Siyaset kültürü ve YÖK!

Siyasetin ve özellikle de Uluslar arası Siyaset’in temel kuralları vardır.

Siyasette ilk adım; diplomasidir!

İlk adımda çözüm sağlanamamışsa, sonraki adımlar atılır.

Örneğin; NOTA verilir.

Ya da “Ekonomik ambargo” uygulanır.

Son adım; silahlı çatışma-savaş olabilir.

Uluslar arası siyasette ani tepkiler, iç siyasete dönük hesapsız sözler ve eylemler yarar sağlamaz. Aksine, çok büyük “ulusal zararlar” verebilir.

Son örnek Fransa’dan.

Yahudi ve Hıristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan bildiride; “Kur’an’da, şiddet ve Yahudi karşıtı bazı ayetlerin çıkarılması” talebi ortaya konuyor!

Elbette, halkının tamamına yakını Müslüman olan bir Türkiye, bu olay karşısında sessiz kalamaz.

Ancak; gösterilecek tepkinin “olumlu bir sonuç vermesi” hedeflenmeli ve konunun üzerine ciddiyetle gidilmelidir.

Bu konuda ilk yanıtı vermesi gereken Kurum, “Diyanet İşleri Başkanlığı” olmalıydı.

Oysa ilk tepkiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi!

Ardından, YÖK-Yüksek Öğretim Kurulu bir karar aldı!

YÖK; 35 Fransız dili ve edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği programından henüz öğrencisi olmayan 16’sına yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci yerleştirilmemesi kararı aldı!

Bu karar Türkiye’nin “Ulusal Çıkarlarına” uygun mudur? Bu karar üzerine Fransa’daki bu tutum değişir mi?

Hayır!

Kimsenin ruhu duymaz!

Fransa ile Türkiye arasındaki ilk çatışma değil bu. Son da olmayacak!

Çünkü Fransa, Osmanlı Devleti döneminden beri, Kanuni Sultan Süleyman’dan aldıkları imtiyaz-KAPİTÜLASYONLAR ile maddi-manevi sömürüyor bizi!

Fransa, Ermeni Diasporası’nın en etkili olduğu ülke! Fransa, “Ermeni soykırımını reddedenlere hapis cezası” öngören yasa çıkardı! Ardından, açıkça; “Türkiye Avrupa Birliği üyesi olamaz” dedi. İşte bu koşullarda Fransa, De Gaulle döneminde ayrıldığı NATO’nun silahlı kuvvetlerine katılmak istedi! Türkiye, NATO üyesi olarak “VETO” hakkına sahipti! Ama AKP iktidarı bu diplomatik atağı gösteremedi!

Bu bir yana, Türkiye ile Fransa arasında ciddi bir ticari ve sınai ilişkiler söz konusu. Ülkemizde en çok satılan Fransız otomobillerini Fransa’ya iade edebilir ya da; “Bundan böyle Fransa ile her türlü ekonomik ilişkiyi kesiyoruz” diyebilir miyiz?

İşin bir diğer boyutu da “TERÖR” olmalı!

Özellikle son yıllarda Fransa’da üst üste terör olayları yaşandı ve bu olayların failleri “İslami Örgüt” etiketi taşıyorlardı!

Aslında, “İslami terör” denilen gözü kara, fanatik, elleri kendi inancındaki insanların kanları ile kirlenmiş bu terör örgütlerinin Batı Avrupa’daki bazı devletler, ABD ve İsrail tarafından maddi-manevi olarak desteklendiği bir çok belge ile kanıtlanmıştır!

Emperyalizm, küresel çıkarları için her türlü kirli yolu kullanır! Müslüman’ı Müslüman’a kırdırır! Müslüman toplumların cahil kalması için çalışır! Temel beslenme kaynağı SAVAŞ ve TERÖR’dür! Savaş ve terörle haritalar değişir, petrol ve diğer enerji kaynaklarına el koyar, yıktığı ülkeleri yeniden inşa ederek bir kez daha kazancına kazanç katar!

Gerektiğinde de Kur’an’a dil uzatacak kadar küstahlaşır!

Ama; uluslar arası siyaset hamasetle (vatandaşın din duygularını sömürerek) yapılamaz!

Siyaset’in temel bir kültürü vardır! Bu kültür, yüzyılların deneyimlerinden ve dünya gerçeklerinden oluşur. Bu kültür, Üniversitelerimizde öğretilir! Ama anlaşılıyor ki, bugün YÖK’ün başındakiler bu kültürden hayli yoksun kalmışlar!

Anlaşılıyor ki; siyasetin elleri Üniversitelerden çekilmedikçe, bu yanlışlıklar komedyası sürüp gidecek!