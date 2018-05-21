Ahlak yasaları

İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli özelliklerinden biri düşünmek ve düşüncesini söyleyebilmek, toplum halinde birlikte yaşayabilmeleridir.

İnsanların bu birlikteliği sırasında birbirlerine karşı bazı sorumluluk ve görevlerinin olması da kaçınılmaz bir toplumsal gerçekliktir.

İnsanlar birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirirlerken toplum hayatını düzenleyen bazı kurallara uymak zorundadırlar.

Toplum hayatını hukuk, din ve ahlak kuralları düzenler.

Hukuk kuralları yazılı ve uyulması zorunlu olan kurallardır.

Din kuralları ise yazılı ancak uyulması kişinin kendi vicdanına bırakılan kurallardır.

Ahlak kuralları ise yazılı olmayan, bu kurallara uymayanlara cezai bir işlem uygulanmayan kurallardır.

Toplumun en temel yasalarından biri olan ahlak yasalarına uymamak en büyük suçtur.

Toplumda barışı kalıcı kılan, gerçek huzuru sağlayan kurallar ahlak kurallardır.

Bugün İngiltere’de belli bir anayasasının olmaması, gelenekleşmiş ahlak kuralları ile idare edilmesi ahlak kurallarının ne denli önem arz ettiğini göstermektedir.

Mustafa Kemal Atatürk (Ahlak yasalarının temeli kişisel sorumluluktur.) derken, toplumların kalkınmasının ve barışının o toplumda yaşayanların sorumluluklarını yerine getirmeleri ile olanaklıdır demektedir.

“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” demek, sorumluluktan ve işin kolayına kaçmaktır.

Bir toplumda bireyler görev ve sorumluluklarını yerine getiriyorlarsa, o toplumda barış ve huzur vardır. Yani o toplumda bireyler ahlaki sorumluluklarını yerine getiriyorlar demektir.

On iki, on üç yaşındaki kız çocuklarının evlenmeleri karşısında sessiz kalmak, hatta bu anlayışı savunmak ahlaki sorumsuzluktur.

Bir vakıfta aylarca erkek çocuklarına tecavüz etmek, bu çirkin toplumsal olaya sessiz kalmak hatta bu olay karşısında ilgili bakanın “böyle topluma mal olmuş bir vakıfta bir kere böyle bir olayın olması bu vakfın iyi işler yaptığını gölgelememeli” sözü ahlaki sorumluluktan kaçmaktır.

Tarikat liderlerinin, cemaat temsilcilerinin halkın dini duygularını sömürerek, onların sırtından zengin olmalarına ve lüks içinde yaşamalarına göz yummak ve sesiz kalma ahlaki bir vicdansızlıktır.

Devleti soyanları aklamak, onlara toz kondurmamak, kul hakkı yiyenleri savunmak onlara ortak olmaktır.

Bu tür suç işleyenler belki hukuktan, adaletten bazı manevralarla kaçabilirler.

Ancak bu kişiler halkın vicdanında aklanamazlar.

Önemli olan halkın vicdanında aklanmaktır.

Ahlak kurallarını çiğneyenler mahkemelerde her ne şekilde olursa olsun aklansalar bile, kamu vicdanında, yani halkın vicdanında aklanmadıkları sürece suçlulukları devam edecektir.

Ahlak değerleri çökmüş, dejenere olmuş bir toplumda insanların mutlu olmasını bekleyemeyiz.

Bunun için temiz bir toplum yaratmak zorundayız.

Temiz toplum kişilerin üzerlerine düşen görev ve sorumlukları toplum yararına yerine getirmeleri ile yaratılabilir.

Bu da o toplumda ahlak yasalarına uyulması ile gerçekleştirilebilir.