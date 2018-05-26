Bu seçim “tamam” mı, “devam” mı seçimi olacak

Listeler yayınlandı…

İsimler üzerine tartışmalar yapıldı…

Öyle olsaydı, böyle olsaydı…

Bitmek bilmeyen tartışmalar…

Ben yarım asırdır Türk siyasetini izlerim, bugüne kadar “tartışılmayan liste” görmedim.

“Dört dörtlük, süper olmuş” diye değerlendirilen bir aday listesiyle hiç karşılaşmadım.

Listeye giren girer, giremeyen listeyi eleştirir.

Bu, siyasetin doğasında var.

Adayların liderler tarafından belirlendiği sistemde, bu böyledir.

Bunun adı “ağalık” sistemidir

Hani “seçim” konuşulurken, “sandık” konuşulurken, hep “millet iradesinin yansıması”ndan söz edilir ya…

Geçin bunları efendim!

Bu sistemle yapılan seçimler düpedüz “lider iradesinin millete dayatılması”dır.

Liderler iradelerini “aday listeleri” ile açıkladılar, “Bunları seçeceksiniz” buyurdular.

Dayatıyorlar…

İllaki vekâletinizi bunlara vereceksiniz!

Yahu ben sizin pişirip önüme koyduğunuz yemeği beğenmiyorum…

Yok, mecbursun yiyeceksin!

Böyle bir demokrasi olur mu?

Bunun adına demokrasi denir mi?

Kendi kendimizi eğliyoruz, işte…

Listelere fazla kafamızı takmayalım

Söylemek istediğim şu:

Tamam, siyasi yaşamımızda uygulanan sistem kötü!

“Millet iradesi”ni değil, “lider iradesi”ni yansıtıyor.

Ve lider iradesinin yansıtılmasında, ne yazık ki her birimiz birer kuklayız.

Ama ne yapalım, yıllardır bu sistem bize dayatılıyor, bizler de kuzu kuzu bu sisteme uyuyoruz.

Şimdi önümüzde bir seçim var.

Önemli bir seçim…

Ülkemizin geleceğini dizayn edecek bir seçim…

Bu nedenle listelerden kafamızı kaldıralım, listelere birer sünger çekelim.

Görünmesin, okunmasın.

Birinci sırada “Ahmet” varmış, ikinci sırada “Mehmet”…

“Ayşe” listeye girememiş, “Hatice”nin hakkı yenmiş…

Bırakalım bunları.

Bırakmasak ne olacak, tartışmaya devam etsek sorunu çözebilecek, sistemi değiştirebilecek miyiz?

Hayır.

Bu seçim, başka seçim

Türkiye yıllardır böyle bir yol ayrımında değildi.

İlk kez önümüzdeki yol ikiye ayrılıyor.

Ya “gitsin” yoluna sapacağız, ya “kalsın” yoluna…

Ya “tamam” diyeceğiz, ya “devam”!

Üçüncü bir yol yok!

Peki, ne yapılmalı?

Halinizden memnunsanız…

Özel yaşantınızda, çalışma hayatınızda her şey yolunda gidiyorsa…

Geleceğinizden, çocuk ve torunlarınızın geleceğinden endişe duymuyorsanız…

Ülkemizde olup bitenlerden tedirgin olmuyorsanız…

“Devam” diyeceksiniz.

Yok, halinizden memnun değilseniz…

Özel yaşantınızı ve çalışma hayatınızı devam ettirirken “katlanamayacak” sıkıntılar çekiyorsanız…

Gelecekle ilgili endişeleriniz varsa…

Ülkemizin geleceğini “karanlık” görüyorsanız…

O zaman da sandık başına gidip “tamam” diyeceksiniz.

Tamam, buraya kadar!

Karar sizin…

Karar bizim, hepimizin.

Herkes verdiği kararı, yaptığı tercihi yaşar.

Öyle istiyorsak, öyle yaşayacağız…

Böyle istiyorsak, böyle yaşayacağız.

İyi ki TÜSİAD var

Sivil toplum örgütleri, yok edildi.

Medya, çoğunlukla “yandaş ve yalaka” yapıldı.

Üniversiteler ise sağır ve dilsiz.

Toplum görmeye, duymaya ve konuşmaya korkuyor.

Böyle bir ortamda TÜSİAD (Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği), “toplumsal görevini” yapmayı sürdürüyor.

İşte TÜSİAD yöneticilerinin son gelişmelerle ilgili görüşleri:

*Gelecek ay bir daha sandığa gideceğiz. Hemen peşinden yerel seçimler konuşulmaya başlayacak. 2007’den buyana ortalama 12 ayda bir yapılan seçimlerden yorgun düştük. Toplumu geren, kamplaştıran, arkadaşı arkadaşla, akrabayı akrabayla, komşuyu komşuyla karşı karşıya getiren bu gergin havadan kurtulmak istiyoruz.

*Ekonomide birikmiş yapısal sorunlar; hukukun üstünlüğünü, yargıya güveni, bürokrasinin etkin çalışmasını, şeffaflık, hakkaniyeti liyakat gibi ilkelerin güçlü biçimde tesis edilmesini sağlayacak adımlar atılmadan çözülemez.

*Yüksek büyümeyle ekonomimizin tekerlekleri hızlı dönüyor ama aynı anda yüksek cari açık ve yüksek enflasyon nedeniyle ekonomimiz patinaj yapıyor, ilerleyemiyoruz. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Önce cetvelin düzgün olması gerekir.

Hikmet Erenkaya ile “aday listeleri” üzerine sohbet

Önceki gün uğradı.

Siyasetçiyle ne konuşulur? Siyaset…

Memleketin durumunu konuştuk…

CHP’nin milletvekili aday listesi üzerine konuştuk…

“OHAL”i konuştuk…

“Önseçim”i konuştuk…

İşte söyledikleri:

*Bu listeye örgüt ve halk tepkili… Bu sorun nasıl aşılır, bilemem. Bu bir başlangıç oldu. Bundan sonraki seçimlerde de bizim partide önseçim yapılacağını sanmıyorum.

*Zaman dar olmasına rağmen resmi önseçim yapılabilirdi. Olmadı, eğilim yoklaması yapmak gerekirdi. Her ikisi de yapılmadı. Adaylar nasıl belirlendi, anlayabilmiş değilim.

*CHP, kendi şehirlerinden aday olamayan arkadaşlar tarafından yönetiliyor. Bundan demokrasi çıkmaz.

*Kocaeli listesinde 3 arkadaşımızın da değişmesi gerektiğine inananlardanım. Bazıları iki, bazıları üç dönemdir milletvekili. Yerlerine genç arkadaşlar gelmeliydi. Listenin sonundakiler başta olsaydı, daha iyi olurdu. Önseçim yapılsaydı, üç arkadaş da listeye giremezdi.

*Türkiye genelinde, 2015 seçimlerinde önseçimle milletvekili seçilenlerin yüzde 98’i her nedense bu seçimlerde listeye alınmadı.

*Hiçbir partinin birbirinden farkı yok. OHAL ve ittifaklar bizi de etkiledi. Parti içi demokrasi askıya alındı. İnşallah ittifak uygulaması CHP’ye fayda getirir.

*Her şeye rağmen, parti bizim partimiz. Adaylara başarılar diliyorum. Partimizin başarılı olması için var gücümüzle çalışacağız.

3 görüş

*”Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Erdoğan’ın seçimi kazanması kriz demektir. Krizin derinleşmesi demektir… Türkiye’nin normalleşmesi için değişime ihtiyaç var.” Abdüllatif ŞENER

*”Elma ağacı dikersen, elma elde edersin. Elma ağacından armut alamazsın.” Prof. Dr. Güngör URAS

*”Ekonomi bakanlığını şimdiki bakanlardan daha kötü yapabilecek kimi tanıyorsunuz?” Prof. Dr. Cem SAY