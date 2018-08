Bilimsel esaslardan uzak kalınınca…

Gazetemizde, 19.05.2018 tarihinde “BU KADARINA PES” başlıklı yazımda Orman Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’de 23 milyon aileye, içinde propaganda içerikli broşürler ve karaçam tohumları olan zarf gönderilmesini konu etmiştim. Bu yazımın tek amacı okuyucuyu, “yetişme ortamının” önemini baz alarak orman ve ağaç yetiştirme konusunda bilimsel esaslara dayanarak bilgilendirmekti.

Yapılan uygulamayı sadece bilimsel açıdan ele alarak, ülkenin her bir yanına aynı ağaç tohumunun gönderilmesi nedeniyle aşağıdaki soruları sormuştum: Bu uygulama “İstediğiniz ağacın tohumunu, istediğiniz yerde ekin, ağaç oluşur, gelişir ve yaşar!.. Çünkü Türkiye’nin her yerinde toprak ve iklim şartları her ağaç için uygundur! ” demek olmuyor mu?

“Karaçam ormanlarının olduğu yerlerde bile karaçama uygun olmayan yerler bulunabileceği Orman Fakültelerinin kitaplarında yazılı değil mi?”

Orman Genel Müdürlüğü Basın Müşavirliğinden Kocaeli Gazetemize gönderilen yazıda, karaçam tohumlarının Türkiye’nin her tarafına gönderilmiş olması şöyle savunulmaktadır:

Karaçam, birçok türü bulunan çok geniş yayılışı bulunan bir ağaçtır.

Karaçam yurdumuzda çok geniş yayılışı olan bir tür değildir. Türkiye’de Genel Orman Alanlarının %9’unu kaplamaktadır. Örneğin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yetişmemektedir. ( Kaynak: 1- Sayfa 45)

Karaçamın -23 derece sıcaklıklara dayanabilen bir fizyolojisi vardır. Toprak isteği yönüyle de kanaatkârdır.

Bir ağaç türünün dondan etkilenmesi konu olduğunda öncelikle dikkate alınması gereken, donun derecesi değil oluş zamanıdır. Karaçam mevsim dışı olan donlardan, yani ilkbaharda geç donlar ile sonbaharda erken donlardan çok kötü etkilenen bir türdür. Yanı sıra bu tür diğer orman ağaçlarından farklı olarak vejetasyon devresi dışında oldukça belirli sıcaklık değişimlerine tolerans gösteremez. Bu devrede çok düşük minimum sıcaklıklara tahammül edemez. (Kaynak 2)

Karaçam ağaç türünün, ülkemiz iklimine uygun oluşu, geniş bir coğrafyada yayılış göstermesi, park ve bahçelerde kolaylıkla yetişebilmesi, toprak isteği yönüyle kanaatkâr oluşu nedeniyle bu faaliyet için karaçam tohumu tercih edilmiştir.

Bir ağaç türünün değil Türkiye gibi büyük bir ülkenin tamamı, küçük bir yörenin bile iklimine uygunluğu mümkün değildir. Çünkü ortalamalarla ifade edilen genel iklim şartlarından sapmalar yaratan mikro iklimler nedeniyle bir ağaç türünün doğal olarak ve yoğun şekilde bulunduğu yörelerde bile yaşayamadığı yerler vardır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak karaçam toprak açısından çok kanaatkâr olmasına karşın Türkiye’nin her tarafında yoktur.

Bakanlık olarak görevlerimizden biri de toplumun bütün kesimlerinde ağaç ve orman sevgisinin geliştirilmesi, tabiata ve yeşile olan saygının artırılması, ağaçlandırma çalışmalarına olan farkındalığın oluşturulmasıdır. 23 milyon aileye gönderilen mektubun gayelerinden biri de bu maksada yöneliktir. Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin de bir maliyeti vardır ve gereklidir.

Sıfırın altında -23 derece soğuğa dayanabildiği ileri sürülen bir ağaç türüne ait tohumları, hava sıcaklığının sıfırın altında 30-40 dereceye düşebildiği, örneğin Sarıkamış’ta oturan bir aileye gönderip bahçelerinde ekmelerini önermenin ağaç ve orman sevgisinin geliştirilmesi, eğitim ve bilinçlendirmeye katkısı olamayacağı kesindir.

Evlerine karaçam tohumu gönderilmiş bütün okuyucularımın bilgisine sunuyorum.

Kaynaklar:

1) Prof. Dr. Suad İ. Ürgenç ve Prof. Dr. Necmetttin Çepel, 2001. Ağaçlandırmalar için tür seçimi, tohum ekimi ve fidan dikiminin pratik esasları. TEMA vakfı yayınları 33

2) Segneghi.F. 2013. Universita degli studi di Padova. Analisi della rinnovazione naturale in una pineta di Pino nero ( Comune di Tregnato – Verona) ITALIA. :