Kılıçdaroğlu’nun üç silahşoru

CHP’nin milletvekili listesi önceki akşam açıklandı…

Listenin birinci sırasında Fatma Kaplan Hürriyet,

ikinci sırasında Haydar Akar,

üçüncü sırasında da Tahsin Tarhan yer aldıı…

**

7 Haziran 2015’teki, 1 Kasım 2015’teki seçimlerde bu üçlü ilk üç sıradaydı…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu üçlünün performansından çok memnun kalacak ki;

24 Haziran’daki seçimlerde bu üçlünün yerlerini bile değiştirmeden ilk üçe yazdı.

CHP’nin Kocaeli’den 3 milletvekili çıkaracağı garanti…

Dördü, beşi kovalayacak…

CHP’nin ilk üç ismin değişmemesi, partide homurdanmalara neden oldu…

Bu da doğal karşılanmalı…

Ağladığıyla kaldı!

CHP İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden ağlayarak istifa etmişti.

13 kişilik liste açıklandı. Küçükkaya kendisine yer bulamadı.

İsminin ilk 4’üncü sırada yer almasını bekleyen Küçükkaya, hayal kırıklığına uğradı.

Umduğunu bulamayan Küçükkaya’nın böylelikle çocukluk hayali suya düşerken, ilçe başkanlığı görevini de kaybetmiş oldu.

Küçükkaya’nın bundan sonra siyasi hayatına nasıl yön vereceği merak ediliyor.

Sancaklı ödüllendirildi

MHP, Kocaeli’den Saffet Sancaklı’yı liste başı yazdı…

Bu birçok MHP’li şaşırttı…

Aslında çok da şaşıracak bir şey yok.

Sancaklı, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sözünden hiç çıkmadı.

MHP, AKP’ye destek verirken, Sancaklı hiç sesini çıkartmadı.

Biat etti…

Bahçeli, Başkanlık Sistemi’ne destek verip partide kalan milletvekillerini ödüllendirdi.

Ödüllendirilen biri de Saffet Sancaklı…

Sancaklı’nın birinci sıraya yazılması, MHP’de nasıl bir durum yaratacağını 24 Haziran’da göreceğiz…

MHP, 2015’te yapılan seçimde 1 milletvekili çıkarmıştı.

Açıkçası MHP’nin bu seçimlerde 1 milletvekili çıkaracağını düşünmek biraz iyimserlik olur diye düşünüyorum.

Hilal Elmas basamakları birer birer tırmanıyor

MHP’li avukat Hilal Elmas, her seçimde bir basamak yükseliyor. 2011 yılında yapılan seçimlerde Lütfü Türkkan’ın desteğini alan Elmas, dördüncü sıra milletvekili adayı olmuştu…

Elmas, 2015’teki seçimlerde bu kez sırada yer aldı.

Yükselişini sürdüren Elmas, 24 Haziran’daki seçimlerde ikinci sıradan aday gösterildi.

Yani Elmas, her seçimde bir basamak yükseliyor.

Böyle giderse Hilal Hanım, 2022 yılında yapılacak seçimlerde birinci sıraya yerleşecek

Konca sözünü tuttu

7 Haziran 2015’te yapılan seçimde HDP, Kocaeli’den 1 milletvekili çıkarmayı başardı.

Av. Ali Haydar Konca, Kocaeli’den milletvekili seçildi…

Seçilmesinde, yurtdışı oylarının etkisi oldu.

Yurtdışı oyları olmasaydı, MHP’den Lütfü Türkkan milletvekili olacaktı.

Konca, sonrasında Ağustos ayında Avrupa Birliği Başkanı oldu…

7 Kasım seçimlerinde milletvekili seçilemedi…

Yani Konca, siyasete çok hızlı girdi, sert bir düşüş yaşadı…

Konca, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde aday olmadı.

Konca, 1 Kasım seçimlerinden sonra bir daha aday olmayacağım demişti.

Bu sözünü de tuttu.