Antika ile tarih kokan bir röportaj yaptık…

Hasan Antika…

Bakmayın soyadına…

Hiç de antika değil…

Hala aktif ve sürekli spor yapıyor…

Günde 15 kilometre koyu yapıyor…

Futbol oynuyor…

Yaş 70 iş bitmiş değil yani…

***

Hasan hocayı muhabirlik döneminden beri iyi tanırım…

O zaman da kendisiyle röportaj yapmıştım…

Tam 32 yıl sonra yeni bir röportaj yapmak heyecanımı artırdı…

Daha çok keyif aldım…

Hani filozof demiş ya…

Klasikleri üç dönemde de okuyun üç ayrı zevk alırsınız diye…

Gençlikte…

Orta yaşlılıkta…

Yaşlılıkta…

Bizim Hasan hoca ile yüzlerce haber yaptık ama, bu ikinci röportaj bir başkaydı…

Hasan hoca Antika değil, adeta kentin spor tarihi gibiydi…

Hasan Antika 1948 İzmit doğumlu…

Yani artık kentin duayenlerinden…

Yaşlı demiyorum…

Yaşayan tarih gibi…

Mesela Barbaros Firal…

Bu kentin en büyük atletlerinden biriydi…

Hala da eline su dökülemiyor…

Türkiye rekortmeni…

Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne transfer edilmiş bir isim…

Şükrü Karabacak…

Darıca Belediye Başkanı…

Türkiye rekortmeni eski atlet…

Darıca Yarı Maratonu’nu bir marka yapmış isim…

Atletizm takımı da Avrupa Şampiyonu…

Bu iki dev isim Hasan Antika’nın talebeleri…

Onlara emeği çok…

Onlar da hala saygıyla anıyorlar Hasan Antika hocamı…

Yandaki röportaj da bunları okuyacaksınız açık açık…

***

Pekala bu kadar emek veren, bu kadar hizmette bulunmuş ve atlet olarak da bu kente bir çok şampiyonluklar getirmiş Hasan Antika hocama, bu kent bunun karşılığını vermiş mi?..

Hayır…

Hiçbir şey kuru alkıştan öteye geçememiş…

Yaşamını çalışarak kazanmış bir SGK emeklisi…

Emekli maaşıyla hayatını idame ettiriyor…

6 torunu var…

***

Şimdilerde de Ömer Kılıç… Alparslan Arslan… Tahir Tarım… Abdullah Hün… Aydın Günaydın… Erdoğan Yabanabat… Erdoğan Koç… İshak Bağçiçek… Sabri Bozca… Işıl Bozca ve burada adını sayamayacağım kadar çok hoca, yarınlara çocuklar yetiştiriyor…

Hasan Antika ve diğerlerine yapılan haksızlıklar, bari onlara yapılmasın…

Hasan Antika örneği son olsun…

***

Geçtiğimiz günlerde yitirdiğimiz Nurettin Başol hocamın binlerce öğrencisi cenazeye akın etti. Ona olan sevgi gözlerle de görüldü. Güvenç Kurtar hocamın kayınpederi acısı büyük… Bundan birkaç ay önce de eşi Gülay hanımı kaybetmişti… Baba kız ötelere göçtü…

Dünya böyle…

3 dakikalık bir zaman dilimi…

Bunu kalp kırmadan ve dostça geçirmeyi beceremeyenlere şaşıyorum…

İnsan insanın kurdudur derler…

Onun için herkes el ele, kol kola yarınlara varsın…

Bize biçilen ömrü böyle yaşayalım…

Sezar’ın hakkını Sezar’a verelim…