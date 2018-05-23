FIDE Kadınlar Dünya Şampiyonu Ju Wenjun

FIDE Kadınlar Dünya Şampiyonluğu unvan maçı 2-20 Mayıs 2018 tarihlerinde Çin’de oynandı. 1991 doğumlu GM Tan, Zhongyi (ELO 2522/CHN) ile aynı yaştaki GM Ju, Wenjun (ELO 2571/CHN) arasındaki şampiyonluk mücadelesinde gülen taraf Ju Wenjun oldu.

Son maçında berabere kalan ve toplamda 10 maç sonunda 5,5-4,5 üstünlük sağlayan Ju Wenjun son şampiyon Tan Zhongyi’den unvanı almış oldu. Şampiyon böylelikle 17. Kadınlar Dünya Şampiyonu olurken, aynı zamanda bu unvanı kazanan 6. Çinli sporcu oldu.

Dünya sıralamasında aktif kadın sporcular arasında ikinci sırada yer alan Ju Wenjun ile 10. Sırada yer alan Tan Zhongyi arasındaki on maçlık maratondaki toplu sonuçlar ile kullanılan oyun başlangıçlarını da ilgilenenler için aşağıya aktarıyorum.

Ju, Wenjun - Tan, Zhongyi ½-½ 63 D20 QGA Tan, Zhongyi - Ju, Wenjun 0-1 55 A21 English Opening Ju, Wenjun - Tan, Zhongyi 1-0 27 E04 Catalan Tan, Zhongyi - Ju, Wenjun 1-0 35 A45 Trompowsky Tan, Zhongyi - Ju, Wenjun 0-1 35 C24 Bishop's Opening Ju, Wenjun - Tan, Zhongyi 0-1 125 E01 Catalan Tan, Zhongyi - Ju, Wenjun ½-½ 33 E51 Nimzo Indian Ju, Wenjun - Tan, Zhongyi ½-½ 32 D30 Queen's Gambit (without Nc3) Tan, Zhongyi - Ju, Wenjun ½-½ 80 E37 Nimzo Indian 4.Qc2 Ju, Wenjun - Tan, Zhongyi ½-½ 70 A40 Unusual Replies to 1.d4

Ju Wenjun’un kariyerine baktığımızda önemli sonuçlara imza attığını görüyoruz. 2017 FIDE Kadınlar Dünya Hızlı Satranç Şampiyonu, 2015-2016 FIDE Kadınlar Grand Prix’sinde birinci, 2010 ve 2014 yıllarında Ulusal Bireysel Şampiyonada iki kez şampiyon, 2009 - 2011 yıllarında Kadınlar Dünya Takımlar Satranç Şampiyonasında altın madalya, 2008’den 2016’ya kadar Satranç Olimpiyatlarında Çin takımında oynamış ve üç gümüş, bir altın madalya kazanmıştır.

Satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> Kahraman Olgaç 10. Anma Satranç Turnuvası 26-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında Adana Kahraman Olgaç Satranç Merkezi'nde düzenlenecek.

>>> Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Şampiyonası, 04-10 Haziran 2018 tarihleri arasında Çorum'da düzenlenecek.

>>> Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası 29 Haziran - 08 Temmuz 2018 tarihleri arasında Polonya, Krakow'da düzenlenecek.

>>> Çubuk Belediyesi 4. Uluslararası Satranç Turnuvası 23- 29 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** 2018 Kadınlar Dünya Şampiyonluğu Unvan Maçı

(02 - 20 Mayıs 2018/CHN)

GM Tan, Zhongyi (ELO 2522/CHN - 1991 Doğumlu)

GM Ju, Wenjun (ELO 2571/CHN - 1991 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Fc4 Af6 3.d3 c6 4.Af3 d5 5.Fb3 a5 6.a4 Fb4+ 7.c3 Fd6 8.0–0 0–0 9.exd5 cxd5 10.Aa3 Abd7 11.Ke1 h6 12.Ab5 Fb8 13.d4 e4 14.Ad2 Ab6 15.f3 Ke8 16.Fc2 Fd7 17.Kb1 exf3 18.Axf3 Ae4 19.Ae5 Fxe5 20.dxe5 Fxb5 21.axb5 Kxe5 22.Fe3 Ke6 23.Fd4 Ac4 24.Fd3 Vg5 25.b3 Acd6 26.Kb2 Kae8 27.Kbe2 Af5 28.Fc2 Ah4 29.Vd3 Ag6 30.Fe3 Vh5 31.c4 Ae5 32.Vd4 Kg6 33.Fxe4 dxe4 34.Sf1 Af3 35.Vd7 Axh2+ 0–1

** 2018 Kadınlar Dünya Şampiyonluğu Unvan Maçı

(02 - 20 Mayıs 2018/CHN)

GM Ju, Wenjun (ELO 2571/CHN - 1991 Doğumlu)

GM Tan, Zhongyi (ELO 2522/CHN - 1991 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Fg2 Fb4+ 5.Fd2 Fd6 6.Af3 0–0 7.0–0 c6 8.Ac3 dxc4 9.Fg5 Abd7 10.Ae4 Fe7 11.Axf6+ Fxf6 12.Fxf6 Vxf6 13.Vc1 e5 14.Vxc4 Ke8 15.dxe5 Axe5 16.Vb3 Ke7 17.Ad4 Fg4 18.f3 Fd7 19.Vc3 Kc8 20.Kad1 c5 21.Ac2 b5 22.b3 Vb6 23.Sh1 b4 24.Vd2 Fc6 25.Ae3 g6 26.Vc2 c4 27.Axc4 Axc4 28.Vxc4 Fb7 29.Vf4 Kxe2 30.Kd7 Kf8 31.Kd2 Kxd2 32.Vxd2 Kd8 33.Vf4 a5 34.h4 h5 35.Sh2 Fa6 36.Kg1 Vd6 37.Vg5 Vd5 38.Vf6 Kd6 39.Vb2 Ke6 40.Ff1 Vxf3 41.Fxa6 Kxa6 42.Kg2 Kf6 43.Vd4 Sh7 44.Vb2 Kf5 45.Vc2 Ve3 46.Ke2 Vd4 47.Sg2 Vd5+ 48.Ve4 Vd1 49.Ke1 Vd2+ 50.Ke2 Vc1 51.Ke1 Vb2+ 52.Ve2 Vf6 53.Kc1 Ke5 54.Vf3 Ve7 55.Kc2 Sg7 56.Vd3 Ke3 57.Vd4+ Sh7 58.Kf2 Vb7+ 59.Sh2 Ke1 60.Kg2 Ve7 61.Kf2 Ke2 62.Vf4 Sg8 63.Vf3 Kxf2+ 64.Vxf2 Ve4 65.Vd2 Sg7 66.Vb2+ Sf8 67.Vd2 Ve5 68.Vd8+ Sg7 69.Vd2 Vc3 70.Vf2 Sf8 71.Ve2 Vd4 72.Vc2 Ve5 73.Vf2 Se8 74.Vg2 Vc5 75.Va8+ Se7 76.Ve4+ Sd8 77.Vd3+ Sc7 78.Vd2 f5 79.Ve2 Sd7 80.Vd3+ Se7 81.Ve2+ Sf7 82.Vd2 Se6 83.Ve2+ Sd5 84.Vf3+ Sd6 85.Vd3+ Sc7 86.Vd2 Ve5 87.Vf2 Sc6 88.Vc2+ Vc3 89.Ve2 Sd5 90.Vb5+ Vc5 91.Vd3+ Vd4 92.Vf3+ Ve4 93.Vd1+ Sc5 94.Vd2 Vf3 95.Vc2+ Sd4 96.Vd2+ Se4 97.Vc2+ Se3 98.Vc5+ Se2 99.Vc2+ Se1 100.Vc1+ Vd1 101.Vc6 Ve2+ 102.Sh3 Ve4 103.Vc1+ Sf2 104.Vd2+ Ve2 105.Vd4+ Sf1 106.Va1+ Sf2 107.Vd4+ Ve3 108.Vb2+ Se1 109.Vb1+ Sd2 110.Vb2+ Sd1 111.Vb1+ Vc1 112.Vd3+ Vd2 113.Vb1+ Se2 114.Vh1 Ve1 115.Vd5 Vf1+ 116.Sh2 Vf2+ 117.Sh3 Vf1+ 118.Sh2 Vf3 119.Vc4+ Sf2 120.Vc5+ Ve3 121.Vc2+ Ve2 122.Vc6 Sf1+ 123.Sh3 Sg1 124.Vc5+ Vf2 125.Vc1+ Vf1+ 0–1

** 2018 Kadınlar Dünya Şampiyonluğu Unvan Maçı

(02 - 20 Mayıs 2018/CHN)

GM Tan, Zhongyi (ELO 2522/CHN - 1991 Doğumlu)

GM Ju, Wenjun (ELO 2571/CHN - 1991 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.Ac3 Fb4 4.Af3 d5 5.e3 0–0 6.Fd2 b6 7.cxd5 exd5 8.Fd3 Fb7 9.0–0 Fd6 10.Ab5 Fe7 11.Kc1 c5 12.Ae5 a6 13.Ac3 Ac6 14.Axc6 Fxc6 15.dxc5 bxc5 16.Aa4 c4 17.Fc2 Kb8 18.Fc3 Fd6 19.Fd4 Ve7 20.Ac3 Fe5 21.b3 Kfd8 22.h3 Kbc8 23.Vd2 Fb7 24.Kfd1 Ae4 25.Ve1 Ac5 26.Ae2 cxb3 27.axb3 Fd6 28.Fb2 Ae6 29.Ad4 Axd4 30.exd4 Vxe1+ 31.Kxe1 Ff4 32.Ff5 Fxc1 33.Fxc8 Fd2 ½–½

** 2018 Kadınlar Dünya Şampiyonluğu Unvan Maçı

(02 - 20 Mayıs 2018/CHN)

GM Ju, Wenjun (ELO 2571/CHN - 1991 Doğumlu)

GM Tan, Zhongyi (ELO 2522/CHN - 1991 Doğumlu)

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Af3 c6 4.Fg5 f6 5.Ff4 g5 6.Fxb8 Kxb8 7.e3 Fd6 8.Ac3 Ah6 9.Fe2 0–0 10.Vc2 Fd7 11.e4 dxe4 12.Axe4 Fb4+ 13.Ac3 g4 14.Ad2 Fe8 15.Ab3 Fg6 16.Fd3 f5 17.0–0–0 Vg5+ 18.Sb1 Kfe8 19.c5 Fxc3 20.Vxc3 Kbd8 21.Khe1 Af7 22.Fc4 Vf6 23.f4 gxf3 24.gxf3 b5 25.Fd3 e5 26.dxe5 Kxe5 27.Fc2 f4 28.Kxd8+ Vxd8 29.Fxg6 Kxe1+ 30.Vxe1 hxg6 31.Ve4 Vf6 32.Ad4 Ae5 ½–½

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Ae6+ Şh5 2.Af6#