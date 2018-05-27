İzmit Lisesi’nin iki efsane öğretmeni bakın bana neler hatırlattı

Hüseyin Erol, “Biz İzmitiz”de paylaşmış.

Erkan görmüş, bana gönderdi.

Şu fotoğraflara dikkatle bakar mısınız?

Birinci fotoğraf, 1971 yılında çekilmiş.

47 yıl önce…

***

İzmit Lisesi’nin iki efsane beden eğitimi öğretmeni yan yana.

Nurettin Başol ve İsmail Güngör.

Nuri Hoca ve İsmail Hoca…

Nuri Hoca, o tarihte 45-46 yaşlarında.

İsmail Hoca ise 31-32…

İkisi de kravatlı, ikisi de aydınlık yüzlü, güler yüzlü…

İkisiyle de ben 1970-1980 yılları arasında İzmit Lisesi’nde görev yaptım.

İkisiyle de dostluğum var.

Güzel günler geçirdik.

70’li yıllarda İzmit bir kasaba görünümündeydi.

Herkes birbirini tanırdı.

İnsan ilişkilerinde sıcaklık vardı.

Kimse kimseyi ayrıştırmaz, kimse kimsenin ne yiyip içtiğine, nasıl giyindiğine karışmazdı.

Sevinç ve üzüntü, göstermelik değil samimiyetle paylaşılırdı.

***

Nuri Hoca, hepimizin ağabeyi, okulun adeta demirbaşıydı.

Müdürler gelir gider, o “müdür başyardımcısı” ve “beden eğitimi öğretmeni” olarak hep görevini sürdürürdü.

Bilmem elinden kaç nesil geçmiştir.

O dönemde çoğu ailenin hemen hemen her ferdinin öğretmenliğini yapmıştır.

Baba oğul…

Anne kız…

Nuri Hoca’yı biliyorsunuz 10 gün önce 94 yaşında sonsuzluğa uğurladık.

İsmail Hoca, sağ.

Ayaklarında biraz sıkıntı var, baston kullanarak idare ediyor.

Gelelim ikinci fotoğrafa.

Nuri Hoca ölmeden önce…

İki eski dost buluşup ikinci fotoğrafı çektirmişler.

Tıpkı 47 yıl önceki gibi poz vermişler.

Boyları biraz kısalmış…

Saçları beyazlamış ve dökülmüş…

Ama yüzlerindeki gülümseme aynı gülümseme.

Başları yine dik, kafaları aydınlık.

Nuri Hoca’ya Allah’tan rahmet diliyorum.

İsmail Hoca’ya da sağlıklı uzun bir ömür…

İlçe başkanlığı olmadı, size milletvekillik verelim

Olay, AKP’de yaşandı.

Geçtiğimiz ekim ayında, boşalan Gebze ilçe başkanlığına atama yapılacaktı.

Partinin büyükleri kendi aralarında görüştüler, Av. Ufuk Ekinci’nin ismi üzerinde anlaştılar.

İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Ekinci’nin dosyasını aldı Ankara’ya götürdü, “görevlendirme” yapılmasını istedi.

“Olmaz” dediler…

“Ufuk Ekinci, ilçe başkanlığı için uygun isim değil!”

Neden?

Şu şu şu nedenle…

******

Aradan zaman geçti, “baskın seçim” kararı alındı, milletvekili olmak isteyenler partiye başvurdu, başvuranlar arasında Ufuk Ekinci de vardı.

21 Mayıs’ta listeler açıklandı, aaa o da ne, Ufuk Ekinci listenin dokuzuncu sırasında milletvekili adayı!

Gelişmeleri bilen partililer bu işe çok şaşırdılar, çok!

Nasıl şaşırmasınlar, ilçe başkanlığı için “sakıncalı” görülen kişi, milletvekili adayı yapılmıştı.

Aynı olay Cemil Yaman’da da yaşanmıştı

Ufuk Ekinci olayı, AKP’de ilk değil.

Cemil Yaman’da da yaşandı aynı olay.

Cemil Yaman, 2009-2014 yılları arasında Dilovası Belediye Başkanı idi.

2014’te tekrar aday olmak istedi, yapılmadı, yerine Ali Toltar aday gösterildi.

***

1 Kasım 2015 genel seçimleri öncesi…

Parti, doğu kökenli aday arıyor.

Kim olsun, o mu bu mu derken, Cemil Yaman ismi bir kez daha ortaya atıldı.

Ve Cemil Yaman listeye alındı.

Yedinci sıradan aday gösterildi…

Seçildi, milletvekili oldu.

Önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde…

Cemil Yaman bu defa yine aday.

Altıncı sıradan…

Aksilik olmazsa ikinci kez milletvekili seçilecek.

Burada da “Belediye başkanlığı olmadı, size milletvekillik verelim” olayı yaşandı.

Olur böyle şeyler.

Siyasetimizde benzer pek çok olay var.