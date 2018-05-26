Azerbaycan Cumhuriyeti 100 yaşında

Bundan 100 yıl önce 28 Mayıs 1918’de Azerbaycan’da Cumhuriyet ilan edildi. Dünyanın birçok yerinde Cumhuriyet kelimesi telaffuz dahi edilemezken Azerbaycan halkı Cumhuriyetle tanışıyor.

Bu bir başarıdır. Ama ne yazık ki bu başarıyı uzun süre Azerbaycan halkı tadamıyor. Cumhuriyetin getirdiği özgürlük ve yenilikler birçok ülkeyi ve egemen güçleri korkutuyor, ürkütüyor.

Azerbaycan’ın ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade’dir. Mehmet Emin Resulzade “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez” veciz sözü ile halkının hislerine tercüman oluyor. Nitekim aradan geçen uzun süre kesintiye rağmen içlerinde Cumhuriyet ateşi sönmeyen Azerbaycan halkı 1991 yılında yeniden bağımsızlığına kavuşunca yoluna yine Cumhuriyet ile devam ettiler.

Kafkasya iğneli bir coğrafya özelliğini hep muhafaza etmektedir. Burada dimdik ayakta durmak da zordur. Bütün bu zorluklara rağmen Azerbaycan dimdik ayakta durup hızlı adımlarla ilerlemektedir.

Bugün Bakü adeta bir şantiye şehri olmuştur. Her tarafı adeta yeniden inşa ediliyor. Yollar yeniden modern bir şekilde yapılıyor. Battı çıktılar, köprüler, metrolar, okullar, hastaneler, kültür merkezleri ve yaşam yerleri bir biri ardına yapılmakta ve açılmaktadır.

Bu şanlı ay yıldızlı bayrak yakın zamanda işgal edilmiş Azerbaycan’ın öz ata toprakları olan Karabağ semalarında dalgalanacaktır. Bundan kimsenin şüphesi yoktur.

Federasyonumuza bağlı diğer illerdeki derneklerimiz Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılı ile ilgili yemekli, müzikli, konferans, panel gibi değişik etkinlikleri ile kutlama yapmaktalar.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. yılı nedeni ile federasyonumuz bir dizi etkinlikleri yılsonuna kadar gerçekleştirecektir.

1-Türkiye’den Azerbaycan’a ve Azerbaycan’dan Türkiye’ye 20-25 şehit ailelerinin çocuklarını 6 gün müddetle ziyaret etmelerini planlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

2- Türkiye’den şehit ailelerin çocuklarını Azerbaycan’a götürmek üzere hazırlığımızı tamamlamak üzereyiz.

Bu ziyaretimizde Cenap Prezidentimizi de ziyaret etmeyi planlıyor, arzuluyor ve çok önemli buluyoruz.

3-Azerbaycan’ın 100. yılı nedeni ile 26 Mayıs Cumartesi günü Kocaeli Körfez Camii’nde vatanımız uğruna şehit düşenlerimiz adına mevlit okutulacaktır.

4-28 Mayıs günü Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeni ile televizyonların, gazetelerin ve radyoların katılımı ile Haydar Aliyev Kültür Evimiz’de geniş katılımlı davetlilerimizle günün anlam ve önemi üzerine basın toplantısı ve konferans düzenlenecektir.

5-Önümüzdeki aylarda Türkiye-Azerbaycan üzerine Kocaeli Üniversitesi, Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile federasyonumuz müştereken konferans düzenleyecektir.

Azerbaycan kısa zamanda her alanda ve her konuda büyük bir gelişme içindedir. Bugün Kafkasya’nın parlayan yıldızı durumunda olan Azerbaycan bizim için hem kardeş hem de dost bir ülkedir. Haydar Aliyev’in veciz sözü ile Biz Bir Millet, İki Devletiz. Birimizin eline batan diken, diğerimizin kalbine batar.

Türkiye-Azerbaycan tarihin her döneminde hem kardeş hem de dost ülke konumundadır. Dünyada buna benzer bir örnek daha yoktur.

Bugün Azerbaycan’ın Milli Lideri, Ulu Önderi Haydar Aliyev Azerbaycan’ın Atatürk’ü olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de Haydar Aliyev sevgisi ileri boyuttadır. Bu nedenle federasyonumuzun girişimi ile Kocaeli başta olmak üzere Haydar Aliyev adına birçok parklar açılmıştır ve açılmaya da devam ediyor.

Bu kardeş iki devletin dili, dini, örf ve adetleri, yaşamları birbirinin aynıdır.

Mehmet Emin Resulzade’nin deyimi ile bir kere yükselen bayrak bir daha inmez görüşü inancımız ile bütünleşerek kalplerimizde ve beynimizde yerini almıştır. Kardeş Azerbaycan’ımızın Cumhuriyetinin 100. yılını tebrik ediyor, sevgi, saygı ve bütün kalbimizle ilelebet olması dileğimizle kutluyoruz.

Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu ve kardeşliği.