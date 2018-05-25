AKP’de kimler kazandı, kimler kaybetti?

Biliyorum, bazı AKP’liler başlığı okuyunca, “Biz dava partisiyiz, bizde kazanan kaybeden olmaz” diye çıkışacaktır.

Olur, olur…

O kuruluş yıllarındaki AKP’yi unutun artık.

Bugünün AKP’sinde kazanan da var, kaybeden de.

AKP’liler artık kazanmak için, daha doğrusu “kaybeden” olmamak için kıyasıya savaşıyorlar.

Hani ele geçirilen gemideki ganimetleri paylaşırken korsanlar birbirlerinin boğazlarına sarılırlar ya, onlardan farkları yok.

Aslında savaş, Türk siyasetinin fıtratında (yaradılışında) var.

Sadece AKP’de değil, her partide.

Ama bizim bugünkü konumuz AKP’deki kazanan ve kaybedenler.

Kimler kaybetti, kimler kazandı?

Daha yeni…

AKP’de milletvekili aday listesinin hazırlanmasında kıyasıya bir mücadele vardı.

Liste nasıl hazırlanacaktı?

Listenin hazırlanmasında kimler etkili olacaktı?

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık mı?

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu mu?

Yoksa İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan mı?

Veya başkaları mı?

Genel görüş, listenin Fikri Işık tarafından dizayn edileceği yönündeydi.

Hatta Fikri Bey listesini yapmıştı bile.

İddia o ki:

*İl başkanlığından istifa eden Şemsettin Ceyhan listedeydi…

*İl gençlik kolları başkanlığından ayrılan Emre Kahraman listedeydi…

*Mehtap Yılmazer listedeydi…

*Karamürselli danışmanı Yahya Coşkun listedeydi…

Ama nasıl yapıldıysa, listeye son anda Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahalesi sağandı.

Listeden Fikri Işık hariç diğer isimler çıkarıldı.

Şimdi diyeceksiniz ki, “Siz kaybedenler arasında sayıyorsunuz, ama Fikri Işık listede…”

Doğru, Fikri Işık listede, üstelik birinci sırada…

Ama milletvekili adayı olması, onun “kaybetmediği” anlamını taşımıyor ki!

Tamam, “milletvekili” olacak, hepsi bu kadar.

Milletvekili olduğu için…

*Tekrar “Bakan” olamayacak…

*Büyükşehir belediye başkanlığına aday olamayacak…

Bu nedenle Fikri Işık “kaybedenler” arasında.

Milletvekili olmak, Fikri Bey’e bundan sonraki siyasi yaşamında bir anlam ifade etmez ki!

Fikri Işık’ın önümüzdeki dönemde tek bir hedefi vardı, büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna oturmak.

Bitti!

Fikri Bey, seçimlerden sonra artık “düz bir milletvekili”!

Şemsettin Ceyhan, neler kaybetti?

Neler neler…

Milletvekili olacağım diye il başkanlığını bıraktı.

İyi bir sıradan milletvekili adayı gösterilmeyi bekliyordu…

Ağabeyi, hamisi, her şeyi Fikri Işık kendisini böyle yönlendirmişti…

Ama olmadı.

Şimdi Şemsettin Ceyhan “sıradan partili bir vatandaş”!

Veya…

Ne kadar itibarı varsa, o artık “eski bir il başkanı”…

Her ne kadar Fikri Bey, listeler açıklandıktan sonra, “Şemsettin Ceyhan için önümüzdeki yerel seçimlerde farklı değerlendirme yapılabilir” demiş olsa da, bunun bir teselli ifadesi olduğunu herkes biliyor.

Şemsettin Ceyhan da kaybedenler arasında.

Ve kazananlar

Fikri Işık ve Şemsettin Ceyhan kaybetti de, kazananlar kimler?

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan…

Bana gelen bilgilere göre, Kocaeli aday listesi her iki ismin son anda müdahalesiyle şekillenmiş.

Burada aklınıza şu soru gelebilir…

Madem Fikri Işık-Şemsettin Ceyhan ikilisi ile İbrahim Karaosmanoğlu-Nevzat Doğan ikilisi arasında parti içinde gizliden veya açıktan mücadele var…

Madem Karaosmanoğlu ile Doğan, aday listesine müdahale ettiler…

Fikri Işık, neden listeye alındı?

Diğerleri gibi Fikri Işık da liste dışı bırakılsaydı?

Fikri Işık listeye konuldu, çünkü Erdoğan böyle istedi. (Herhalde bir düşündüğü, daha doğrusu bir hesabı vardır.)

Fikri Işık listeye konuldu, çünkü önümüzdeki dönemde Işık’ın “bakan ve büyükşehir belediye başkanı” olma ihtimali ortadan kaldırıldı.

Dün itibariyle AKP’deki görüntü böyleydi.

Karaosmanoğlu ve Doğan kazandı da…

Bundan sonra ne olur?

Şu 24 Haziran seçimleri bitsin, AKP’de yerel seçimler için kartlar yeniden karılacak.

Büyükşehir belediye başkan adayı İbrahim Karaosmanoğlu mu olur, Nevzat Doğan mı?

Yoksa Antalya Valisi Münir Karaloğlu mu aday gösterilir?

Bir başkası mı?

Hele şu önümüzdeki seçim bitsin, bütün bunları o zaman konuşuruz.

Rahmetli Demirel’in dediği gibi, 24 saat, siyasette çok uzun bir süre.

Ben size bugünü anlattım, yarın neler yaşanacak, bugünden kestirmek güç!

Tamer Solakoğlu’nun yaptığı

CHP’de Av.Tamer Solakoğlu, milletvekili adaylığından çekilmiş.

10’uncu sırayı beğenmemiş…

Tamer Bey’in bu davranışını yadırgadım.

Şunun için yadırgadım…

Parti üst yönetimi, Tamer Solakoğlu’na “Aman gel, adayımız ol” mu demiş? Hayır…

Adaylık başvurusunda kendisine “ön sıra” sözü mü verilmiş? Hayır…

Gitmiş, aday olmuş.

Bu, ne demek?

Bu, “Ben partimin vereceği her karara saygılı olacağım” demek!

Eeee?