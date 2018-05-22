Seçim satrancında son durum

Bugüne kadar yaptıkları bütün seçim tahminlerinde yüzde 1’in altında bir hata payı ile çalışan bir şirket, Gezici Araştırma Merkezi.

Bu şirketin sahibi Murat Gezici’nin bir TV kanalında açıkladığı rakamlar, Türkiye’de 16 yıl aradan sonra bir iktidar değişikliğini işaret ediyor.

Bu programda verilen bilgiler ışığında değerlendirmemizi yapmaya çalışalım.

Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olmasının ilk etkisi seçime katılım oranının artacak olmasıdır. Katılım arttıkça muhalefetin oy oranının yükseldiği biliniyor. Çünkü AKP kendi seçmenini her şartta sandığa getirmeyi başarıyor.

Bu seçimde oy veren seçmen oranının yüzde 88’i geçerek tarihi bir rekor kırması beklentiler arasında. Bu ise muhalefet açısından çok önemli bir avantaj sağlıyor.

Ak Parti’yi 24 Hazirandan sonra ana muhalefet partisi olarak görme ihtimalimiz yüzde 70.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalma ihtimali çok yüksek. Bunu sağlayan en önemli faktör Meral Akşener. Çünkü kutuplaşmanın ve alternatifsizliğin etkisiyle Erdoğan’a ve Ak Parti’ye eklemlenmiş merkez seçmenin bir kısmını Ak Parti’den koparacak.

Meral Akşener ikinci tura kalırsa Erdoğan’a karşı kazanabilecek tek aday. Yani Akşener’in şansı Muharrem İnce’den fazla.

İkinci tura İnce ile Erdoğan kalırsa, Erdoğan seçimi yüzde 57-58 oranıyla kolayca kazanır.

İkinci tura Akşener ile Erdoğan kalırsa, Meral Akşener yüzde 54 ile seçimi kazanır.

Bu yüzden Akşener katıldığı ve reyting rekorları kıran Halk Arenası programında en kritik soruyu sordu: “İkinci turda Tayyip Erdoğan karşısında kimi görmek istemez? Bu soruya vereceğiniz cevaba göre birinci turda oy verin” dedi.

Murat Gezici’in verdiği araştırma sonuçlarına göre, CHP’nin kemik oyu yüzde 19’dur. Daha önceki seçimlerde aldığı yüzde 25 oyun yüzde 6 kadarı merkez seçmenin emanet oyları idi. Bunlar İYİ Parti’ye kayacak.

İYİ Parti’nin oy oranının Nisan ayı itibariyle yüzde 19,4 olduğu görülüyor.

15 Nisanda yapılan ölçümlere göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın yani Cumhur ittifakının yüzde 45-46 da kaldığı görülüyor. (Kararsızlar da dağıtıldığı halde oy oranı bu.) Milletvekili genel seçimlerinde ise Cumhur ittifakının oy oranı ise yüzde 47-48 mertebesinde.

Her 15 günde bir yapılan ölçümlerde iktidarın oyları 1,5-2 puan aşağıya inmekte. Yani seçim sürecinde gidilen ivme Erdoğan veya iktidar için aşağıya doğru. Muhalefet ise yukarıya doğru çıkıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ BİRİNCİ TURDA OY ORANLARI:

Muharrem İnce’nin birinci turda oyu yüzde 19 civarında, Demirtaş’ın yüzde 10-11.

Meral Akşener’in yüzde 24-25 bandında, İYİ Partinin oy oranının ise yüzde 19,4 olduğu görülüyor. Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek’in oyları toplamı yüzde 2 civarında.

Erdoğan’ın oyu ise yüzde 43-44 bandında.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TURDA OY ORANLARI:

Muharrem İnce ikinci tura kalırsa kutuplaşmanın etkisiyle merkez seçmen CHP adayına oy vermeyecek.

İkinci tura Meral Akşener kalırsa MHP seçmeninin yüzde 80’i Meral Akşener’e oy vereceğini söylerken, Muharrem İnce ikinci tura kalırsa MHP seçmeninin ancak yüzde 20’si İnce’ye oy verecek.

AKP’ye oy verenlerde 2. Tura Akşener kalırsa yüzde 20’si Akşener’e, İnce kalırsa yüzde 7’si oy vereceğini söylüyor.

HDP seçmeninin yüzde 35’i “ikinci turda Muharrem İnce’ye oy verebilirim” diyor.

Meral Akşener ikinci tura kalırsa HDP seçmeninin yüzde 65’i Akşener’e oy verebileceğini söylüyor.

Sonuç:

İkinci tura Muharrem İnce ile Tayyip Erdoğan kalırsa

Yüzde 58 Erdoğan

Yüzde 42 İnce

İkinci tura Meral Akşener ile Tayyip Erdoğan kalırsa

Yüzde 46 Erdoğan

Yüzde 54 Meral Akşener

Haliyle, Erdoğan ikinci turda karşısında kesinlikle Akşener’i karşısında görmek istemez, mutlaka İnce’yi rakip olarak görmek ister.

İktidar medyasının her adımında İnce’yi vermesi ve parlatmaya çalışması, buna karşılık Akşener’i görmezden gelmesi bu yüzden.

SAHADA YANSIMASI

16 yıllık öğrenilmiş çaresizliğin kırıldığını, korku duvarlarının yıkılmaya başladığını seçim çalışmalarımız esnasında rahatça gözlenebiliyor.

Öncelikle İYİ Parti’den aday adayı olanların sayısının, yılların köklü partileri CHP ve MHP’den oldukça yüksek olması bir işaret.

Özellikle memur ve iş adamlarından her türlü riski göze alarak aday adayı olanların sayısının bu kadar yüksek olması, Cumhur ittifakının yenilebileceğine olan inancın ne kadar arttığının göstergesidir.

İYİ Parti milletvekili aday adaylarının saha çalışmaları esnasında halkın hemen her kesiminden gördüğü yakın alaka, İYİ Partililere gözleri ışıldayarak “bütün ümidimiz sizsiniz” diyen insanların yoğunluğu Akşener ve İYİ Parti oylarının, Gezici’nin rakamlarının bile hayli üstünde olabileceğini gösteriyor.

Çünkü oyunun rengini belli etmeye korkan vatandaşlarımızın oranı hala yüksek.

Çünkü iktidarın kendisinden olmayanlara uyguladığı acımasız yaptırımlarıyla mağdur edilenleri görüyorlar.

Ama artık halkımız onların yenilebileceğini görüyor.

Korkutulan kitlelerin, seslerini pek çıkaramasa da, sandıktaki intikamı müthiş olabilir.