Seçimin nabzı

24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27.dönem milletvekilliği seçimleri öncesi tüm partiler vekil listelerini netleştirdi. YSK’ya sunulacak saate kadar sır gibi saklanan listelerde sürprizler de yaşandı. Ak Parti, Chp ve Mhp’de listelerin seçilebilecek yerlerine bakıldığında önemli bir değişimin olmadığı görülüyor. İyi Parti Lütfü Türkkan, Saadet Partisi Sinan Ejderoğlu ve Hdp Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi kamuoyunun tanıdığı isimleri liste başı yaptı. Listelerin kamuoyunda nasıl karşılık bulduğuna kısaca bakalım.

Ak Parti’de Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yeni dönemde bakan ya da büyükşehir belediye başkanı olacağı için listede yer almamasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak beklenen olmadı ve Fikri Işık listesinin başında yer aldı. Tıpkı birçok bakan ve başbakan yardımcısı gibi Fikri Işık da vekil listesinde yer alan sürpriz isimlerden biri oldu. İl başkanlığı görevinden istifa ederek vekil adayı olan Şemsettin Ceyhan’ın da seçilebilir bir yerden listeye gireceği yüksek sesle konuşuluyordu, ama olmadı. Birçok ilde il başkanlarına “istifa et vekil adayı ol” denmemesine rağmen, Şemsettin Ceyhan’a bu anlamda partiden vize çıkmıştı. Buna rağmen Ceyhan’ın listede yer almaması bir kesim partililerce şaşkınlıkla karşılandı. Yine eski il başkanı Mahmut Civelek’in listede kendine yer bulamaması da bazı partililerde hayal kırıklığına neden oldu. Şemsettin Ceyhan’ın ve Mahmut Civelek’in birlikte aday olmalarının da kendileri açısından handikap yarattığını düşünenler de var. Ancak bu iki isim de il başkanlıkları döneminde kendilerine maddi kazanç sağladıkları gerekçesiyle kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Bilindiği gibi Civelek bu yüzden çizik yemiş ve ilk kez bir il başkanı milletvekili listesine girememişti. Benzer durum Şemsetttin Ceyhan için de geçerliydi. Civelek’i çizen Ak Parti yönetimi, bu yolla Şemsettin Ceyhan’ı da çizdi deniyor. İl gençlik kolları başkanı Emre Kahraman da listede kendine yer bulamadı. Erdoğan, gençlik kontejanını başarılı bir lise öğrencisinden yana kullanarak tüm Türiye’nin dikkatini çekti.

Ak Parti’de mevcut vekillerden yine listeye giren isimlere de kısaca değinmekte fayda var. Bu isimlerin hepsinin listelerde yer alacağı tahmin ediliyordu. Erdoğan’ın kriterlerine bakıldığında, bu isimlerin bir eksiği yoktu. Hepsi mecliste görev alan, parlamentoya katılımda devamsızlık yapmayan, halka tepeden bakmayan, kibir ve gösterişten uzak isimlerdi. Herhangi bir şaibeleri yoktu. O yüzden parti tabanı ve kamuoyunun genel kanısı listenin olumlu olduğu şeklinde.

İlk üçte değişime gitmeyen Chp’de hedef sanırım yine ilk sırayı koruyabilmek. Partiye emek vermiş isimlerin listede yer almaması, bazı kırgınlıklara yol açmış durumda. Chp şu durumda “üç vekil olsa yeter” der gibi duruyor. Seçime bir ay kala istenen verim ise henüz sahaya yansıtılabilmiş değil.

Mhp de Saffet Sancaklı’yı liste başına koyarak hem kamuoyunun hem de parti tabanının tepkisini çekti. Sancaklı, Kocaeli ile herhangi bir bağ taşımıyor. Bırakın köyleri, mahalleleri, ilçeleri, şehir merkezine bile gelip gittiği sayılıdır. Her şeye rağmen Kocaeli’den bir vekil çıkarabilecek güce sahip olan Mhp, iyi bir listeyle -ki bu isimlerin başında Kemal Köse geliyor- iki vekil çıkartma fırsatını elinin tersiyle itmiş gözüküyor. Cumhur ittifakından dolayı Ak Parti’nin elini daha güçlendirebilmek için zayıf bir liste hazırlandığı da dillendiriliyor.

İyi Parti ise liste başına ilimizde hayli popüler bir isim olan Lütfü Türkkan’ı koydu. Eski Mhp’li vekil Türkkan, aynı zamanda sanayici. Türkkan’ın birinci sırada yer alması, partinin Kocaeli’den bir vekil bile olsa çıkartmayı arzuladığı şeklinde konuşuluyor. Seçim denkleminin bilinmeyeni olmayı sürdüren İyi Parti’de vekil listesinin sandığa nasıl yansıyacağı merak konusu...

Hdp, Kocaeli’de tanınan bir isim olan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu listenin başına koydu. Khk ile ihraç edilen Gergerlioğlu, bir dönem Sabri Yalım Parkı’nda başörtüsünün yılmaz savunucuları arasında da yer almıştı.

İşte vekil listelerinin genel durumu böyle. 24 Haziran seçimleri her yönüyle diğerlerinden hayli farklı olacağa benziyor. Hükümetin ekonomik darbelerle alaşağı edilmeye çalışıldığı, borsanın inmediği, savaş ortamının olmadığı bir dönemde faiz lobilerinin Tayyip Erdoğan’ı istemediği aşikar. Büyük bir oyun ile karşı karşıya olunduğu gerçeğini savunanlar, ülkeyi daha iyi yönetiriz diyenler ve diğer yanda herşeyi satacağım diyenlerin yarışı olacak.

Umarım kazanan Türkiye olur, tüm mazlumlar olur, milletimiz olur. Umarım hangi partili olursa olsun, yüreğinde bayrak ve vatan sevgisi olan kimse bu seçimin kaybedeni olmaz. Kaybeden yine faiz lobileri, ihanet şebekeleri olur.