İsmail hoca ‘Döneceğim’ dedi lakin bir daha dönmedi…

Yenikent’in ve DSİSpor’un, zorunlu olarak bir takım içerisinden 3-4 takım çıkararak, aynı liglere sokması ve bu takımların birbiriyle mücadele ederken, diğer takımların tek başlarına mücadele etmesinin hoş olmadığıyla ilgili yazılar yazdım. Yenikent ve DSİ gibi güçlü voleybol takımlarının bir de liglere 4 takım birden sokması ve bu çaresizliğe son verilmesi gerektiğiyle ilgili yazılar yazdım. Ses getirdi. Milli takımda da görevler yapmış olan İsmail Arman hoca ile de geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi yaptık. Konuyla ilgili bilgisini öğrenmek istedim, ben size döneceğim dedi…

Deyiş o deyiş…

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Ben size döneceğim demeden önceki söylediklerini sizinle paylaşmak istedim…

Belli ki kırgın…

İlgisizlikten yakınıyor…

En çok da basının ilgisizliğinden…

Ben kendisini bundan 20 yıl önce SEKA 50.Yıl’da haber yaparken, kimse tanımıyordu…

Bunu hatırlattım…

Gülmüştük…

İşte İsmail hocanın söyledikleri…

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Çocuklarımızın spor yapması gerekiyor (Ben bunu da yazdım zaten)…

Çevre takımlara bu çocukları dağıtabiliriz… Benim tek amacım, çocuklarıma daha fazla maç yaptırabilmek. Yenikent olarak biz model bir takımız ve artık büyükler liginde bir takımımız olsun istiyoruz. Kentin büyüklerini bu konuda göreve davet ediyorum…

El ele verilmeli ve kızlarımızdan bir büyükler takımı kurulmalıdır. Deplasmanlı liglerde bayan voleybolu heyecanını yeniden yaşamalıyız, çok geriye gittik… Üretiyoruz ama elimizden kaçıyor… Bu göçe son vermeliyiz”…

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Evet… İsmail hocanın söyledikleri bunlar… Benim söylediklerimle bire bir örtüşüyor… Maalesef sporcularımıza sahip çıkmıyoruz. Altyapıdan güçlü kadrolar geliyor, ama çocuklarımız. Üst liglerde takımımız olmadığı için sağa sola dağılıyorlar…

Derince Belediyesi’nin salon sporlarını kapatması sonucu sokağa atılan 10 bin kişilik dev bir aileden söz ediyoruz… İşte bu çocukların büyük bölümü Yenikent’te toplandı… Halbuki Derince’de bir çok kulüp var…

Onlara salon sporları kurulabilir…

Evet, sadece futbolla ilgilenen Sırrıpaşa, Yavuzspor, hele hele Belediye Derince ve aklınıza gelen diğerleri… Yenikent ile temasa geçin, o zaman gidip, belediyeden salon sporları için yardım istersiniz. Nasılsa onlar belediye Derincespor BAL takımına sadece 100 bin lira harcıyorlar… (Kendileri söyle söylüyor. Ama otoritere 1.5 milyon liradan bahsediyor)…

Haydi el ele, profesyonel sayılan sözde amatör futbol baronlarının koltuklarını yıkmaya…

War mısınız?