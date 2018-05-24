AKP’de Zeki Aygün neden çizik yedi?

Kocaeli siyasetinde birkaç gündür en çok konuşulan konu bu.

“AKP’nin yedi milletvekili vardı, altısı tekrar aday gösterildi, sadece bir milletvekili liste dışı kaldı… Zeki Aygün neden çizik yedi?”

Sizce de garip değil mi?

Sizce de bu işte bir anormallik yok mu?

Yedi milletvekilinden üçü-dördü değiştirilir, bunlardan biri de Zeki Aygün’dür, kimse bir şey demez.

Ama altı milletvekili listeye alınmış, Zeki Aygün liste dışı.

Üstelik Zeki Aygün, partinin en üst kurulu olan MKYK (Merkez Karar ve Yürütme Kurulu) üyesi.

Ayrıca Zeki Bey’in Rizeli olduğu da unutulmasın.

Bütün bunları yan yana koyun…

Yok yok bu işte bir terslik var.

“Normal” diyene inanmayın.

Yorumlar ikiye ayrılıyor

İki gündür parti çevrelerini yokluyorum.

Zeki Aygün’ün liste dışı kalmasının nedenlerini anlama çalışıyorum.

Görüşleri 3 grupta toplamak mümkün.

BİRİNCİ grupta olanlar kötümser.

Diyorlar ki:

*Zeki Bey parti içi toplantılarda Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ı kardeşinin, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu da oğullarının “ticari işleri” nedeniyle sürekli eleştiriyordu. Işık’a “Kardeşine sahip çık”, Karaosmanoğlu’na da “Nereye gitsek delikanlıların inşaat işleri soruluyor” diyordu. Bu ağır eleştiriler nedeniyle liste dışı kalmış olabilir.

*Zeki Aygün’ün abisinin oğlu var. Mustafa Aygün… Mustafa Aygün, amcasının bu eleştirisel görüşlerini zaman zaman sosyal medyada paylaşıyordu. Bu paylaşımlar, Zeki Aygün’ün liste dışında kalmasına neden olmuş olabilir.

İKİNCİ grupta olanlar ise iyimser.

Şöyle diyorlar:

*Zeki Aygün’ün tekrar milletvekili adayı gösterilmemesini “çizik yemiş” olarak değerlendirmeyin. Parti genel merkeziyle, özellikle Erdoğan’la ilişkileri son derece sağlıklı. Erdoğan kendisini ya “bakan” ya da “büyükşehir belediye başkanı” olarak değerlendirecektir.

ÜÇÜNCÜ grupta bulunanlar ise hem “kötümser”, hem “iyimser”!

Yani…

“Öyle de olabilir, böyle de olabilir” diyorlar.

Sonuç

Zeki Aygün’ün “liste dışı” kalmasıyla ilgili yapılan yorumlar şimdilik böyle.

“Kötümser” düşünenlerin görüşleri mi, yoksa “iyimser” düşünenlerin görüşleri mi doğru çıkacak, bekleyip göreceğiz.

Ama bana sorarsanız…

Sanki kötümser düşünenlerin iddiaları, kararda biraz daha etkili olmuş gibi.

“Muhip” ne demek, “Kanko” ne demek?

Muhip Kanko…

Profesör doktor…

Hocamız, sadece kentimizin değil, ülkemizin en tanınmış kalp ve damar hastalıkları uzmanları arasında.

CHP’nin dördüncü sıra milletvekili adayı…

Bundan sonra ismini siyaset alanında da çok duyacaksınız.

Adı da soyadı da “çok duyulan sözcükler” değil.

“Muhip”, ne demek?

“Kanko”, ne demek?

Yazayım da kafanızdaki soru işareti kalksın.

“Muhip”, Arapça…

“Seven”, sevgi besleyen”, “dost” demek.

“Kanko”ya gelince…

Çingene dilinde, “yakın arkadaş” anlamını taşıyor.

Hani birbirine çok yakın arkadaşlığa “kanka” deriz ya, o da buradan geliyor.

Gördüğünüz gibi…

“Muhip” de “Kanko” da birbirine yakın anlamı olan sözcükler.

Dost…

Yakın arkadaş…

Seven…

Sevgi besleyen…

Muhip Bey’i yıllardır tanırım.

Tıpkı adı ve soyadı gibi…

Sevgi dolu, güvenilir…

Vekâletinizi, gönül rahatlığıyla verebilirsiniz.