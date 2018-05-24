Bağımsız Türkiye Partisi seçimlere neden girmedi?

24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Cumhur ittifakı (AKP, MHP ve BBP), Millet ittifakı (CHP, İYİ Parti ve SP) ile HÜDAPAR-Vatan Partisi, HDP ve BTP seçime girecekti… Yüksek Seçim Kurulu, oy pusulasındaki partiler için kura bile çekti…

21 Mayıs’ta partiler Yüksek Seçim Kurulu’na milletvekili aday listelerini verecekti…

Bir de baktık ki Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 600 milletvekili aday listesinin hazır olduğunu, ama seçime girmeyeceğini açıkladı…

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Peki BTP’nin seçime girmeme gerekçesi neydi?

BTP Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can, konuyla ilgili bir açıklama yaptı…

Açıklamayı birlikte okuyalım…

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Bağımsız Türkiye Partisi olarak bugüne kadar;

Kuvvetler Ayrılığı, Hukukun Üstünlüğü ve Demokrasinin hakim kılınması,

Parlamenter sistemin korunması ve güçlendirilmesi,

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin, tüm kurum ve kuruluşları ile yaşatılması ve güçlendirilmesi,

Genel Başkanımız Prof.Dr. Haydar Baş’ın dünyada dengeleri değiştiren Milli Ekonomi tezi ile, çöken ülke ekonomisine çare olmak için mücadele ettik.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimler ile, rejim değişikliği kalıcı hale gelmektedir.

Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinde; parlamenter sistem ve başkanlık sistemi üzerinden toplumda iki karşı blok oluşmuştur.

İki karşı grubu temsil iddiası ile Cumhur İttifakı ve Millet ittifakı adı altında iki ayrı çatı oluşturulmuştur.

Parlamenter sisteme geri dönme iddiası ile yola çıkan Millet İttifakının geniş tabana yayılması, parlamentoda çoğunluğu elde edecek bir güç ile seçmenin karşısına çıkması için BTP olarak çok uğraş verdik.

Parlamenter sistemden yana olan her kesimi içine alacak geniş tabanlı birlikteliği sağlamak için her türlü fedakârlığı yaptık.

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Ancak Millet ittifakında gücü elinde bulunduranlar, söylemlerinde samimi değildirler. İktidarı ele geçirecek, Parlamentoda çoğunluğu elde edecek güçlü bir birlikteliğin oluşmasına mani olmuşlardır. Bu tavırları ile, iktidar bloğu ile aynı amaca hizmet ettiklerini ortaya koymuşlardır.

Bu oyunun bir parçası olmamak ve kurulan bu tuzaktan milletimizi haberdar etmek vatani bir görevdir. Bu nedenle, tiyatro sahnesinden farksız bir ortamda gerçekleşecek olan 24 Haziran seçimlerine Bağımsız Türkiye Partisi olarak katılmama kararı aldık.

Bu süreçte şahit olduğumuz ve inandığımız gerçekleri, milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz.”

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BTP’nin açıklaması böyle…

Açıklamadan anladığım kadarıyla BTP, Millet ittifakının içinde yer almak istedi. Millet ittifakı bunu kabul etmedi…

BTP de buna kızıp seçimlere girmeme kararı aldı…

Türk siyasi tarihinde az rastlanır bir durum…

İYİ Parti, 6’da ısrarcı

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, önceki gün basın toplantısı yaptı. Toplantıda partisinin Kocaeli Milletvekili aday listesini değerlendirdi… Kaman, “Kocaeli için baktığımızda diğer partilerin vekil adayları ile karşılaştırıldığında, hem tecrübeli adaylar bizde. İYİ Parti, Kocaeli’de en iyi listeyi çıkarmıştır. Bununla gurur duyuyoruz. Yine iddia ediyorum 6 vekil çıkaracağız” dedi. Kaman’ın böyle iddialı olması doğal. Bakalım sonuç nasıl olacak. MHP’nin Saffet Sancaklı’yı birinci sıra adayı göstermesi, İYİ Parti’nin elini güçlendirdiğini düşünüyorum…

Ömer F. Gergerlioğlu vekil seçilebilecek mi?

HDP’nin Kocaeli listesi belli oldu. İlk sıraya Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu kondu. Gergerlioğlu, KHK ile görevinden ihraç edilmişti. Gergerlioğlu, 21 Mayıs’ta sosyal paylaşım sitesinden şu açıklamayı yaptı; “HDP Kocaeli 1.sıra milletvekili adayıyım. Hayırlara vesile olsun. Ezilenlerin yanında olmaya devam edeceğim. Eğer seçilirsem, ilk yapacağım iş, cezaevindeki düşünce özgürlüğü tutsaklarını ziyaret etmek olacaktır. Mağdur olan tüm kesimler için adalet, hukuk demeye devam edeceğim inşallah.”… 7 Haziran’da yapılan seçimde HDP, Kocaeli’den 1 milletvekili çıkarmıştı. 1 Kasım’daki seçimde ise milletvekili çıkaramadı. Bakalım Gergerlioğlu Kocaeli’den milletvekili seçilebilecek mi? Kocaeli’de milletvekili seçilebilmesi için 75 bin ile 80 bin arasında bir oy alması gerekiyor.