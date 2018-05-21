Noolur kaldırın.. Hemen kaldırın.. Şimdi kaldırın

5 perdelik komedi mi dersin…

Güleriz ağlanacak halimize mi?..

Ne derseniz deyin, Kocaelispor’da yine traji-komik olaylar yaşanıyor…

Transfer yapalım mı, yapmayalım mı diye, ‘Büyük!’ Kocaelispor toplantısı yapan yönetim kurulu, 2 milyon insanın yaşadığı kentte, 300 kişiyle toplanıp, transfer önünü açma kararı aldı.

Doğal olarak 1 milyon 999 bin 700 kişi, bu karara uyacak…

Yarın bir gün yönetime hesap sorarlarsa, başkan ve yönetim dilecek ki ‘Biz halka sorduk. Böyle dediler’…

Mini referandum !..

İşin aslı şu…

Gerçekten o salona 2 milyon kişiyle bile toplasan, bunların yüzde 99.9’u ‘Transferi aç büyük Başkan, heykelini dikelim !..’ diyecekti…

Bu ülkede de, bu kentte de kimse yarınları düşünmüyor…

Günü-birlik yaşıyor…

Cem Yılmaz’ın reklamındaki gibi…

Transfer hemen açılsın. Şimdi açılsın, noolur açılsın…

Diyoruz…

Mantık bu !..

Kocaelisporluluk deyince akla bu geliyor…

Tarihten der alınsaydı, hiç tekerrür eder miydi tarih ?..

Nitekim o ‘Büyük !..’ Kocaelispor toplantısında, 2008’de ‘Transferi aç heykelini dikelim !..’ denen Muammer Çelik, hedef tahtası yapılır mıydı ?..

Yarın bir gün Bahri Yavuz ve yönetiminin de hedef tahtası olmayacağı ne malum…

Biz böyleyiz…

Öne yap-et deriz…

Sonra da ‘tu kaka’ ederiz ...

Pekala, geçmişte transfer simsarlarının oyuncağı haline getirilen Kocaelispor’un durumundan nasıl ders almazsınız?..

Bu kadar borcu kim yaptı ?..

Ben canlı yayında, ‘Süper Lig’e çıkmayalım, hemen düşeriz, iki yıl sonra da kulübe kilit vurulur’ derken dinlemeyenler, bugün nerede ?..

Çıktık da ne oldu ?..

Önüne gelenden 9-10 tane yedik…

Rezil rüsva olduk…

Herkes bize acıdı…

Eskiden ‘Çingene Körfez’, ‘Moklu Körfez’ derlerdi…

2010’lardan sonra “Yuh olsun size” dediler…

Sanayisi olan, para içinde yüzen, en yüksek gelire sahip olan, en çok vergi ödeyen (Depremden bir yıl sonra bile) bu kent, Kocaelispor’a sahip çıkamıyordu…

Kartellerden korkanlar da. Belediyelere yükleniyordu…

En acısı ise, belediyeler sanayicilerin kapısına gidemiyordu…

Çünkü sanayiciler kentin siyasi iradesini ‘İplemiyorlardı’…

(Hala da iplemiyorlar)…

Bu Körfez’i ben kirlettim zaten…

Artık tek başıma, 52 yılda nasıl yaptıysam…

Körfez’i pislik kapladı…

Brisa ‘Tertemiz’ sularını Körfez’e akıtırken, balıklar o pırıl pırıl suları, dışkılarıyla pislettiler…

Sonra olaya sinirlenen Brisa gitti, Lassa ismiyle Barcelona’ya sponsor oldu… Premier Leagu’e sponsor oldu…

Kimsenin gıkı çıkmadı…

Çünkü adamlar, bırakın kent siyasetini, ülkenin siyasetçilerini bile ‘iplemediler’…

Cumhurbaşkanı gelse, kılını kıpırdatmıyorlar…

Öylesine ‘Güçlüler!..’

En basitinden Brisa’nın Başkanı Güler Sabancı’yı, hiç kent sokaklarında gördünüz mü ?..

52 yıldır bu kentte yayıyorum, ben ne Sakıp Sabancı’yı ne de Güler Sabancı’yı görmedim…

Hatta Güler Sabancı’nın şoförü, Çukurbağ’da bayırdan inerken, fren yerine gaza basınca, ayakkabıcı Şaban ustayı (Kuttekin) öldürdü (ki babamın kuzeni olur), bir İzmitli kılını kıpırdatmadı… Ailesi olarak bizim de gücümüz bir yere kadar yetti…

Elhâsıl-ı velkelâm, bu kent haklarını bilmiyor… Önce öğrenecek, sonra bilinçlenecek, sonra kapılara dayanacak ve Körfez’in önce denizinin hesabını soracak…

Sonra da sıra kanserden kırılan kent insanına gelecek, sonra da Kocaelispor, kentin sosyal zenginliği olarak ayağa kaldırılacak…

Ölme eşeğim ölme !..

Siz Kocaelispor’un transfer yasağını kaldırın…

Noolur kaldırın…

Hemen kaldırın…

Şimdi kaldırın !..