Muhalefetin gözü Saadet’in oylarında

Herkesi bir telaş almış durumda; 24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri Türkiye’de ve Kocaeli’de nasıl bir sonucu ortaya çıkaracak?

Memleketteki herkes bu sorunun yanıtını bekliyor…

Gerçi ilk soru yanıtını buldu. Partilerin milletvekili aday listeleri açıklandı. AK Parti ve CHP, listelerinde mevcut vekilleri ile yola devam ettiler. Sadece iktidar safında, belki de beklenmeyen bir şekilde Zeki Aygün’ü liste dışında bulduk.

İlginç geldi açıkçası, bu zamana kadar olumsuz bir iş ile anılmayan, üstelik partinin Merkez Karar Yürütme Kurulu’nda yer alan tek isim olan Zeki Aygün neden listeye alınmadı?

Her ne kadar kendisi “Bizde kırgınlık, küskünlük olmaz” dediyse de, ister istemez bu mesele hakkında daha çok tartışmalar yaşanacaktır inancına sahibim…

Fakat listeleri bir kenara koyalım ve durum değerlendirmesi yapalım. Bu yapı ile en sonucu alacak partiyi bulalım. Meseleyi şöyle bir değerlendirdiğimizde, iktidarı rakiplerine oranla birkaç adım önde gördüğümü, CHP’nin de belli oranda etkili bir siyaset ortaya koyabileceğini rahatlıkla söyleyebiliyorum.

Bana göre şu anki listelere bakarak iktidarın 7 milletvekilini garanti, 8’inci vekil için de önemli bir ismi listesine aldığını söyleyebiliyorum. CHP’nin ise 3’ünü garanti gördüğümü, 4’ü almak için küçük birkaç hamlesinin kaldığını düşünüyorum. Kalan 1 ya da 2 vekil için ise diğer partilerin bir yarış içine gireceği fikrine sahibim…

Lakin burada dikkat çeken başka bir husus var. Hem iktidar hem de muhalefet için. O da Saadet Partisi’nin durumu…

Malum, Saadet Partisi bugün milli görüş hareketinin siyasi arenadaki tek temsilcisi. Fakat özellikle AK Parti’nin kurulduğu 2001 yılından itibaren milli görüşün büyük bir o potansiyeli iktidar safına doğru kaymış. Yani her ne kadar milli görüşçü taban hala Saadet Partisi’nde varlığını sürdürse de olay seçmen profiline genişlediğinde bir dağılma söz konusu olmuş. Haliyle iktidar bu dağınık durumdaki milli görüş oylarından fazlaca nasiplenmiş. Öyle ki, Saadet Partisi’nin son seçim sonuçlarına göre oyu yüzde 1’in bile altına gerilemiş.

Neredeyse yarım puan seviyesine…

Fakat bu oyların AK Parti’ye gidiş sebeplerinden bir tanesi ise Saadet Partisi’nin yaşadığı baraj durumu. Milli görüşçü seçmen profiline göre Saadet cephesi yeterli desteği alamadığı için baraj altı kalacak, haliyle oyların boşa gitmemesi için de başka bir partiye verilmesi daha mantıklı hale gelecekti. Hal böyle iken de oyların gideceği partiler arasında öncelik elbette AK Parti’nin olacaktı.

İşte bu noktada Türkiye genelinde, hazır Milli İttifak’la baraj sorunu aşılmışken 24 Haziran seçimlerindeki Saadet Partisi’nin öncelikli hedefi iktidara kaptırdıkları oyları geri almak oranı olacak. Şuna emin olabilirsiniz, AK Parti’deki Saadet tabanlı oy sayısı azımsanamayacak kadar fazla. İşte ilimiz ölçeğindeki seçim matematiği bu olasılık formülü üzerine yapılıyor.

Saadet Partisi şayet bu başarıyı sağlarsa, Kocaeli’deki milli görüş oylarını iktidardan geri alabilirse muhalefet bundan iki türlü kazançlı çıkacak. Hem kendilerinin vekil sayısı artacak, hem de AK Parti gerileme yaşayacak.

Bu noktada muhalefetin, özellikle de Millet İttifakı bileşenlerinin gözünü Saadet Partisi’ne diktiklerini söyleyebiliyoruz…

Bu arada AK Parti’nin sadece Saadet’ten oy almadığının altını çizelim. Elbette iktidara kaymış, Demokrat Parti’den, MHP’den, hatta DSP, CHP ve HDP’den de oylar gitmiştir. Fakat tabanlarının milli görüş merkezli olması Saadet konusunu diğer partilere göre biraz daha öne çıktığı gerçek.