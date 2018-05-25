Veli-der diyor ki: Çocuğuma dokunma!

Veli-der (Öğrenci Veli Derneği) Başkanı Göksal Yılmaz, yakın zamanda yapılacak sınavlarla ilgili bir açıklama yaptı. “Sınavınızı da çemberinizi de reddediyoruz!

Çocuğuma öğrencime dokunma!” başlığıyla açıklama yapan Yılmaz, şu önemli değerlendirmede bulundu;

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“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum” demesi üzerine, 19 Eylül’de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz TEOG sınavının artık yapılamayacağını açıkladı.12 Ekim’de YÖK, YGS/SYS sınavları yerine Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YGS) getirildiğini açıkladı. İlköğretimden ortaöğretime, ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavları değişti.

SINAV 2 HAZİRAN’DA

Yeni sınav sistemi 2 aşamalı olarak 2 Haziran’da gerçekleştirilecek. Sınava 996 bin aday girecek. Belirsizlik öğrencileri ve velileri kaygılandırmaktadır.

Yerleştirmede ilk aşama, sınavla öğrenci alan okullara merkezi tercih ve yerleştirme sistemi ile öğrenci yerleştirilecek.

İkinci aşama sınavsız öğrenci alacak okullara mahalli yerleştirme sistemi ile kayıt yapılacak. E-Kılavuzlar haziran ayında yayımlanacak.

Yeni sınav ve yerleştirme sistemi özel okulların önünü açıyor.

Pansiyonlu İmam Hatip Lisesi sayısı, pansiyonlu Anadolu Lisesi sayısının neredeyse üç katı. Nitelikli örgün eğitim hakkı aşındıkça, Açık Lise ’ye talep artıyor.

1.270.000 ÖĞRENCİ 8. SINIFI BİTİRECEK

2017-2018 öğretim yılı sonunda 1 milyon 270 bin öğrenci 8. Sınıfı bitirecek. Bu öğrencilerden 126 bin 240’ı beş farklı türde sınavla öğrenci alan bir okula yerleştirilecek. “Nitelikli” okulların %20’sinde karma eğitim yok. Karma eğitimi engellemek çağ dışı bir anlayıştır. ”Geriye kalan yüzde doksan” şeklinde ifade edilen “üç çember” garabetinden söz etmeye bile gerek yok!

ANADOLU LİSELERİ

LGS’ye başvuru yapmış olan 996 bin adayın gerçek hedefi ise beş okul türü içinde toplam kontenjanı 78 bin 480 olan Fen Lisesi, Anadolu Lisesi veya Sosyal Bilimler liselerinden birine yerleşmek. Kocaeli’nde 8 Fen Lisesi, 1 Anadolu Lisesi, 2 Sosyal Bilimler Lisesi, 7 Anadolu İmam Hatip Lisesi, 17 Mesleki ve Teknik Lise toplam 35 “nitelikli okul” , 2820 öğrenci alacak. Yani Lise Giriş Sınavı’na başvuru yapmış adayların yaklaşık %8’i hedefine ulaşabilecek.

Önceki yıllarda çocuklarımızın” özgür iradeleriyle” seçip, yerleşme olanağı bulduğu onlarca Anadolu Lisesi “sınavla öğrenci alacak okullar” listesinde yer almadığı gibi, 34 ilimizde bir tane bile Anadolu Lisesi listeye konulmamıştır.

NİTELİKLİ-NİTELİKSİZ OKUL

Bugüne kadar yapılan hiçbir merkezi sınavda ”ilk yüzde onluk başarı diliminde yer alan” öğrencilerin tercih etmediği İmam-Hatip ve Meslek liseleri, listede” toplam okul sayısının yarısından fazla” (747 okul) yer almıştır.

Bu durum, eğitimde hak eşitliği ve seçme özgürlüğünü düzenleyen Anayasa’nın ilgili hükümlerine ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırıdır. Okulları “nitelikli” ve “niteliksiz” olarak ayırmak, çocuklarımızı ayrımcılığa maruz bırakmak ve çocuk hakları ihlali demektir.

“İMAM HATİP VEYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ”

“Kültürel ve toplumsal alanda bir türlü gerçekleştiremediğiniz iktidarınızı” çocuklarımızı kullanarak tesis etmeye çalıştığınızı biliyoruz.

Getirdiğiniz “yeni” Ortaöğretim Geçiş Sistemi, milyonlarca yoksul yurttaşımızın çocuklarına “İmam Hatip veya çocuk işçiliğini”, durumu “hallice” olanlara ise “özel okula kaçış” ikilemini dayatıyor.

Her çocuk kendi seçtiği okulda nitelikli bilimsel eğitim alma hakkına sahip olmalıdır.

Velileri ve öğrencileri; laik, bilimsel, kamusal eğitim için, çocuklarımıza kuracağımız mutlu, özgür, aydınlık bir gelecek için birlikte mücadeleye etmeye ve eğitim hakkına sahip çıkmaya davet ediyoruz.”

16 YILDA 6 BAKAN DEĞİŞTİ

Veli-der (Öğrenci Veli Derneği) Başkanı Göksal Yılmaz, sınavlarla ilgili düşüncelerini böyle ifade etti.

Şu bir gerçek ki; Türkiye’de eğitim sistemi iflas etmiştir…

Bilindiği gibi AKP; Kasım 2002 yılında göreve geldi…

AKP, göreve geldiği yıldan bu yana Milli Eğitim Bakanlığı’nda 6 bakan değişti…

Zaten bu kadar Bakan’ın değiştiği bir ülkede, sağlıklı bir eğitimden söz etmek iyimserlik olur. Açıkçası bu dönemde öğrenci olmak da, öğretmen olmak da, veli olmak da çok ama çok zor…

Bütün öğrencilere sınavlarda başarılar diliyorum.