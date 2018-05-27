Kadın tuzluğu ile ilgili bilgiler

Saygıdeğer Okuyucularım,

Bu yazımda sizlerle kadın tuzluğu bitkisi ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Kadın tuzluğunun diğer isimleri, Berberis ve Amberparis olarak bilinmektedir. Kadın tuzluğu, kırmızı yaprakları ve salkım şeklinde açan sarı çiçekleri ile güzel bir süs bitkisidir. Üzerinde dikenleri bulunan bitki, yerine göre bir metre ile üç metreye kadar boylanabilmektedir. Kadın tuzluğunu tek tek dikebileceğimiz gibi çit bitkisi olarak da dikebiliriz; ayrıca değişik şekiler de verebiliriz. Bolca saçak köklü olan kadın tuzluğu, susuzluğa karşı da oldukça dayanaklıdır. Bahçeye dikeceğimiz yerin güneşli olması, kadın tuzluğunun yapraklarının daha güzel bir şekilde kırmızı olmasına katkı sağlayacaktır. Gölge olanlara dikilen kadın tuzluğunda kırmızılaşma fazla olmayacaktır.

Kadın tuzluğunu çoğaltmak istediğimiz zaman çelik ile kolayca çoğaltabiliriz. Çeliklerini sonbahar ve ilkbaharda yapabiliriz; sonbaharda yapılması daha uygun olacaktır. Kadın tuzluğunun üzerinde zaman zaman bitlenmeler olabilir. Bunlara karşı bit ilaçlarından alınıp atıldığında sorun ortadan kalkacaktır. Kadın tuzluğunun süs bitkisi olmasının yanı sıra tıbbi olarak da bir çok faydalarının olduğu bilinmektedir.

Çeliklenmeden sonra üzerinde kırmızı meyveler oluşan kadın tuzluğunun bu meyvelerinden reçel veya şurup yaparak yararlanılmaktadır. Gövde kabukları da tıp alanında kullanılmaktadır. Böyle güzel bir bitkiyi bahçemize diktiğimizde hem süs bitkimiz, hem de tıp bitkimiz olacaktır. Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla