Organizasyon rantı ve RANT Şampiyonası…

Kentin spor yönetimindeki ortak düzensizlik, gelişi güzel organizasyonların yapılmasına, çakma ligler kurulmasına, skandal üstüne skandal yaşanmasına neden oluyor…

Voleybol liglerindeki oyuncu fazlalığı nedeniyle oluşturulan, aynı takımdan 4 ayrı takımın üretilmesi ve lig kuruması olayıyla gelişen ‘ÇAKMA LİG’ olayı…

Hentbolde de aynı olayın yaşanması…

Basketbolda yasal olarak bir takım içerinde iki takımın çıkmasına izin verilmesi…

Bunların yanı sıra…

Şimdi de başımızda bir gelişi güzel şampiyona düzenleyip, para kaynağı aktarılması olayı var. Yok anneler günü, yok bilmem ne kupası, yok şu, yok bu derken, neredeyse hemen hemen hergün bir organizasyon düzenleniyor ve bunlara çuvalla para ödeniyor…

Yani RANT ŞAMPİYONASI…

Müsabakalarda da genelde aynı sporcular kürsüye çıkıyor ve dostlar alış verişte görsün diye kupa ve madalyalar veriliyor…

Maalesef bu resmi olmaya organizasyonlarda hakeme, personele bol para ödeniyor…

Neredeyse organizasyonlar, resmi liglerden daha da öne çıkmış durumda bulunuyor…

Yani organizasyon bahane…

Rant şahane…

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Gençlik ve Spor Bakanlığı…

Kocaeli Valiliği…

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü…

İl temsilcilikleri…

Şube müdürlükleri…

Herkes bu olayın içerisinde…

Kupa alan çocuklar bile, artık her gün kupa aldıkları için, bu ödülleri yadırgıyor…

‘Evde bunları koyacak yer kalmadı’ diyor…

Yani, bir komedidir sürüp gidiyor…

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Bunlara bir de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katılıyor…

Bir çok güzel organizasyonun yanı sıra, bir çok gereksiz organizasyon da düzenleniyor…

Sonuç…

Yine boşa giden çuvalla para…

Sonra ödenemeyen hakem ücretleri…

Personel ücretleri…

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Gençlik Hizmetleri ve spor İl müdürümüz, doruktakiler organizasyonumuza katılmıştı. Ayak üstü sohbet ederken, kendisine hakem ve personel ücretlerini sormuştum. Kendisi de bizzat bana ‘Hakem ücreti borcumuz yok. Personele ise borcum var ve ödemeye çabalıyorum’ demişti…

Bunu haberleştirdik…

Ardından Furkan Atalı isimli voleybol hakemimiz, 100 maça yakın alacağı olduğunu, bu açıklamaya şaşırdığını söyledi…

Onu da yayınladık…

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Şimdi de bu gelişigüzel ve faydası tartışılır ligler için soruyoruz:

Horoz dövüştürür gibi, aynı çocukları sürekli birbiriyle karşılaştırarak çakma şampiyonalar yapmanın ve aynı madalya ile kupaları armağan etmenin kime ne faydası var…

Sporcu çocuğa para ödülü veriliyor mu?..

Hayır…

Bir kuru madalya ya da kupa, tamam…

Parayı ise asıl büyükler alıyor…

Yani hakemler, personel ve diğer müdürlükler…

Devletin spora para harcanmasına tabii ki sonuna kadar destek veriyoruz…

Ama bu paraların asıl sporculara gitmesi gerektiğini de açık açık yazıyoruz…

O çocuklar para kazanacak ki, spora teşvik olsun ve kendini idame ettirebilsin…

Tarihin tozlu rafları, bir çok Dünya Şampiyonu adayı sporcumuzun, sporu bırakması öyküsüyle doludur…

2020’lere dayanırken, hala bu saçma sapan şeyleri yamak zorunda olmak ne acı!

Hadise’nin şampiyon isimli şarkısı bile, sporun nasıl bir rant olarak kullanıldığının belgesi değil mi?.. Bu şarkının bu şekilde sunulmasının sporcuya ne faydası var…