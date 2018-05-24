Fetullah Gülen, toplumun “dini bilgi cehaletini” istismar eden, bu ülkede “dini, siyasetin bir aracı” olarak kullanan, dünden bugüne “sağ ve sığ iktidarların” himayeleri ile palazlanan bir örgütün lideri.

AKP’nin siyasal oluşumunda rol alan, AKP iktidarından “ne istedilerse alan” Devlet’in Ordusuna, emniyet güçlerine, Yargı’ya ve Bakanlıklardaki bürokrasiye kadar sızan Gülen Örgütü, “AKP ile olan çıkar çatışması” sonucu süratle tasfiye edilmeye başladı.

Orduya yönelik “kumpas davalarının faili” olarak ilan edildi. Öte yandan; “Ben bu davanın savcısıyım” diyenler, savcı Öz’e lüks makam otosu tahsis edenler unutuldu!

Nihayet, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası FETÖ-“Fetullah Gülen Terör Örgütü” olarak nitelendi ve tasfiye süreci yeni bir boyut aldı.

İlginç olan şu ki;

Meclis’te Fetullah Gülen ve örgütü üzerine uyarılarda bulunan CHP’li milletvekilleri, AKP’li milletvekillerinin saldırısına uğrarken,

Gruplar halinde Fetullah’a yüz sürmek için ABD’ye taşınan kimi AKP’li milletvekilleri gazete sayfalarında yer alırken,

AKP’li bakanların Müsteşarından Cumhurbaşkanı Emir subaylarına kadar pek çok üst düzey görevli bu örgütün mensubu çıkarken, “FETÖ’nün siyaset ayağı” bir türlü bulunamıyordu!

Ancak; AKP’lilerce CHP ve İYİ Parti yöneticileri uzun süredir “Fetullah’la ilişkili” olarak gösterilmeye çalışılıyor!?

AKP ile MHP ortak çıkarları için “seçim ittifakı” kuruyor, muhalefet cephesine “siz de ittifak kurun” diye telkinde bulunuluyor, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin kurduğu Millet İttifakı,

“FETÖ’nün ve PKK’nın desteklediği şer ittifakı” olarak damgalanıyor!?

AKP iktidarına yönelik her türlü muhalefet FETÖ’cü ve PKK yandaşı olmakla suçlanıyor!

Bu işte bir gariplik yok mu?

Sanki, alttan alta “FETÖ Propagandası” yapılıyor!?

Ne kadar güçlü bir örgütmüş!

Kolları kanatları nerelere kadar uzanmış!

Sadece iktidarı değil, muhalefeti de etkisi altına almış!

ABD adamı bir türlü iade etmiyor, demek ki adam çok güçlü!

gibi sorular getiriyor insan aklına!

Dün Fetullah’la her konuda anlaşan, başka ülkelerde açtığı ve hemen hepsinde CIA ajanlarının yer aldığı öğrenilen okulları için yapılan “Türkçe Olimpiyatları’nda” Fetullah’a övgüler düzenler, şimdi faturayı başkalarına çıkarmaya çalışıyorlar!

Öte yandan AKP Genel Başkanı Erdoğan, yayınladığı “MANİFESTO” ile;

“Özgürlükçü olacağız, Birimiz özgür olmadıkça diğerimiz özgür olamayız” diyor!

İyi güzel de, siyasi rakiplerinden biri cezaevinde tutuklu, ötekilerini de hem “FETÖCÜ-PKK’lı” diye suçluyor, hem de türlü sözlerle aşağılıyor!?

Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?

Toplumda ürkütücü bir “ayrışma” söz konusu.

AKP’de “REİS” olarak tanımlanan Erdoğan’a karşıt kim varsa en ağır hakaretlere uğruyor! Bir cenaze törenine katılan Abdullah Gül’e bir vatandaş tepki gösteriyor. Neden? Diye sorduklarında; “Reisimize ihanet ettiği için” diyor!

Demokrasilerde “REİS” olmaz!

Lidere ve güce tapmanın yaygın olduğu toplumlarda gerçek anlamıyla ne demokrasi vardır, ne de Hukuk Devleti!