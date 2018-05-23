AKP’de hata yapan il başkanı yanıyor.

2015’te Mahmut Civelek…

Bugün de Şemsettin Ceyhan.

Her ikisi de il başkanlığı yaptı…

Her ikisinin de adı “akçeli işlere” karıştı…

Her ikisi de “milletvekili adayı” yapılmadı.

AKP’nin bu kararını kutluyorum.

Aday listeleri açıklanana kadar içimde bir şüphe vardı.

“Mahmut Civelek’i aday yapmamışlardı, bakalım Şemsettin Ceyhan’ı listeye alacaklar mı” diye…

İçimdeki bu şüpheyi de 5 Mayıs’ta yazıya dökmüştüm.

Demiştim ki:

İşte o yazım

“Eleştirilecek yönlerini eleştiriyorum, ama AKP’nin beğendiğim yönleri de var.

Örneğin parti yönetimlerini…

Sistem kurmuşlar tıkır tıkır işliyor.

Ne zaman ne olacak belli.

Kademeler belli…

Eğer il başkanı olursan, milletvekili seçilmen garanti.

Tabii iyi çalışırsan…

Hata yapmazsan…

Yüz kızartıcı suç işlemezsen…

Partiye zarar verecek akçeli işlere karışmazsan…

Doğrusu da bu!

Sen güvenip bir kişiyi il başkanlığı koltuğuna oturtmuşsan, gece gündüz çalıştırmışsan, bir sonraki aşamada onu ödüllendireceksin.

AKP, bunu yapıyor.

Gayet iyi uyguluyor.

Diğer partileri kıskandıracak derecede…

İstisnası yok mu?

Var… Bir kişi…

Sırayla gidersek…

*Nihat Ergün, kurucu il başkanıydı milletvekili oldu, bakan oldu…

*İbrahim Karaosmanoğlu, büyükşehir belediye başkanı oldu…

*Fikri Işık, milletvekili ve bakan oldu…

*Zeki Aygün, milletvekili oldu…

İl başkanı olup da milletvekili yapılmayan kim?

Mahmut Civelek…

Nedenini biliyorsunuz.

Cümle âlem biliyor.

Özellikle bu gazetenin sürekli okurları…

2015 seçimleri öncesi, Mahmut Civelek’in KENTKONUT’tan usulsüz konut ve işyeri satın aldığı, bu yöntemle haksız kazanç temin ettiği ortaya çıktı.

Hakkında soruşturma açıldı, yazıldı çizildi ve Civelek’in ipi çekildi.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde “aday” gösterilmedi.

İlk defa…

Bu aslında AKP teşkilatlarına bir mesajdı.

“Dikkat edin, akçeli işlerden uzak durun, partimize zarar vermeyin” mesajı…

Bu mesaj etkisini gösterdi mi?

Göstermedi…

Mahmut Civelek’ten sonra Şemsettin Ceyhan il başkanlığına getirildi.

Getirilirken kendisine “Bak Mahmut Civelek’te partimiz sıkıntı yaşadı, aman ticaretine dikkat et, siyasi makamını ticari işlerinde baskı aracı olarak kullanma, devletle iş yapma” uyarısında bulunuldu.

Peki, Şemsettin Ceyhan bu uyarıları dikkate aldı mı?

Almadı…

Pek çok “ara uyarılara” rağmen, bildiğini okudu.

Mahmut Civelek’in izinden gitti.

Mobilya şirketi vardı, partisine karşı “hile” uyguladı, bir çalışanının üzerine ikinci bir şirket kurdu, değişik devlet dairelerine bu şirket üzerinden satış yaptı.

Belediyelere, devlet dairelerine, üniversitelere, Ankara’da mobilyacı yokmuş gibi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın değişik birimlerine, “yüklü miktarda” mobilya faturası kestiği ortaya çıktı.

AKP, “ikinci bir Mahmut Civelek vakası” yaşıyordu.

Ortalık karıştı…

***

Kongre günleriydi…

Şemsettin Ceyhan’ın ikinci kez il başkanlığı koltuğuna oturtulmasına ihtimal verilmiyordu.

Ancak kendisini tutan, koruyan, kollayan tek bir kişi vardı.

Fikri Işık…

Bakan Fikri Işık, ne yaptı ne etti Şemsettin Ceyhan’ı tekrar il başkanlığı koltuğuna oturttu.

24 Haziran’da “baskın seçim” yapılması kararı alınınca gözler İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’a çevrildi.

Acaba Şemsettin Ceyhan milletvekili aday adayı olacak mıydı?

Oldu…

Yine Fikri Işık sayesinde aday adayı olabilmek için “vize” aldı ve il başkanlığı görevinden istifa etti.

Evet, geldiğimiz noktada, 24 Haziran seçimleri için bir önceki İl Başkanı Mahmut Civelek de son İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da milletvekili aday adayı…

Mahmut Civelek, 2015 seçimlerinde listeye alınmamıştı, bu seçimlerde tekrar adaylığını koydu.

Şemsettin Ceyhan’ın ise ilk başvurusu…

Şimdi herkes, “Acaba AKP’nin adalet kılıcı nasıl kesecek” diye merak ediyor.

İkisinin adı da “akçeli işlere” karışmış mı, karışmış…

İkisi de partisine zarar vermiş mi, vermiş…

Bu nedenle ikisi de partide çok fazla sevilmiyor mu, sevilmiyor…

O halde hem bugün yapılacak eğilim yoklamasında, hem de Ankara’da yapılacak seçmelerde gereken yapılmalı.

Madem AKP’nin “akçeli işler” konusunda ilke kararları var…

Madem AKP artık “kendini temizlemek” istiyor…

İşte fırsat!

Şemsettin Ceyhan da Mahmut Civelek de listeye alınmamalı.

Yok…

AKP için “ilke kararları” önemli değilse…

“İsteyen akçeli işlere devam edebilir” deniyorsa…

AKP, “kendini temizlemekten” vaz geçtiyse…

Her ikisi de “seçilebilir sıralarda” aday listesine alınmalı.

Birini alıp diğerini almamak, olmaz.

Şemsettin Ceyhan’ı alıp Mahmut Civelek’i almazsan, Mahmut Civelek’e ayıp olur.

Mahmut Civelek’i alıp Şemsettin Ceyhan’ı almazsan, bu defa Şemsettin Ceyhan’a ayıp olur.

AKP, madem adında “adalet” var, “adaletli” davranmalı.

Ya her ikisi, ya hiç biri!

Yarın eğilim yoklamasında oy kullanacak 1685 partilinin bu anlayışla hareket edeceğine inanıyorum!

Ve AKP’nin “adalet kılıcı” adaletli kesiyor

21 Mayıs Pazartesi…

Partilerin aday listelerini yüksek seçim kuruluna verecekleri son gün.

Saat akşam 5’te bütün AKP’liler gibi ben de nefesimi tutmuş listenin açıklanmasını bekliyorum.

Liste açıklandı, Mahmut Civelek de Şemsettin Ceyhan da listede yok.

“Tamam” dedim, “AKP’nin adalet kılıcı adaletli kesmiş”…

Eğer biri listede olup diğeri olmasaydı, üzülecektim.

Aday gösterilmeyene haksızlık yapıldığı için üzülecektim…

Bu karar, şöyle bir sonucu ortaya çıkarıyor:

*AKP’de hata yapan il başkanı yanıyor.

*Mahmut Civelek ve Şemsettin Ceyhan bunun somut örnekleri.

*Art arda iki kez tekrarlanan bu olay, önümüzdeki dönemlerde il başkanlığı koltuğuna oturacakların kulağına küpe olsun.