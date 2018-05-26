Vekillerimizin 3 yıllık performansı yeterli mi?

7 Haziran 2015 yılında seçim yapıldı…

Hükümet kurulamadı…

Daha doğrusu, AKP hükümet kurmadı, kurdurmadı…

1 Kasım 2015 yılında bir kez daha seçim yapıldı…

Bu kez AKP, tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakaladı…

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Kocaeli milletvekillerinin 26. dönem yasama yılı (20015-20018) performansları ile ilgili bir bülten internette dolaşıyor…

Bu bilgileri sizinle paylaşmak istedim;

Türkiye Büyük Millet Meclisi her dönem olduğundan daha zorlu bir yasama yılını geride bıraktı. 26’ıncı dönem sona erdi.

Peki Kocaeli Milletvekilleri 26. Dönemde Yasama Faaliyetlerine ne kadar katıldı?

Vatandaşın sorunlarını ne kadar dile getirebildi?

Muhalefet ve iktidar milletvekilleri parlamentodaki haklarına ne kadar sahip çıktı?

Kocaeli Milletvekilleri Yasama Yılı Performansını sizler için değerlendirdik.

CHP AÇIK ARA ÖNDE

Milletvekillerinin yasama performansı göz önüne alındığında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin açık ara önde olduğu görülüyor.

YAZILI SORU ÖNERGELERİ

CHP’li Tahsin Tarhan:108

CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet: 92

CHP’li Haydar Akar: 92

Yazılı soru önergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kocaeli’nin ve Türkiye gündeminin sorunlarını en çok parlamentoya taşıyan isimler oldular.

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MHP’li Saffet Sancaklı’nın 4, AKP’li İlyas Şeker’in 5 yazılı soru önergesi ile yasama faaliyetine katıldığı, diğer milletvekillerinin ise maalesef Yazılı Soru Önergesiyle vatandaşın dertlerini dile getirme yöntemini kullanmadıkları ortaya çıktı.

MUHALEFET İKTADARA HAZIR

Kocaeli Milletvekillerinin performansı göz önüne alındığında Cumhuriyet Halk Partisi’nin İktidara hazır olduğu gözlerden kaçmıyor. Kanun Yapma Açısından önemli olan Kanun Tekliflerinde Cumhuriyet Halk Partisi yine açık önde gidiyor.

KANUN TEKLİFLERİ:

CHP’li Tahsin Tarhan: 14

CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet: 13

CHP’li Haydar Akar: 12

Toplamda 39 Kanun Teklifiyle yasama faaliyetlerine en çok katkı sağlamış durumda.

MHP’li Saffet Sancaklı ve AKP’li Zeki Aygün 1’er Kanun Teklifi ile yasama faaliyetine katkı sunmaya çalışırken diğer milletvekillerinin bu konuda bir katkısı bulunmuyor.

İKTİDAR ARAŞTIRMA YAPMAKTAN UZAK

Melis aritmetiğine ve Kocaeli Milletvekillerinin yasama yılı performans tablosuna bakıldığı zaman iktidarın araştırma yapmaktan, bölge ve ülke gündemiyle alakalı konularla ilgili araştırma yapmaktan ve Araştırma Komisyonu Kurulmasından hoşnut olmadığı ortaya çıkıyor.

ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ

CHP’li Tahsin Tarhan: 24

CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet: 19

CHP’li Haydar Akar: 21

Toplamda 64 Araştırma Önergesi ile ana muhalefetin Kocaeli’nin ve Türkiye’nin sorunlarının araştırılması için defalarca bu yöntemi Mecliste işletmeye çalıştıkları ortaya çıkarken, AKP kanadından ise sadece İlyas Şeker’in 1 defa Araştırma Önergesi verdiği, diğer iktidar ve Kocaeli milletvekillerinin ise maalesef yasama faaliyetinin bu kolunu hiç kullanmadıkları ortaya çıkıyor.

İKTİDAR SINIFTA KALDI

Milletvekilleri seçildikleri ilin sorunlarını çözmek, vatandaşın derdine derman olmak için, yasama faaliyetlerinde uzmanı oldukları konularda Komisyonlarda ve Meclis sürecinde yasalara katkı sağlamakla görevlidirler.

26. Dönem Milletvekili Yasama Faaliyetlerinin Performansını incelediğimizde İktidar Milletvekillerinin zayıf ana muhalefetin ise tüm yasama çalışmalarında hakkını verir bir tablo ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.

Araştırma sonucunda 26. Dönem Milletvekilliği süreci boyunca yemin etmek dahil sadece 7 kere Meclis kürsüsüne çıkmış İktidar Milletvekili olduğunu tespit ettiğimiz Kocaeli Milletvekilleri çalışma tablosu için söylenebilecek tek şey; Kocaeli İktidar Partisi Milletvekillerinin sınıfta kaldığı.

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İnternette dolaşan bilgi bu…

CHP’nin yazılı ve sözlü soru önergesi vermesi normal…

MHP’li Saffet Sancaklı, daha aktif olabilirdi…

AKP’li vekillerin çok fazla yazılı ve sözlü sorması zaten beklenemezdi…

Eski müftü Bilgiç aday gösterilmedi

24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olabilmek için istifa eden memurlar arasında eski İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç de vardı. Burdur doğumlu olan, ailesi Burdur’da yaşayan ve bir süre Burdur’da görev yapan Bilgiç, Burdur’da AKP’den milletvekili aday adayı oldu. Bilgiç, aday gösterilmedi. Bilgiç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı; Ak Parti Burdur Milletvekilliği Aday Adaylığı sürecinde şahsıma destek veren, hakkımızda hayırlı olanın tecelli etmesi yönünde dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza gönülden teşekkür eder, Devletimiz, Milletimiz ve geleceğimiz adına her şeyin güzel olmasını Cenabı Allah'tan dilerim.” Müftü olmak da bazen milletvekilli adaylığı için yetmiyor.

Ruhittin Sönmez’e haksızlık edildi

İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alan Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Ruhittin Sönmez, İYİ Parti için çok emek verdi… Partinin kurucularından biri oldu. İYİ Parti’de listeler açıklandı ve Ruhittin Bey, listenin dördüncü sırasında yer aldı. Açıkçası ben Ruhittin Bey’in 1 veya 2’inci sırada alabileceğini düşündüm. Ama olmadı. Ruhittin Bey’in haksızlığa uğradığını düşünüyorum… Ama Ruhittin Bey partisi için canla, başla çalışacaktır.

Ömer Çeker’e başarılar diliyoruz

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu üyesi Ömer Çeker, sıra dışı açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Basın toplantısında konulara özgün verdiği örnekler çok beğeniliyor. Çeker, geçtiğimiz hafta Türkiye Kamu Sen Genel Merkezi Yönetim kurulunun 07.05.2018 tarih ve 173 sayılı kararı ile Yaşar Şanlı’nın yerine Türkiye Kamu Sen Kocaeli İl Temsilciliğine atandı. Çeker, Türkiye Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi olarak ilimizde kamu çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi ve idarelerin kamu çalışanlarına karşı uygulamış oldukları usulsüz uygulamalar için mücadele edecek. Çeker’in performansını merakla bekliyoruz.