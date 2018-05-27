İSU ATM’leri…

Karamürsel’de İSU kendisini yenilemeye devam ediyor. Önce, Emniyet Müdürlüğü yanındaki binadan taşındı. Yeni belediye binasının altında, muhtarlık ofislerinin yanına gitti.

Bu taşınma işinden birçok abonesinin haberi olmadı…

Su faturası ödemek için İSU binasına gidenler kapıları açmak için zorladılar, kapılar kapalı açılmıyor.

Tekrar kapı kolunu yokladılar, açılmıyor. Kafalarını şöyle bir kaldırıp baktıklarında “Taşındık” notunu gördüler.

İnsanın aklına geliyor; “İSU bu taşınma ve yeni adresini, taşınmadan bir ay önce abonelerine gönderdiği faturalara NOT olarak yazıp bilgilendirme yapamaz mıydı?”

Yapabilirlerdi…

Akıllarına gelmedi demek!

Neyse bu geçmiş bir konu…

İSU, yeniliklere devam etmekte; yeni yerine taşınan Karamürsel İSU Şube Müdürlüğü “teknolojiyi” aboneleriyle tanıştırmış!

Ama yine abonelerinin haberi olmamış (!)

Su faturası ödemek için İSU merkezine gittiğinizde VEZNE’ye gidiyorsunuz. Orada bir görevli var sizi karşılayan “fatura mı ödeyeceksiniz?” diye soruyor ve sonra, “Gelin” diyerek, sizi dışarı çıkarıyor.

Siz merakla “nereye” gidiyoruz diye düşünürken, İSU ofisi ile muhtarlık ofisleri arasında yani bina dışında bir ATM önüne gelmiş oluyorsunuz.

İSU görevlisi size; “Ödemelerinizi günün her saatinde artık bu makineden yapabilirsiniz (!)” diyor ve elinizdeki faturanızı alıp ATM’ye uzatıp önce tanıtımını yaptırıyor, sonra sizden ödeyeceğiniz parayı istiyor ve verdiğiniz parayı yine ATM’ye veriyor. Biraz sonra size ödeme makbuzu ATM’den veriliyor.

İşte bu kadar…

Bundan sonra İSU binasının içine gidip vezneye yanaşıp fatura ödeyeceğim diye beklemek yok!

Ne güzel değil mi?

Güzel olmasına güzel de, bir de işin güzel olmayan yanı var!

Bu kul yapısı ATM denen robot makine var ya, bu makine daha konalı bir hafta olmadan ARIZA yapıyor. ARIZA giderilinceye kadar su abonelerinin çektiği rezillik nasıl anlatılırsa.

56 bin nüfuslu ilçenin ne kadar su abonesi olduğunu düşünürseniz İSU’nun bu yeni teknoloji harikası TEK BİR ATM makinesinin abonelerin ihtiyacını karşılamakta zorlanacağı bir gerçek. Bir de bu ATM’nin sık sık arıza yaptığı hesaplandığında durum aboneler için bir fecaat.

Acaba İSU yetkilileri, ilçenin coğrafi ve yerleşim merkezlerini göz önünde bulundurup bu ATM’lerden birkaç tane daha Karamürsel’in belirli noktalarına koyabilir mi?

Örneğin birçok bankanın bu tür ATM’leri belirli yerlere konmuş durumda. Bilmiyoruz, bu teknik bir konu galiba, ama su abonesi Karamürselli vatandaşların böyle bir önerisi var.

Madem İSU, Karamürsel’de yenilenmeye devam ediyor, Karamürselli su abonelerinin bu önerilerini her halde gündemine alır. Hani, şeytan diyor ki diye bir söz var ya…

Keşke, İSU bu gelişmeyi de abonelerine daha önce duyursa da fatura ödemeye gidenler dışarıdaki ATM’yi kullanıp, içeride VEZNE ve veznedar aramasalar.

Haaa, bir de şu var; her vatandaş ATM’yi kullanmasını bilemiyor!

Bu durumda olan ve mesai dışında ödeme yapmaya gelen vatandaşlar ne yapacak?

Onun için de ATM’den ödeme yapmaya gelen vatandaşlara “öğretici” yardımcı olacak bir görevlisini devamlı, mesai dışı da ATM’nin yanında bulundurması mı gerekecek?

Yeniliklere başlayan İSU’nun bu konuya da çözüm bulması ve Karamürsel’deki su abonelerini rahatlatacak kararlar alması bekleniyor.