Seçim müjdeleri

Hükümet seçim yaklaştıkça sözüm ona müjdelere devam ediyor. Seçimden sonra Allah kerim. Yapılandırma yasası 18.05.2018 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Sonuçları temmuzdan sonra alınmaya başlanacak. Beklentilerin ne kadar karşılanacağı belirsiz ancak bu arada torbalardan yasalar dökülmeye devam ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞA ÇÖZÜM

Bilindiği üzere uluslararası piyasalardaki petrol fiyatları ve döviz artış oranlarına göre akaryakıt fiyatlarına sürekli artış yapılıyordu ancak yapılan artışlar o kadar sık olmaya başlandı ki küfür yememek için kamu oyundan gizlenir olmaya başladı.

Hükümet bu durumda ÖTV nin bir kısmından vazgeçmek zorunda kaldı 17.05.2018 tarihinde aldığı bir kararla bunu uygulamaya koydu. İlgili karara göre;

“Bu tarihten itibaren uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malları tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları. 17.05.2018 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.” denilmektedir.

YAŞ NEDENİYLE EMEKLİ OLMAYANLARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Emeklilikte yaşa takılanlar için meclise sunulmaya hazırlanan yasada 15 madenin oluşacağı açıklandı. Yeni yasaya göre emekli olmak isteyen vatandaşlar, emekliliği için gerekli yılları her ay maaşının yüzde 5 daha az almayı kabul ederek emekliliğini tamamlayacak. Yüzde 5 formülünü gereken prim gününü dolduran ve emeklilik için yaşa takılan kişiler için kurtarıcı olması bekleniyor.

Bu emekli adaylarının erken emekli edilmeleri halinde, hazineye ne kadarlık bir maliyet yansıyacağı hesaplarını ise maliye bakanlığı yürütüyor. Bu tasarı taslağına göre emekli adayları emeklilik yaşına kadar geçen süre içinde belli oranda eksik maaş alacak, emeklilik yaşları geldiğinde ise normal maaş almaya başlayacak. Umarız maliye bakanlığı bu kez KDV iadelerindeki gibi hesap hatası yapmaz.

TAKSİ PLAKA SAHİPLERİNE KIYAK

Taksiciler ve UBER arasında yaşanan gerilimle ilgili tartışmalar sürerken taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin mecliste yeni bir düzenleme yapıldı. Meclis plan ve bütçe Komisyonu’ndan geçen KDV yasa tasarısına eklenen maddede, söz konusu araçlarda plaka devri yapılırken alım satım bedeli üzerinden binde 30 oranında noter harcı tahsil edilmesi öngörülüyor

Habertürk’ün haberine göre taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarının plakalarının elden çıkarılmasından doğan değer artış kazançlarının tamamı gelir vergisinden muaf olacak bu plakalarda, elde tutulma süresi gibi şartlar aranmayacak. Değer artış kazançlarına ilişkin geçmişe dönük herhangi bir vergi çıkarılmayacak. Daha önce çıkarılan borçların tahsilinden davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek.

O zaman normal ticari faaliyet sürdürenlerin araçlarının satışından doğan değer artışından neden vergi alınıyor. Bununda mantıklı bir şekilde açıklanması gerekiyor.