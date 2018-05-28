Millet’in vekili mi? Patronun emir kulları mı?

Demokrasi, bir “yaşam biçimi” bir kültürdür.

Demokratik bir düzende “bireylerin söz ve kararlara KATILIM hakkı” vardır.

Demokratik bir düzenin en doğrusu “Doğrudan demokrasi” diye tanımlanır. Örneğin; bir ailede, aileyi ilgilendiren her konuda tüm aile bireylerinin görüşleri alınır ve sorumluluğa da katılır. “Demokrat insan” kimliği böyle temellenir! Bu kültür, toplumsal yaşama da yansır.

Ülke düzeyinde “siyasal kararlara katılım” dolaylıdır. Halk, kendi adına görev yapacak “vekilleri” seçer, onlar aracılığı ile siyasi iradesini kullanır. “Temsili Demokrasi” halkın özgür iradesiyle seçip görevlendirdiği “vekillerin” halk adına yönetim hizmeti verdiği bir demokrasi seçeneğidir.

Ancak;

Demokrasi kültürü güdük kalmış ülkelerde halk, gerçek manada “kendi iradesi” ile vekilini seçemez! Siyasi parti patronları ve üst düzey egemenleri “adayları” belirler ve formalite gereği halkın oyuna sunar! Buna da “demokrasi” derler!

Daha da ötesi;

Meclis’e “Milletvekili” olarak giren kişiler, artık Genel Başkan’ın emir-komutası altındadırlar! Yoksa, bir sonraki seçimlerde yeniden aday olmaları mümkün değildir!

Siyasi Partiler Yasası, her ilde aday belirleme yöntemlerini yasa hükümleri ve parti tüzüklerine göre yapılmasını hükmeder. Bir ölçüde “demokrasi” iddiası olan partilerde ÖN SEÇİM ya da EĞİLİM YOKLAMASI yapılır! Partili delegelerle önseçim tercihinde göreceli olarak egemenlik delegelere geçer! Ayrıca, kimi partilerde “DELEGE AĞALARI” ortaya çıkar! Daha çok üye yapan, üyelerle çok yönlü “iyi ilişkiler kuran” birileri, delege seçimleri sonunda kimim parti yöneticisi, kimlerin Belediye Başkanı ya da Milletvekili adayı gösterileceği, kimin hangi sırada yer alacağını da belirler!

“Tüm parti üyeleri” ile önseçim ve kentler ölçeğinde “eğilim yoklaması” yapılması zahmetli ve gereksizdir!

Bu ülkede siyaset yapma, siyasete aktif katılma, bir göreve seçilme kolay değildir! Paranız olacak, size itaat edecek adamlarınız olacak, zamanınız olacak, “adalet” gibi takıntılarınız olmayacak!

Hele, seçimler bir ya da iki siyaset patronunun iradesi ile erkene alınmışsa, aday belirlemede tüm yetki ve güç parti genel başkanı ve en yakın yöneticilerin iradesindedir!

Partilerde “aday adayı” olan her aklı başında insan, bu gerçeği bilir! Gücü yettiğince karar yetkisi olanları etkilemeye çalışır! Ortaya çıkan liste ne olursa olsun, birilerinin tepkisini alır!

Oysa, bu tepkiye hakları yoktur!

Kurallar ve koşullar bellidir!

Seçilenler, “tek kişinin iradesi” altında parmak kaldırıp indirirken, verdikleri bu emek karşılığında “ayrıcalıklı vatandaş” olma olanağı kazanırlar!

Biraz kurnaz olanlar, yakınlarına değişik mevkilerde ballı kaymaklı işler ya da ihaleler sağlarlar!

Sonra, biz vatandaşlar yakınırız;

Emekli maaşları neden insanca yaşamamıza yetmiyor?

Çocuklarımız neden işsiz?

Sağlıkta çektiğimiz maddi-manevi çileler ne zaman bitecek?

Hayat neden bu kadar pahalı?

Paramız neden bu kadar değersiz?

Neden komşu devletlerle sürekli dalaş ve savaş halindeyiz?

Mercimek’ten-Nohut’a, etten- samana kadar neden dış ülkelerden ürün alıyoruz? Neden köylümüz feryat figan?

Esnaf neden yok oluyor?

Aileler neden yıkılıyor?

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin kaynağı nedir?

Ve daha nice dertlerimizle çileler çeker, “İNSANCA BİR YAŞAM” süremeden tükenir gideriz!

Kavunu bile koklayarak seçen bir toplum, bütün yaşamını emanet ettiği siyasetçisini kendi iradesi ile seçemiyorsa, o ülkede DEMOKRASİ, kocaman bir yalandır!