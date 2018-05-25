AKP’de kimler kazandı, kimler kaybetti?

Biliyorum, bazı AKP’liler başlığı okuyunca, “Biz dava partisiyiz, bizde kazanan kaybeden olmaz” diye çıkışacaktır.
Olur, olur…
O kuruluş yıllarındaki AKP’yi unutun artık.
Bugünün AKP’sinde kazanan da var, kaybeden de.
AKP’liler artık kazanmak için, daha doğrusu “kaybeden” olmamak için kıyasıya savaşıyorlar.
Hani ele geçirilen gemideki ganimetleri paylaşırken korsanlar birbirlerinin boğazlarına sarılırlar ya, onlardan farkları yok.
Aslında savaş, Türk siyasetinin fıtratında (yaradılışında) var.
Sadece AKP’de değil, her partide.
Ama bizim bugünkü konumuz AKP’deki kazanan ve kaybedenler.
Kimler kaybetti, kimler kazandı?
Daha yeni…
AKP’de milletvekili aday listesinin hazırlanmasında kıyasıya bir mücadele vardı.
Liste nasıl hazırlanacaktı?
Listenin hazırlanmasında kimler etkili olacaktı?
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık mı?
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu mu?
Yoksa İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan mı?
Veya başkaları mı?
Genel görüş, listenin Fikri Işık tarafından dizayn edileceği yönündeydi.
Hatta Fikri Bey listesini yapmıştı bile.
İddia o ki:
*İl başkanlığından istifa eden Şemsettin Ceyhan listedeydi…
*İl gençlik kolları başkanlığından ayrılan Emre Kahraman listedeydi…
*Mehtap Yılmazer listedeydi…
*Karamürselli danışmanı Yahya Coşkun listedeydi…
Ama nasıl yapıldıysa, listeye son anda Recep Tayyip Erdoğan’ın müdahalesi sağandı.
Listeden Fikri Işık hariç diğer isimler çıkarıldı.
Şimdi diyeceksiniz ki, “Siz kaybedenler arasında sayıyorsunuz, ama Fikri Işık listede…”
Doğru, Fikri Işık listede, üstelik birinci sırada…
Ama milletvekili adayı olması, onun “kaybetmediği” anlamını taşımıyor ki!
Tamam, “milletvekili” olacak, hepsi bu kadar.
Milletvekili olduğu için…
*Tekrar “Bakan” olamayacak…
*Büyükşehir belediye başkanlığına aday olamayacak…
Bu nedenle Fikri Işık “kaybedenler” arasında.
Milletvekili olmak, Fikri Bey’e bundan sonraki siyasi yaşamında bir anlam ifade etmez ki!
Fikri Işık’ın önümüzdeki dönemde tek bir hedefi vardı, büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna oturmak.
Bitti!
Fikri Bey, seçimlerden sonra artık “düz bir milletvekili”!
Şemsettin Ceyhan, neler kaybetti?
Neler neler…
Milletvekili olacağım diye il başkanlığını bıraktı.
İyi bir sıradan milletvekili adayı gösterilmeyi bekliyordu…
Ağabeyi, hamisi, her şeyi Fikri Işık kendisini böyle yönlendirmişti…
Ama olmadı.
Şimdi Şemsettin Ceyhan “sıradan partili bir vatandaş”!
Veya…
Ne kadar itibarı varsa, o artık “eski bir il başkanı”…
Her ne kadar Fikri Bey, listeler açıklandıktan sonra, “Şemsettin Ceyhan için önümüzdeki yerel seçimlerde farklı değerlendirme yapılabilir” demiş olsa da, bunun bir teselli ifadesi olduğunu herkes biliyor.
Şemsettin Ceyhan da kaybedenler arasında.
Ve kazananlar
Fikri Işık ve Şemsettin Ceyhan kaybetti de, kazananlar kimler?
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan…
Bana gelen bilgilere göre, Kocaeli aday listesi her iki ismin son anda müdahalesiyle şekillenmiş.
Burada aklınıza şu soru gelebilir…
Madem Fikri Işık-Şemsettin Ceyhan ikilisi ile İbrahim Karaosmanoğlu-Nevzat Doğan ikilisi arasında parti içinde gizliden veya açıktan mücadele var…
Madem Karaosmanoğlu ile Doğan, aday listesine müdahale ettiler…
Fikri Işık, neden listeye alındı?
Diğerleri gibi Fikri Işık da liste dışı bırakılsaydı?
Fikri Işık listeye konuldu, çünkü Erdoğan böyle istedi. (Herhalde bir düşündüğü, daha doğrusu bir hesabı vardır.)
Fikri Işık listeye konuldu, çünkü önümüzdeki dönemde Işık’ın “bakan ve büyükşehir belediye başkanı” olma ihtimali ortadan kaldırıldı.
Dün itibariyle AKP’deki görüntü böyleydi.
Karaosmanoğlu ve Doğan kazandı da…
Bundan sonra ne olur?
Şu 24 Haziran seçimleri bitsin, AKP’de yerel seçimler için kartlar yeniden karılacak.
Büyükşehir belediye başkan adayı İbrahim Karaosmanoğlu mu olur, Nevzat Doğan mı?
Yoksa Antalya Valisi Münir Karaloğlu mu aday gösterilir?
Bir başkası mı?
Hele şu önümüzdeki seçim bitsin, bütün bunları o zaman konuşuruz.
Rahmetli Demirel’in dediği gibi, 24 saat, siyasette çok uzun bir süre.
Ben size bugünü anlattım, yarın neler yaşanacak, bugünden kestirmek güç!
Tamer Solakoğlu’nun yaptığı
CHP’de Av.Tamer Solakoğlu, milletvekili adaylığından çekilmiş.
10’uncu sırayı beğenmemiş…
Tamer Bey’in bu davranışını yadırgadım.
Şunun için yadırgadım…
Parti üst yönetimi, Tamer Solakoğlu’na “Aman gel, adayımız ol” mu demiş? Hayır…
Adaylık başvurusunda kendisine “ön sıra” sözü mü verilmiş? Hayır…
Gitmiş, aday olmuş.
Bu, ne demek?
Bu, “Ben partimin vereceği her karara saygılı olacağım” demek!
Eeee?
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Yorumlar
(7 )
Serdar - Akp de kaybeden olmaz,kazan kazan politikası var,bişekilde hepsi kenarından köşesinden nemalanır
İzmitli - KOCAELİ MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI
AKP ancak 2 Milletvekili çıkarır
CHP 6
İYİ PARTİ 3
SAADET 2
İYİ Parti AKP'nin yedeği gibi geliyor...
Tek umut kurtuluş Fakir Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İNCE'kaldı.
Sosyal demokratlara bir imkan verelim,İnsani ve Güçlü üreten bir ülkede yaşamak istiyorsak.
İzmitli - KOCAELİ MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI
AKP ancak 2 Milletvekili çıkarır
CHP 6
İYİ PARTİ 3
SAADET 2
İYİ Parti AKP'nin yedeği gibi geliyor...
Tek umut kurtuluş Fakir Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İNCE'kaldı.
Sosyal demokratlara bir imkan verelim,İnsani ve Güçlü üreten bir ülkede yaşamak istiyorsak.
İzmitli - KOCAELİ MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI
AKP ancak 2 Milletvekili çıkarır
CHP 7
İYİ PARTİ 3
SAADET 2
İYİ Parti AKP'nin yedeği gibi geliyor...
Tek umut kurtuluş Fakir Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İNCE'kaldı.
Sosyal demokratlara bir imkan verelim,İnsani ve Güçlü üreten bir ülkede yaşamak istiyorsak.
İzmitli - KOCAELİ MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI
AKP ancak 2 Milletvekili çıkarır
CHP 6
İYİ PARTİ 3
SAADET 2
İYİ Parti AKP'nin yedeği gibi geliyor...
Tek umut kurtuluş Fakir Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İNCE'kaldı.
Sosyal demokratlara bir imkan verelim,İnsani ve Güçlü üreten bir ülkede yaşamak istiyorsak.
İzmitli - ÜLKEDE HİÇ BİR ÜRETİM YOK...her yer haraç,mezat yandaşlara satıldı (Fabrikalar,Devlet kurumları,Yerli özel işletmeler dahi var).
Tarım ve Hayvancılık bile bitme noktasında.Satacağına iyileştirme yapacaksın yönetim kurullarında Bakan ve milletvekilleri olmayacak,Profosyoneller yönetecek.
Hala çıkmış tünel,yol,pak yapacağız diyor yani yandaş firmalara hazinden hortumlarla para aktarmaya devam edeceğiz diyor...
Birde Devlet kurumlarında ve Belediyelerde çalışan yandaşlara verilen yüksek maaşlar var buda bir nevi hazineyi devleti hortumlama yolu...
Çoğunun altında devletin verdiği araçlar var,Ceplerindeki lüks telefon ve hatları bile devlete ait!
Devleti Babalarının malıymış gibi yönetiyorlar!
Yapılan projeler maliyetlerinin çok üzerinde yapıldı,yapılıyor...birde bazı garantiler verilmiş;Araç geçiş sayısı,Hasta sayısı gibi)'bu sayı tutmayınca hazineden yıllık garanti faizi ödeniyor.
Tek umut kurtuluş Sayın Muharrem İNCE'kaldı.Sosyal demokratlara bir imkan verelim,İnsani ve Güçlü üreten bir ülkede yaşamak istiyorsak.
ahmet - şemsettin ceyhan il başkanlığına zaten yakışmıyordu. hakettiği yeri buldu. Fikri ışık ise gerçekten olması gereken yere tekrar geldi. düz milletvekilliği, kendisi anca bunu yapabilecek biri
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