöyle:

Aday listeleri hazır…

Kılıçdaroğlu ve çok dar çalışma grubu listelere son şeklini verdi.

Bugün öğleden sonra saat 14.00’temerkez yürütme kurulu toplanacak, listeler gözden geçirilecek.

Tartışılacak bir isim varsa, tartışılacak…

Değiştirilecek bir isim varsa, değiştirilecek.

Arkasından saat 19.00’da parti meclisi toplanacak ve bu toplantıda liste onaya sunulacak.

Parti meclisi üyesi Haydar Akar’a “Parti meclisinde değişiklik yapılır mı?” diye sordum.

“Yapılmaz… Değişiklik yapılması çok istisnadır… Liste geldiği gibi geçer” dedi.

Parti meclisi toplantısı sürse sürse 3 saat sürer, bilemediniz 4 saat…

Bugün gece yarısına doğru CHP listelerinin kokusu çıkar.

Haydi, hayırlısı olsun bakalım!

Cengiz Sarıbay ve Alpaslan Seymen

Fevziye Camii avlusundayız.

İzmit Lisesi’nin efsane müdür başyardımcısı ve beden eğitimi öğretmeni Nurettin Başol’u sonsuzluğa uğurluyoruz.

Cami avlusudur, ama seçim zamanıysa grup grup siyaset konuşulur…

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, grupta…

Yine CHP’nin simge ismi Alpaslan Seymen, grupta…

Öğretmen kökenli Av. Ali Yazıcı, grupta…

Alpaslan Seymen’e, yıllardır siyasetin içinde bulunmasına rağmen neden hiçbir yere aday olmadığı soruldu.

Cengiz Sarıbay, “Belediye başkanlığına aday ol, en büyük destek benden” diye atıldı.

Alpaslan Seymen’in cevabı ilginçti.

“Sen genel seçimden sonra il başkanlığını bırakırsın, bu nedenle bol keseden atıyorsun.”

“İl başkanlığını bırakmayacağım ve seni destekleyeceğim, söz” dedi Cengiz Bey.

Bu konuşmaya ben şahitlik yaptım ve köşeme not düşüyorum.

Bakalım Alpaslan Seymen İzmit Belediye Başkanlığı’na adaylığını koyacak mı?

Bakalım Cengiz Sarıbay il başkanlığı görevini sürdürecek ve Alpaslan Seymen’e destek olacak mı?

Allah muhabbetlerini artırsın

Yine aynı görüntüler.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, her yıl eski belediye başkanları için “iftar yemeği” verir.

Bu yemekte mutlaka CHP’li eski belediye başkanları da hazır bulunur.

Bu yılki yemeğe Erol Köse katılmış, Hikmet Erenkaya katılmış, Turan Sarı katılmış, Bülent Atasayan katılmış…

Erol Köse yine konuşma yapmış, İbrahim Karaosmanoğlu’nu yerlere göklere sığdıramamış…

Ne diyelim, Allah muhabbetlerini artırsın!

Ancak şu kadarını söyleyeyim.

Şimdiye kadar…

CHP’li eski belediye başkanlarından AKP’li İbrahim Karaosmanoğlu hakkında “güzel sözler” duydum da…

AKP’li bir belediye başkanından CHP’li eski belediye başkanları hakkında tek “güzel söz” duymadım.

Bu işte bir gariplik yok mu?

Tek taraflı muhabbet olur mu?