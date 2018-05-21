Siz asgari ücretin 1600 lira olduğunu mu sanıyorsunuz?

Öyle değil mi?

Değil…

Öyleydi, şimdi değil.

Bakın anlatayım…

31 Aralık 2017’de asgari ücret 1.400 lira idi.

Artış bekleniyordu, AKP lütfedip 200 lira zam yaptı.

Asgari ücret 1 Ocak 2018’den itibaren 1600 lira oldu.

Yandaş, yalaka ve gerzek gazeteciler yazdılar çizdiler…

Büyük zam!

Asgari ücretliler yaşadı!

AKP hükümetine tebrikler!

Tamam, 200 liralık artış beklenmeyen büyük bir artıştı.

Ama Türk Lirası değerini koruması şartıyla…

Oysa Türk ekonomisi kötüye gidiyordu, paramız günden güne mum gibi eriyordu.

Beş ay sonra geldiğimiz nokta

Bugün, 21 Mayıs.

Şunun şurasında ayın bitmesine 10 gün kaldı.

Gelin sizinle bir hesap yapalım.

Tarih, 1 Ocak 2018…

Asgari ücret, 1600 lira.

Amerikan doları, 3 lira 75 kuruş.

Asgari ücretle çalışan, o gün maaşıyla 426 dolar alabiliyordu.

Şimdi gelelim 20 Mayıs’a…

Asgari ücret yine 1600 lira.

Dün bir Amerikan doları 4 lira 49 kuruştu.

Bir asgari ücretle ancak 356 dolar alınabiliyordu.

Fark ne kadar?

Tam 70 dolar.

Türk Lirası olarak ne yapar?

314 lira…

Çık 1600 liradan 314 lirayı, ne kalıyor?

1.286 lira…

Bu hesap, dünkü hesap!

Dolar her gün değer kazanmaya, paramız her gün erimeye devam ediyor.

Gördüğünüz gibi, şu anki asgari ücret, 31 Aralık 2016 tarihinde belirlenen 1400 liralıkasgari ücretten de geride.

Hafta sonu, bu ay sonu kim bilir ne olacak?

Şunu söylemek istiyorum…

Asgari ücreti artırmak iyi de, önemli olan o artışın değerini koruması.

Ve asgari ücretin, işverenin verebileceği düzeyde olması!

Yoksa sen asgari ücreti artır, artırdığın miktar ertesi gün erimeye başlasın...

Alan için bir anlamı olmasın…

Veren, öderken sıkıntı yaşasın…

Bunun bir anlamı yok!

Bugün asgari ücret 1600 lira olmasına 1600 lira da…

Eridiği için bunun ücretliye hiç bir faydası yok!

Piyasalar çok kötü olduğundan işveren de bu rakamı zor ödüyor.

Özetle…

Çalışan da çalıştıran da zor günler yaşıyor.

Önemli olan; rakamların büyüklüğü değil, paranın değeri, satın alma gücü!

Bu sözlere itirazı olan var mı?

*Türkiye’nin en büyük problemi kutuplaşma ve kamplaşmadır. Bir beka sorunu ile karşı karşıya isek ilk yapmamız gereken şey, içeride bütünleşmektir.

*Yönetim anlayışımız da, prensiplerimiz de, adalet ve liyakattır.

*Bizim için güzel ahlak ve verimlilik önemlidir.

* Siyaset bir yarıştır, husumeti kaldırmaz. Biz birbirimizin hasımı değil rakibiyiz.

*Biz istişareyi severiz. Farklı görüşte kimselerle istişare ederseniz yanlışlar azalır. İstişare olmazsa olmaz. Meclis bunun için oluşur. Bunlar en önemli istişare mekanizmalarını devre dışı bırakıyorlar.

*Türkiye bütçesi 15 yıldır açık veriyor. Borcumuz sürekli artıyor. Bu arkadaşlarımız borca dayalı bir politika izlediler bugüne kadar… Ben dünyada bugünkü iktidar gibi 90 yıllık bir birikimi yok eden bir iktidara rastlamadım. Bütün fabrikalar özelleştirildi ve yıkıldı. Yerine yenisi konulmadı.

*Cumhurbaşkanı olursam gelinimi, damadımı bakan yapmam. Ehliyetli olsalar da gitsinler ehliyetlerini başka yerde ispatlasınlar.

*Bu iktidar mensupları bir gün gelecek asfaltın ve betonun yenmeyeceğini anlayacak.

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Okudunuz…

Şimdi lütfen kendi kendinize sorun, bu görüşlere katılıyor musunuz, yoksa katılmıyor musunuz?

Katılıyorsanız, yüzde kaç oranında katılıyorsunuz?

Ben kendi adıma söyleyeyim, tamamına katılıyorum.

Bu sözler, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na ait.

Ülkemizin sorunlarını açık, net ve sade bir dille çok güzel anlatmış.

Kutluyorum