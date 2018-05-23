AKP’nin “Demokrasi” sınavı!

Demokrasi, bir yaşam kültürüdür.

Kültürünüzde ya da “Reis diliyle-cibiliyetinizde” demokratlığı bir “yaşam biçimi” olarak benimsememişseniz, demokrasi anlayışınız eksiktir!

Demokrasi kültürü ailede başlar. Toplumsal yaşamda sürer.

Çocuğunu ve eşini “dayakla terbiye eden” ailevi konularda eşine ve çocuklarına “söz ve kararlara katılma hakkı” tanımayan bir insan için demokrasi, olsa olsa sadece “seçim” olarak kalır!

Oysa seçim, demokrasinin ilk adımıdır!

Örneğin demokrasinin gerçek anlamda yaşandığı bir ülkede, siyasi iktidar “muhalefeti” aşağılamaz, basit ve temelsiz iddialarla suçlamaz, medeni bir ilişki içinde olur!

Demokratik bir düzende yandaşları kayırma, karşıtları ezme kültürü olmaz! Olursa, İdari Yargı buna engel olur! Elbette, “özgür bir yargı” söz konusu ise!

Asıl konuya geleceğim;

Nefrelog Doç.Dr. Ramazan Danış, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş. Uzmanlığını İç Hastalıkları bölümünde yan dalını Nefroloji dalında yapmış. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Organ Nakli Mesul Müdürlüğü, Nefroloji Bölümü Eğitim Sorumluluğu görevlerini yürütmüş. Aynı hastanede Etik Kurulu Başkan Yardımcılığı, Eğitim Planlama Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmış. Uluslar arası hakemli dergilerde onlarca eseri yayımlanmış. Ve; Ramazan Danış, 29 Ekim 2016 tarihinde 675 no’lu KHK-Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilmiş!

Hakkında hiçbir idari ve adli soruşturma yok! Doçentlikte 5 yılı geçtiği halde Profesörlük kadrosu verilmemiş!

Ama iki büyük günahı var!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’na üye olmak!

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş’ın kardeşi olmak!

Demokratik bir HUKUK Devleti’nde;

Akrabası muhalif bir parti yöneticisi olduğu için, ya da ;“Anayasal bir hak” olan sendikalı olma hakkını kullandığı için, bir insanın hayatını karartmak ve tüm yaşam damarlarını kesmek, “demokratik bir hukuk devletinde” düşünülemez!

olan sendikalı olma hakkını kullandığı için, bir insanın hayatını karartmak ve tüm yaşam damarlarını kesmek, düşünülemez! Ramazan Danış, ablası Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “muhalif” bir partinin üyesi olduğu için de mesleğinden atılamaz!

Hukuk Devleti’nde, demokrasilerde “Cezaların şahsiliği” diye bir temel hukuk kuralı vardır. Bir yakınınız herhangi bir suçtan hüküm giyse bile, sizi de aynı gerekçeyle mahkum edemezler! Kaldı ki, ortada “hukuki bir suç ve hüküm” de yok!

O halde?

AKP iktidarı, OHAL Yasası’na sığınarak, üretken bir insanın, bir bilim adamının ekmeği ve hayatı ile oynuyor! Hem de 21. Yüzyılda!

Tarihten bir “ibret” örneği verelim;

Gazeteci Ali Kemal (Artin Kemal) Milli Mücadele’ye ve Atatürk’e karşıdır. İngiliz mandasını istemekte ve İstanbul gazetelerinde görüşlerini yansıtmaktadır. Milli Mücadele kazanıldıktan sonra yakalanır ve İzmit’e getirilir. Ne var ki, yargılanması beklenmeden, Sakallı Nurettin Paşa’nın eliyle halkın önüne atılır ve linç edilmesine göz yumulur!

Ailesi İsviçre’ye sürgün edilir. Oğlu Zeki Kuneralp, Hukuk öğrenimi görmüştür. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün özel izni ve davetiyle Türkiye’ye gelir ve Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlar. Kuneralp, Bükreş, Prag ve NATO’da Türkiye Daimi Temsilcilikleri, Paris, Bern, Londra, Madrid Büyükelçilikleri ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevlerinde bulunur.

İşte, Cumhuriyet’i kuranların demokrasi kültürü budur!

Ya bugünün siyasal iktidarının demokrasi kültürü nedir? “Son durağa gelince inilecek tramvay mı?!”

Bu soruya da “vicdanı olanlar” yanıt versin!

Bugüne kadar tek suç işlememiş, tıp alanında hizmet vermiş bir bilim adamını “YARGISIZ İNFAZ” ile işinden atmak bu ülkeye ne kazandırır?

Ne bekliyorsunuz? Dağa çıkmasını mı?