Seda Kırankaya ile opera üzerine

“Kendi içimde her gün bir önceki günden daha iyi olduğumu, öncelikle kendime hissettirmeliyim” diyor Seda Kırankaya söyleşinin bir bölümünde. Konuşmamız ilerledikçe bu sözün doğruluğunu anlıyorum. Çünkü karşımda ne istediğini bilen, kendine güvenen ve sahneye hakim bir Mezzo Soprano var.

Opera sanatçısı olmanın temelinde hem oyunculuk, hem de ses eğitimi var. Hatta dans ve bale gibi sahne sanatlarını içinde barındırıyor. Siz öncesinde tiyatroyla da ilgilenmişsiniz. Bir tiyatro geçmişiniz var. Sizi operaya yönlendiren tiyatro olabilir mi?

Sanat eğitimime profesyonel anlamda bu mesleği yapmaya karar verdiğim yıllarda Kocaeli Şehir Tiyatroları bünyesine dahil olarak devam ettim. Tiyatro oyuncusu olma niyetindeyken hocalarımın bilgilendirmesi ile tiyatronun müzikle birleştiği sanat dalı olan opera şarkıcılığı bölümüne yöneldim. Bu anlamda çocuklarımızın hayatında eğitmenlerin yönlendirmesi, ufuklarını açmalarının rolünün öneminin altını çizmek isterim.

Opera eğitimi zorlu bir süreç mi, biraz bahseder misiniz?

Evet Gül Hanım, gerçekten çok zorlu bir süreç. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera ve Şan Bölümü’nde okudum. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Türkiye’nin en önemli sanat okullarından birisidir, daha sonra lisans eğitimime Almanya’da devam ettim. Mutlaka her eğitim zordur ama opera eğitimi bambaşka bir disiplin ve donanım gerektiren bir alan. Dolayısıyla her alanda kendinizi geliştirme çabası içinde olmak ve o disipline ayak uydurma gayretinde olmak mutlaka çok zorlu bir süreç. Özellikle de Mimar Sinan’ın konservatuar bölümünün kendine has kuralcı yapısı ve disiplini içinde okumak da mutlaka bir zorluk getiriyor.

Operanın birçok bölümleri var, sizin söyledikleriniz hangisi oluyor ve Mezzo Soprano olarak hangi dillerde söylüyorsunuz?

Ben şuan sahne üzerinde hem reid, hem arya, hem de Türk eserlerine yer veriyorum. Bu sebeple Rusça, Almanca, İtalyanca, Çekçe ve Fransızca gibi birçok dilde eser söylüyorum.

Örnek aldığınız Mezzo Soprano ya da Soprano var mı acaba?

Var tabii ki. Hem sahne enerjisi, hem ses karakteri açısından örnek aldığım iki isim var. Biri Elina Garanca, diğeri ise Joyce Didonato.

Albüm yapmak gibi bir isteğiniz var mı?

Açıkçası bu zamana kadar böyle bir isteğim olmadı. Benim için en keyiflisi daha fazla konser verip, daha çok dinleyiciye ulaşmak ama ilerleyen yıllarda böyle bir kayıt yapmayı düşünüyorum.

Klasik Batı Müziği eğitimi almış ve sahnede bu alanda konserler vermeye devam ediyorsunuz, opera gibi. Peki, farklı bir tarz denemek ister misiniz, Klasik Batı Müziği dışında neler yapmak istersiniz?

Opera geleneğinden gelen birçok şarkıcı kendi alanından çıkmayı ya istemez ya da buna cesaret edemez. Ben, Fazıl Say ile tanışmamın ardından farklı tarzlarda da özümü bozmadan şarkı söylemenin kendim için yolunu açmış oldum. Ve sesimin müsaade ettiği her tarzda şarkı söylemeye gayret ediyorum.

Fazıl Say ve Zülfü Livaneli ile çalışmaya nasıl başladınız?

Fazıl Say’ın “Yeni Şarkılar” albümü için bir Mezzo Soprano aramasıyla çalışma hayatımız başlamış oldu. Tanıştığımız hafta “Yeni Şarkılar” albümünde yer aldım ve o günden beri kendisiyle çalışmaya devam etmekteyim.

Geçen yıl ayrı bir ekiple kaydetmiş olduğumuz “Karlı Kayın Ormanı” adlı parçanın kaydını Zülfü hocanın (Zülfü Livaneli) dinlemesi üzerine de kendisiyle çalışmaya başlamış olduk.

Zülfü Livaneli’nin Uğur Mumcu ile bir hikayesi var. “Yiğidim, Aslanım” parçası üzerine. Onu anlatır mısınız?

Uğur Mumcu ve Zülfü Livaneli’nin “Yiğidim Aslanım” adlı parçasının hikayesini, Zülfü hocayla birlikte, vermiş olduğumuz konserde ilk kez dinlemiş ve oldukça etkilenmiştim. Zülfü hocanın İsveç’te olduğu dönemde bu şarkıyı ilk dinlettiği kişinin Uğur Mumcu olduğunu söylemiş ve Uğur Mumcu’nun dinlediğinde, “o dönem kaybedilmiş her bir değer için ağıt niteliğinde” olduğunu söyledikten yıllar sonra Uğur Mumcu’yu kaybettiğimiz ve bunun ardından kendisini bu parçayla anıyor olduğumuzu bizlere hatırlatmıştı.

Sizin en büyük hedefleriniz nelerdir?

En büyük hedefim, kendi içimde her gün bir önceki günden daha iyi olduğumu, öncelikle kendime hissettirdikten sonra mesleğimde yapabileceğim daha büyük projeler için ömür boyu çalışır halde olmak.

Kendi repertuarınızı oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz?

Öncelikle söyleyeceğim parçayı özümseyebilmek önemli benim için. Dinleteceğim kitleye uygun bir biçimde seyircinin müzik konusunda yabancılaşmadan, ufkunu genişletmesini sağlamaya ve tabii ki sesime uygunluğuna dikkat ediyorum.

KYÖD’de sizi dinledim ve hayran kaldım, sahneye çok hakimsiniz. Bu sizce ne demek, sahneye hakim olmanız “oldum” demeniz için yeterli mi sizce? Sahnedeyken vücut duruşunun etkisi var mı?

Sahne üzerinde olmanın ve vücut dilinin önemli bir sihrinin olduğunu düşünüyorum. Seyirciden yüksek bir konumda bulunmanın bir sorumluluk getirdiğine inanıyorum. Bu sebeple söylediğim her eserin anlamını bilmeye ve bilmedikleri bir dil olsa dahi seyirciye beden kullanımıyla eseri hissettirmeye özen gösteriyorum.

İzmit’te bir ilki gerçekleştirdiniz, İzmit operaya nasıl bakıyor ya da sanat ve sanatçıya bakışı nasıl size göre?

İzmit’in hem tiyatro, hem de sanatın her alanına ilgi gösteren bir şehir olduğunu düşünüyorum. Birçok seyirci sanata olan ilgisinden ötürü İstanbul’da bu tür faaliyetlere katılmaya gayret ediyor. Bir yandan da İzmit’te ders veren bir eğitmen olarak öğrencilerimin ailelerinden de bunu yakinen gözlemliyorum.

İzmit’te başka neler yapmayı düşünüyorsunuz?

İzmit’te sanata ilginin oldukça iyi olduğunu düşünsem de bu alanda herhangi bir proje ortaya koyduğumuzda yaşanan çeşitli sorunlardan ötürü maalesef yeterince faaliyette bulunamıyoruz. Bu sorunların en başında salonlarımızın bünyesinde kullanıma uygun akustik piyanonun olmaması geliyor. Burada hem belediyenin hem de özel sektörde kökleşmiş kurumların desteğini hissetmek biz müzisyenler için kentimize verebileceğimiz sanatsal katkıyı arttıracaktır.

Sahnede olmak heyecanlı ama bir o kadar da disiplin gerektiriyor. Başarılı olmak adına disiplin dışında önemsediğiniz ve uyguladığınız başka neler var?

Gül Hanım, ben aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı genç hocalarından bir tanesiyim. Bu çatı altında en önemsediğim konu biraz olsun öğrencilerime profesyonel hayatta disiplinli olmanın önemini hissettirmektir diyebilirim. Çünkü hiçbir müzisyen yeteneği hangi boyutta olursa olsun disiplinsiz asla başarıyı yakalayamamaktadır.

Bu yılki konserlerinizin adını “zamanda yolculuk” koymuşsunuz ve her konserin kendi içinde farklılıkları olduğunu söylediniz, nedir bu farklılıklar?

Bu yılki konserlerime “zamanda yolculuk” adını verdim. Sebebi ise seyirciyi bir saat içinde klasik müzik dünyasına en uzak olanı dahi, bu müzik türüyle tanıştırıp sevmelerine aracı olmaktı. Bu anlamda konserlerimde Klasik Batı Müziği eserlerinin yanı sıra repertuara almış olduğum Türk eserlerinin de rolü büyük. Özellikle yeni dönem Türk bestecileri Fazıl Say, Hasan Uçarsu, Revnak Yengi gibi değerli isimlerin eserleri ile seyircinin hakim olduğu dil üzerinden bir bağ kurup aynı zamanda da bu değerli hocalarımızın eserlerini de seyirciye tanıtmak benim için ayrı bir gurur ve mutluluk oldu. Bundan sonraki konserlerimde de mutlaka Türk eserlerine, Türk enstrümanlarına sahnemde yer vermeye devam edeceğim. Bu vesile ile de eserlerini bana emanet eden değerli bestecilerimize teşekkürlerimi iletmek isterim.

Seda Hanım, ders arasında beni kırmayıp geldiğiniz ve değerli vaktinizi ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir sesi, kimsenin kaçırmamasını ümit ederek, sizi tekrardan konserlerinizde görmek dileğiyle…

‘Benim için de zevkle geçen bir zaman dilimiydi Gül Hanım. Ben de teşekkür ederim.’