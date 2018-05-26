Soner Binici efsanesi geri dönüyor…

Soner Binici’den söz ediyorum… Benim sınıf arkadaşım. Hızırreis İlkokulu’nda beraber okuduk… Adem Baba’nın torunu Anıl’la beraber üçlüyü kurardık hep…

Soner Binici hocam spora Kocaelispor kaleciliğiyle başladı. Kendisine 40 metre mesafeden attığım gol hala hatırındadır…

İşte o Soner hocam, daha sonra voleybol branşını seçti ve bayan voleybolunda bir marka oldu. Değirmenderespor’da görev yaparken, Polisan markasıyla beraber kent voleyboluna çağ atlattı. Sonra bazı hatalarla takım küme düştü ve kapandı gitti. Rahmetli Necmettin Bitlis de çok destek vermişti kızlara…

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12 yıl sonra yeniden kente dönen ve bir çok takımı çalıştırdıktan sonra artık kentte ailesiyle beraber yaşayıp, çalışma kararı alan Soner hocam, bambaşka bir projenin içerisinde. Ben bile şimdiden heyecanlandım. Eczacıbaşı markasını kente kazandırıyor. Eczacıbaşı gibi bayan voleybolunda bir Dünya markası olan kulübümüzü, kente taşıyor. Önüne gelenin, yok Fenerbahçe, yok Galatasaray, yok Beşiktaş isimleri altında çakma okullar kurup, milleti soyduğu kentimizde, o resmi brövesiyle kulübü kentimize taşıyor ve bambaşka bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Yani öyle kulübe bas parayı, aç futbol okulunu saçmalığı yok. Bizzat çalışmaları kendisi yönetiyor ve bizzat tüm çalışmalar Eczacıbaşı Kulübü’ne rapor ediliyor. Yani kız çocuğu bu kulübe getirdiğinizde, ona yarınların da ufkunu açmış olacaksınız…

Çünkü kızlarımız sık sık dünya şampiyonu oluyor…

Ben bu kulübe yoğun ilgi olacağını şimdiden görebiliyorum…

Ve de işi başında Soner hoca olunca, güvenim daha da artıyor…

Bu arada, bir zamanlar Kocaelispor bayan voleybol takımında görev yapan Reşat Yazıcıoğulları hocamın işin başında olduğunu görünce, daha da mutlu oldum. Eczacıbaşı Spor Okulları Koordinatörü Sırma Üç hanımefendi, bu kampus çalışmasıyla ilgili, bizzat sıkı bir disiplin içerisinde projeyi ortaya koymuş. Soner hocama da sonuna kadar güveniyor. Türkiye genelinde 12 kampüslü bir sistem kuran Ezcacıbaşı ve Yazıcıoğulları ile Üç, el ele vermişler ve yarınlarımızı kurtarıyorlar. Anadolu’ya profesyonel voleybolu hızla yayıyorlar. İzmit sorumlusu Soner Binici hocamın projesini çok yakında sizlerle paylaşacağız. Şimdilik bu bilgi yeter diyoruz ve efsanenin geri dönüşünü kutluyoruz… İyi ki döndün hocam!