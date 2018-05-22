MEMLEKET GARİBAN DOLU

İşçiye bakıyorsun, sendikalı işçi sayısı % 10’ u geçmiyor, işe iade davaları gereği gibi işlemiyor. Ver tazminatı at adamı işten gitsin. Adam işsiz çoluk çocuğu ne yer ne içer hiç önemli değil. Belediye işçisi daha da gariban. Genel başkan geliyor, haydi mitinge, gitme de gör başına gelenleri. Seçim var, haydi sokağa, istese de istemese de iktidara çalışacak, sanki paralı parti elamanları mübarekler. Atamalarda liyakat mı? Sorarlar partiye üyeliğin var mı, hangi siyasetçi ile yakınsın, seni kim önerdi diye?

İŞÇİ GARİBAN

Köylüye bakıyorsun, üretmek için harcadığı parayı malını satarken alamıyor. Devletin köylüye desteği yok. Köylü aç, sefil, borçlanmış durumda. Tarlasını satarak çoluk çocuğuna harcıyor ve giderek fakirleşiyor. Yavaş yavaş o da mecburen ırgatlığa başlayacak, işsizler ordusuna katılacak.

KÖYLÜ GARİBAN

Esnafa bakıyorsun, kan ağlıyor, ticaret eskisi gibi değil. Sattığının yerine yenisini koyamıyor, giderek fakirleşiyor. Halkın alım gücü de kalmadı, esnaf ne alıp ne satsın.

GENÇLERİMİZ GARİBAN

Genç, üniversiteli sıkıntılı. Üniversiteyi kazanmak için göbeği patlıyor, mezun oluyor ne iş var, ne güç. İşsizler ordusuna katılıyor. Öğrenci iken babasından para istemek kolay da mezun olduktan sonra nasıl para istesin çocuk.

HALK GARİBAN

Halk ekonomik kriz içersinde açmazda, geçinemez durumda. Derdine çare olacaklara ulaşmaya çalışıyor, ulaşamıyor, eleştiriyor, hakaretten haklarında dava açılıyor, tutuklanıyor. Halk derdine çare bulamıyor. Bir tarafta çaresizlik içinde kıvranırken, diğer tarafta televizyonlarla, gazetelerle beyni yıkanmış durumda. Ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Artık ahretten medet ummaya başlamış,yüce Allaha avucunu açarak ondan çare aramaya başlamış durumda.

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Geçenlerde cumhurbaşkanı adayı MUHARREM İNCE’ye iktidar GARİBAN deyiverdi. Muhalefetin diğer adayları da GARİBAN, ama görünen o ki, halk yığınları da gariban. Bu garibanlar kendine benzediğini düşünerek, derdine çare olur, kendisini anlar diye iktidara yıllarca oy vermişti. İktidar saraylarda, lüks makam araçlarında… Anlaşılan iktidar 16 yılda bozuldu, zenginleşti, garibanlıktan kurtuldu da rakiplerine gariban demeye başladı galiba…

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Çinlilerin çok güzel bir atasözü vardır “ BENZERLER BENZERLERİ BULURLAR” diye. Bizde ki de ”BANA ARKADAŞINI SÖYLE SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM” şeklinde. Atasözleri doğruysa bu seçimde garibanlar garibanları bulacak, arkadaşlıklar yer değiştirecek gibi geliyor bana ne dersiniz, vakti geldi mi?