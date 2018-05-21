Bu ne yaman çelişki İsmail Yıldırım Bey!

Karamürselspor…

Bir zamanlar 3.Lig’in tozunu atan bir kulübümüzdü…

Sonrasında 3.Lig’den amatör lige düştü…

Düşüş, o düşüş…

Bir daha belini doğrultamadı…

Yıllar geçti, efsane Karamürselspor’u diriltmek için mücadele başladı…

Kulüp başkanı Ali Yılmaz Güven, kolları sıvadı ve işe girişti…

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KARAMÜRSEL 3.LİG YOLUNDA

Karamürselspor, 1.Amatör Ligi Play-Off finalinde Kirazlıyalıspor ile karşılaştı…

Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta rakibini mağlup ederek, Süper Amatör Lige yükselmeyi başardı…

Kim bilir belki de Süper Amatör Lig’de şampiyon olur, Bölgesel Amatör Lig’e, oradan da tekrar 3.Lig’e çıkar…

Olur mu, olur…

Yakışır mı?

Yakışır…

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KARÜMÜRSELSPOR’UN KONGRESİ

Gelelim asıl konumuza…

Önceki gün spor ekimiz TARAFTAR’da “Karamürsel kendi evlatlarıyla büyüyecek” başlıklı bir haber vardı…

Haberde Karamürselspor’un genel kurulu yaptığı, kulüp başkanı Ali İhsan Güven’in yeniden başkan seçildiği yazılıydı…

Genel kurula AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da katıldı…

Biri de katılabilir, ikisi de katılabilir…

Bunda sorun yok…

Sorun, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın yaptığı konuşma…

Gazetemizi arayan bir okurumuz, Yıldırım’ın konuşmasında çelişkiler olduğunu söyledi…

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İKİ KULUBÜN BİRLEŞMESİ

Bakınız İsmail Yıldırım neler söylüyor;

Karamürselspor’un kendi yetiştirdiği futbolcularla başarılı olması daha anlamlı…

Karamürsel İdman Yurdu modeli hepimiz için örnek bir model olmalı.

Altyapıda fabrika gibiler.

Büyüyünce de Karamürselspor’a gelecekler.

İki kulübün iş birliğine diğer kulüpleri de dahil etmek istedik.

O zaman bu birleşme önce kabul edildi, daha sonra olmadı.

“TEK ŞARTIM VARDI”

Geçtiğimiz sezon Karamürselspor Kulüp Başkanı Ali Yılmaz Güven yanıma geldi… Kendisine her türlü desteği vereceğimi söylemiştim…

Bugün de söylüyorum…

Ancak, o zaman olduğu gibi, şimdi de tek şartım var…

Bunu bizim çocuklarla yapalım…

Dışarıdan büyük paralarla transfere karşıyım.

Hiçbir zaman siyaseti bu işin içine sokmadan, bu ilçenin başkanı olduğum sorumlulukla davranarak, destek olmaya çalıştım.

Bu dönemde de geçmişte de bu listelerde siyasi görüşü başka olan isimler oldu.

Buna karışmam, ben Karamürselspor’a ve Karamürsel’de spora kazandırdıklarına bakarım”

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AKP’Lİ DEMİREL, YANI BAŞINDAYDI!

İsmail Yıldırım, konuşmasında “Hiçbir zaman siyaseti bu işin içine sokmadım” diyor…

Yıldırım, bu cümleyi kullanırken, hemen sağ tarafından AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel oturuyor…

Madem siyaset sporun içine konulmayacaksa, AKP’li Recep Demirel’in orada ne işi var?

Bu durum, sizin söyleminizle ters düşmüyor mu İsmail Bey?

Madem “Hiçbir zaman siyaseti bu işin içine sokmadım” diyecekseniz, bari siyasilerin olmadığı bir ortamda bunu söyleyin de söyleminiz inandırıcı olsun…

AKP’de Civelek ve Ceyhan Milletvekili adayı olacak mı?

“Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır” misali siyasi partiler bugün milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na bildirecek… Diğer partilerde olduğu gibi AKP’de de heyecanlı bir bekleyiş var… AKP İl İstişare Kurulu toplantısında konuşan Derince eski Belediye Başkanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün, “AK Parti milletvekili listesinde Mahmut Civelek geçen dönem olmalıydı. Bu eksiklikti. İnşallah bu dönem aday olur. İnşallah Şemsettin Ceyhan da listede olur ”demişti… Diğer adaylarda heyecan 1 ise, Civelek ve Ceyhan’da heyecan 1000’dir… Bakalım ikisi de listede olacak mı, yoksa biri mi listede olacak. Ceyhan listede olmazsa; hem Ceyhan, hem de Başbakan Fikri Işık kaybeder… O zaman AKP’de kartlar yeniden karılır

Türkiye, konut fiyat artışında dünya şampiyonu

Medya takip kurumu Ajans Press, dünya üzerinde yaşanan konut fiyat artışlarını konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in OECD ve Coldwell Banker verilerinden derlediği bilgilere göre, konut fiyatlarının en fazla yükseldiği ülke yüzde 106,8 ile Türkiye oldu. Türkiye’yi, ikinci sıradan yüzde 94,7’lik fiyat artışıyla Brezilya, üçüncü sıradan ise yüzde 82,2’lik artışla İzlanda izledi. İlk 10’da yer alan diğer ülkeler ise; yüzde 72,9 ile Estonya, yüzde 56,5 ile İsveç, yüzde 56,4 ile İsrail, yüzde 54,3 ile Kanada, yüzde 49,2 ile Çin, yüzde 48,8 ile Avusturya, yüzde 47,2 ile de Endonezya şeklinde sıralandı.