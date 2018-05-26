Politika ve Cimnastik Federasyonu!

Malumunuz o dur ki ülke olarak yine bir seçim döneminde millet iradesinin tecelli edeceği bir atmosfer içerisindeyiz…

Gelişmekte ve büyümekte olan ülkemize karşı bir yandan uluslararası olumsuz diploması uygulanırken bir yandan da kapitalizmin dolar, euro ve altın üzerinden ekonomik bunaltma ve yıpratma çalışmaları devam ediyor…

O da yetmiyormuş gibi uluslararası arenada ülkemizin refah düzeyinin artmasını engellemek amaçlı yapılan projelerin, oluşturulan istikrarın engellenmesi adına ülkemize terör yaftası vurulmaya çalışılıyor…

Ülke olarak global monarşiye korku saldığımız bu dönemlerde en büyük hamlemiz olan sınır ötesi harekatta Afrin gibi yanı başımızda stratejik bir terör yuvasını imha ederek gerçek sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimize teslim etmeyi başardık…

Olan her şeye rağmen sayın Cumhurbaşkanımızın gecesini gündüzüne katıp bir yandan siyaset makamını yönetmeye çalıştığı bir yandan da ülke bürokrasisini geliştirmeye çalıştığını görmekteyiz…

Ülkemizde de güzel şeyler oluyor; özellikle spor politikamızda!..

Türkiye Cimnastik Federasyonumuzun kıymetli ve emektar başkanı Suat Çelen önderliğinde Dünya Cimnastik Federasyonu’nu (FIG) İstanbul’da ağırlandı…

Evet, belki de Dünya cimnastiğinin geleceğe dönük şekilleneceği bir dönem Türkiye’de konuşuldu!..

Dünya cimnastiğinin kalbi medeniyetler coğrafyası olan İstanbul’da attı!..

Şahsım adına olayı günümüzün durumlarına göre değerlendirecek olursam kendi ülkelerinde önemli yerlerde olan Federasyon başkanları sadece Türk cimnastiğinin ve sporumuzun gelişimini değil medeniyetler seviyesinde olan ülkemizin de refah düzeyini görmüş oldu…

Eminim ki; bu toplantıdan da alnının akıyla çıkan Türkiye Cimnastik Federasyonumuz, sporun evrensel dilini kullanarak Dünya’ya vermiş olduğu mesaj ile gelişen Türkiye’yi, spordaki kararlığımızı, ülkemize karşı uluslararası yapılan hakaretlerin ve yalanların gerçek olmadığını, ülkemizin güvenliğinin üst seviyede olduğunu, uluslararası spor politikasında artık ülkemizin de söz sahibi olduğunu ve ayyıldızlı bayrağımızın kürsülerde dalgalanacağını, ülkemizin eşsiz güzelliklere ve medeniyetler beşiğine sahip olduğunu, ülke itibarımızın ne kadar kudretli olduğunu bir kere daha göstermiş oldu…

Ve ben yine eminim ki; Dünya federasyonunda olan tüm ülke başkanları kendi memleketlerine döndüklerinde bu mesajları gerek kendi ülke yönetimlerine gerekse hitap ettikleri kitlelere aktararak reklamımızı yapacaktır…

Birde olayın ekonomi boyutunu ele alacak olursak Dünya federasyonu bundan sonra ki süreçte güven tazeleyen Türkiye Cimnastik Federasyonumuzun ve ülkemizin uluslararası organizasyon taleplerini daha yüksek ihtimalle değerlendirip yüzlerce yâda binlerce sporcunun ve sporseverin ülkemize gelmesi sağlayarak spor turizminin büyümesi hedeflenilecektir…

Cimnastik federasyonumuzun bu başarısının gözden kaçırılmayacak diğer önemli hedefi ise; ülke itibarımızın uluslararası politikada artmasıyla farklı spor federasyonlarımızın da Dünya federasyonlarına ülkemizin organizasyonlara ne kadar uygun olduğunu örnek ve referans göstermesinin de böylelikle önünü açmış olmasıdır…

Yine belirtmeden geçemeyeceğim diğer bir hususun önemi de Gençlik ve Spor Bakanımız Prof. Dr. Osman Aşkın Bak’ın programa katılarak federasyonumuza ve başkanımız Suat Çelen adına önemli temenni ve dileklerde bulunması, Türk cimnastiğine sahip çıkmasıydı…

Sayın Bakanımızın konuşmalarının tamamını dinledim, önemli mesajlar verdi!..

Nitekim bu toplantıyla Türk cimnastiğine yeni bir ‘Çelen’ hareketi eklenmiş olması akabinde cimnastiğe ve Türk sporuna gönül vermiş biri olarak kalemimle tarihe bir not düşmüş olmanın gururunu yaşıyorum!..

Teşekkürler ve tebrikler Suat Başkan’a ve yönetim kuruluna…