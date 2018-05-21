AKP ve CHP’de değişim yok, İYİ PARTİ’de şok!

Aday belirlemede AKP ve CHP’liler aynı kaderi paylaştı.

Her iki partide de “değişim” yok.

CHP’de üç milletvekilinin üçü de yerini korudu.

Fatma Kaplan Hürriyet birinci, Haydar Akar ikinci, Tahsin Tarhan üçüncü sırada.

CHP’liler tam kendi partilerini “değişim olmadı” diye eleştirirken, bir de baktık, AKP de aynı durumda.

AKP’de Zeki Aygün hariç diğer altı milletvekili listede ve seçilebilir sıralarda.

Zeki Aygün için iki yorum yapılıyor.

*Bakan olacak…

*Büyükşehir belediye başkanı olacak…

Üçüncü bir şık olamaz mı?

Olabilir, ama bunu Erdoğan dışında kimse bilemez.

Fikri Işık’ın tekrar milletvekili aday listesinde bulunmasına gelince…

Bu ilk bakışta Fikri Bey’in önümüzdeki dönemde “bakan” ve “büyükşehir belediye başkanı” olamayacağı anlamına geliyor.

Partililer bunu böyle yorumluyorlar.

Bir diğer konu, Şemsettin Ceyhan’ın durumu…

İl başkanlığından istifa etti, milletvekilliği için başvurdu, ilk sıralardan aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyordu, beklenen olmadı.

Nasıl geçmişte adı akçeli işlere karışan İl Başkanı Mahmut Civelek’i milletvekili adayı yapmadılarsa…

Bu defa da yine adı akçeli işlere karışan Şemsettin Ceyhan’ı aday listesine almadılar.

Kısa geçtim, bu konuyu ayrıca tekrar yazacağım.

İYİ PARTİ’deki şoklar

Şok bir değil, birkaç tane…

ŞOK 1-Lütfü Türkkan’ın İstanbul 3.Bölge’den aday gösterilmesi beklenirken Kocaeli birinci sıraya alınması.

ŞOK 2-İkinci sıraya asker kökenli Ali Türkşen’in konması.

ŞOK 3-Üçüncü sıraya toplumla fazla diyaloğu olmayan akademisyen Harun Demirkaya’nın yerleştirilmesi.

ŞOK 4-İlk üç milletvekili adayının Kocaeli ile fazla ilgisinin olmaması.

ŞOK 5- Kocaeli halkıyla içli dışlı olan, yıllardır kentimize hem mühendis hem avukat olarak hizmet eden Ruhittin Sönmez’in dördüncü sıradan aday gösterilmesi.

ŞOK 6-İl yönetimi oluşturulurken İl Başkanı Serdar Kaman’a fiziki saldırı girişiminde bulunan Adil Gülez’in altıncı sıradan milletvekili aday listesine alınması.

ŞOK 7-İYİ PARTİ’nin kurucuları arasında yer alan Kocaeli’nin tanınmış siyasetçilerinden Cumali Durmuş’un listede bulunmaması.

Daha sayayım mı?

Bugünlük bu kadar, önümüzdeki günlerde listeleri bol bol eleştireceğiz.

CHP’de dün konuşulanlar

Sabahın ilk saatlerinden itibaren telefonum susmadı.

İşte CHP’lilerin, CHP listesiyle ilgili değerlendirmeleri:

*Böyle liste mi olur? Menüde yine aynı yemekler var.

*Hiç olmazsa ilk üçteki milletvekillerin biri değiştirilseydi.

*Listede heyecan yaratacak bir isim yok.

*Muhip Hoca’yı (Prof. Dr. Muhip Kanko) dördüncü sıraya koymuşlar. Koyarlar tabii, ailenin (Kılıçdaroğlu ailesinin) doktoru.

*Bu nasıl parti, listede örgütlerden kimse yok.

*Önseçim ve eğilim yoklaması yapılmazsa, sonuç böyle olur işte!

*Listedeki arkadaşlar şimdiye kadar parti için ne yapmış, demokrasi için ne yapmış?

*Bu listenin bir mantığı yok. Bu arkadaşlar seçim kazanmışlar, partiyi büyütmüşler mi de tekrar listenin ilk sıralarındalar?

*Partide il başkanının (Cengiz Sarıbay) bile sözü geçmiyor. Genel merkeze kendi el yazısıyla not gönderiyor, Necat Çakır’ı mutlaka değerlendirin diyor, Necat Çakır listede yok!

*Listede Gebze’ye “üvey evlat” muamelesi yapılmış. Listede Gölcük yok, Karamürsel yok, Derince yok!

Özetle…

CHP’liler kendi milletvekili aday listelerini beğenmediler.

Ben nasıl buldum?

Hele diğer partilerin listeleri de açıklansın, konuşuruz.

Atatürk’ü Türk Bayrağı ile kapatmak

O “Atatürk portresi” kimin neresine battı, kim talimat verdi, kim gereğini yaptı, bilmiyorum.

Benim bildiğim, o “Atatürk portresi” onlarca yıldır o okulun duvarındadır.

İzmit Kız Meslek Lisesi’nin duvarında…

Hani önünde pazar günleri “pazar” kurulan okul var ya, işte o okul.

Uzun yıllar o bölgede oturdum, bu nedenle çok iyi biliyorum.

Her pazara indiğimde Atatürk’ün o portresine bakar, “Kim düşünmüşse çok iyi düşünmüş” derdim kendi kendime.

Dün gazetemizde yayınlanan haberden öğrendim, o Atatürk portresinin üstünü Türk Bayrağı ile kapatmışlar.

Şu mantığa bakar mısınız?

“Atatürk portresini öyle bir şeyle kapatalım ki, kimse bir şey söyleyemesin” mantığı…

Bu nedenle bayrağımızı kullanmışlar.

Ama “ayıp” değil mi?

Ama bu yapılan bir “hile” değil mi?

Atatürk de Türk Bayrağı da bizim en büyük değerlerimiz.

Atatürk’ü Türk Bayrağı olmadan, Türk Bayrağı’nı Atatürk olmadan düşünmek mümkün mü?

Atatürk’ü ve Türk Bayrağı’nı birbirinden ayırmak mümkün mü?

Sen Atatürk’ü Türk Bayrağı ile kapatıyorsan, bunun adı düpedüz “Atatürk düşmanlığı”dır.

Atatürk, sahi ne yaptı size?

Bugün devletsek…

Bugün bayrağımız varsa…

Bugün camilerimizde ezan okunuyorsa…

Bunu Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz.

Atatürk siyasi bir simge değil ki, sen onun portresini o duvardan kaldırıyorsun.

Atatürk, hepimizin ortak değeri!

Bu terbiyesizliği, bu işgüzarlığı, bu haddini bilmezliği yapan kimse, ortaya çıkarılmalı.

Durun bakalım, daha “iklim” değişmedi.

Bazı gerzekler, iklimin değiştiğini sanıp böyle abuk sabuk yöntemlere başvurmasınlar.

Türkiye’de iklim zor değişir.

Kimse heveslenmesin!