AKP’li Şemsettin Ceyhan’ı en iyi Mahmut Civelek anlar!

Siyasette hamle önemlidir…

Yanlış bir hamle içine girersen, sonuçlarına da katlanırsın…

AKP’nin ilk il başkanları Nihat Ergün, İbrahim Karaosmanoğlu, Fikri Işık ve Zeki Aygün siyasette önemli yerlere geldiler.

Ergün ve Işık Bakan oldu, Karaosmanoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı oldu…

Zeki Aygün de milletvekili oldu.

Aygün için seçim kazanıldığı taktirde Bakanlar Kurulu’nda yer alacağı konuşuluyor.

Zeki Aygün’den sonra il başkanı olanlar akçeli işlere bulaşınca, AKP Genel Merkezi de bunlara cezayı kesti…

GENEL MERKEZ CEZAYI KESTİ

Zeki Aygün’den sonra il başkanı olan Mahmut Civelek, akçeli işlerle uğraştı…

Kent Konut’u zarara uğrattığıyla ilgili birçok söylenti çıktı…

Gazetemiz bunları günlerce yazdı…

2015 yılında yapılan seçimlerde Civelek il başkanlığından istifa edip, milletvekili aday adayı oldu…

Akçeli işlerle uğraştığı için milletvekili aday gösterilmedi…

Genel merkez, akçeli işlerle uğraştığı için cezayı kesti…

ŞEMSETTİN BEY DE AKÇELİ İŞLERLE UĞRAŞTI

Mahmut Civelek’ten sonra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın sağ kolu Şemsettin Ceyhan il başkanı oldu…

Ceyhan, Mahmut Civelek’in başına gelenlerden ders almadı…

Şemsettin Bey de akçeli işlerle uğraştı…

Gazetemiz bu akçeli işleri günlerce yazdı…

AKP Genel merkezi, milletvekili olmalarını istedikleri il ve ilçe başkanlarını istifalarını istedi…

AKP Genel Merkezi, Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın da milletvekili adayı olması için istifasına izin verdi…

CEYHAN’A OPERASYON!

Şemsettin Ceyhan da istifa edip milletvekili aday adayı oldu…

AKP Genel Merkezi’nin bu kararı sonrası Şemsettin Ceyhan’ın milletvekili adayı olacağına kesin gözüyle bakılıyordu…

Ama bir ihtimal daha vardı…

Şemsettin Ceyhan’dan kurtulmak için böyle bir karar da alınmış olabilirdi…

Yani Ceyhan’a bir operasyon yapılabilirdi…

Kamuoyunda bu da yüksek sesle dillendiriliyordu…

“BEYLER İL BAŞKANLIĞI YAPIN, AKÇELİ İŞLERLE UĞRAŞMAYIN”…

Listeler açıklandı…

Şemsettin Ceyhan milletvekili aday listesinde yoktu…

Ceyhan, büyük bir şok içindeydi…

Genel Merkezin operasyonuna maruz kalmıştı…

Genel Merkez, meğer Ceyhan’ı istifa ettirerek, il başkanlığından uzaklaştırma niyetinde olduğu görüldü…

Geçmiş dönemde Mahmut Civelek’in başına gelenler, Şemsettin Ceyhan’ın da başına geldi…

Yani genel merkez diyor ki il başkanlarına, “Beyler il başkanlığı yapın, akçeli işlerle uğraşmayın”…

Zeki Aygün’den sonra il başkanı olan Mahmut Civelek, akçeli işlerle uğraşınca milletvekili aday gösterilmedi…

Mahmut Civelek’ten sonra il başkanı olan Şemsettin Ceyhan, Mahmut Civelek olayından ders almayınca, akçeli işlerle uğraşınca milletvekili adayı gösterilmedi…

Şemsettin Ceyhan’dan sonra il başkanı olacak kişi, Mahmut Civelek ve Şemsettin Ceyhan olayından ders almalı…

CEYHAN’IN SİYASİ HAYATI BİTTİ Mİ?

Sonuç olarak AKP’de 2015 yılında aday gösterilmeyen Mahmut Civelek, 24 Haziran’daki seçimlerde bir kez daha aday gösterilmedi…

Muhtemelen siyasi hayatı bitti…

24 Haziran’da seçimlerinde milletvekili aday gösterilmeyi garanti gören Şemsettin Ceyhan da liste dışı kaldı…

Şemsettin Ceyhan için siyasi hayatı bitti diyemeyiz…

Zira arkasında olan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AKP Kocaeli’de liste başı…

IŞIK’IN OPERASYONDAN HABERİ VAR MIYDI?

Benim anlamadığım konu şu;

AKP Genel merkezi Şemsettin Ceyhan’ı istifa edip milletvekili adayı olmasına izin verdi…

Ama sonrasında milletvekili adayı göstermedi…

Yani bir nevi genel merkez, Şemsettin Ceyhan’ı il başkanlığından tasfiye etti…

Acaba Fikri Işık’ın Genel Merkezin bu operasyonundan haberi var mıydı?

Bence vardı…

Sanırım Fikri Işık da Şemsettin Ceyhan’ın akçeli işleri sonrasında desteğini çekti…

Ya da Fikri Işık, Şemsettin Ceyhan’ın milletvekili adayı olması için uğraştı, ama genel merkeze söz geçiremedi…

Şemsettin Ceyhan’ın milletvekili adayı gösterilmesi, Fikri Işık’ı da zor durumda bıraktı.

KALECİ YAŞAR, KALECi HAKAN ARAKAN!

Yıllar önce Türkiye, İngiltere’ye 8-0 yenilmişti…

Kalede Yaşar (kova Yaşar) vardı…

Birkaç yıl önce de Beşiktaş, Liverpool’a 8-0 yenilmişti.

Kalede Hakan Arıkan vardı…

Kaleci Yaşar’a Beşiktaş’ın 8-0 yenilmesi soruldu.

Yaşar da, “Kaleci Hakan Arıkan’ı en iyi ben anlarım” demişti…

Şemsettin Ceyhan da Mahmut Civelek gibi milletvekili aday gösterilmedi.

Yani Şemsettin Ceyhan’ı en iyi Mahmut Civelek anlar…

Mahmut Civelek’e sorsanız, “ Şemsettin Ceyhan’ı en iyi ben anlarım” diyecektir…

ERYARSOY İYİ SINAV VERİYOR

Şemsettin Ceyhan’ın istifasıyla bu görevi vekaleten il başkan yardımcısı Av. Abdullah Eryarsoy yürütüyor…

Şimdiye kadar yaptıklarıyla başarılı bir sınav verdi…

24 Haziran’da yapılacak seçimlerde AKP, başarılı bir sonuç alırsa, Eryarsoy il başkanlığının en büyük adayı olur…

Mahmut Civelek’e, Mahmut Civelek’in başına gelenlerden ders almayan Şemsettin Ceyhan’a geçmiş olsun diyor, il başkan vekili Abdullah Eryarsoy’a da başarılar diliyorum…