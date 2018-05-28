24 Haziran’a doğru iktidar ve muhalefet

Herkes ayrı bir telden çalıyor. Seçim sonucunun nasıl biteceğini düşünüp duruyorlar.

İktidarın elinde ciddi imkanlar var. Üstelik beğenilir ya da beğenilmez, orası ayrı bir konu, ancak bugüne kadar yaptıkları da ortada.

Üçüncü havalimanı ve Kanal İstanbul gibi projeler, yerli otomobil gibi belki de çığır açacak işler söz konusu. Dünyanın bir gözünün özellikle bu havalimanı projesinde olduğunu söylemek sanıyorum hata olmaz.

Kısacası bugüne kadar yaptıkları öyle ya da böyle iktidar için bir kozdur…

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Muhalefet de boş değil bu süreçte. Onlar da iyi çalışıyorlar. Fakat genel bir kesimin ilginç bir fikir ayrılığında olduğu muhakkak. Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığı ile İYİ Parti’nin lideri Meral Akşener arasında gidip gelen, oyunu ne tarafa vereceğini düşünen, dahası hangisinin ikinci aday olarak ortaya çıkmasının hayırlı olduğu fikrinde savrulup giden bir yığın insan var…

Muhalefetin elindeki en büyük koz ise ekonomi…

Ekonomi malum, allak bullak…

Dövizin durumu ortada. Hatta bu dönemin 2001 krizinden daha kötü olduğu senaryoları bile yazılıyor son dönemde. Fakat şurası bir gerçek ki, iktidar temsilcilerinin bu konuda söyledikleri, belirttikleri çok açık. Türkiye’de aniden dövizin bu kadar yukarı doğru çıkması, borsanın beklentilere henüz tam anlamıyla karşılık verememesi elbette bir tür manipülasyonun sonucudur.

İnsanları etkilemeye yönelik yapılan bu yönlendirmeyi bizim muhalefetimizin de koz olarak kullanması yadırgamamak elde değil.

Fakat Türkiye, her şeye rağmen güçlü bir ülke. Kendi siyasilerimize, özellikle de muhalefet anlayışıma rağmen çok büyük bir ülke…

Hele ki Türkiye yıllar sonrasında yerli otomobil naraları atmaya başlamışken, bu projenin yok olması gerektiğini söylemek akıl kârı değildir. Bu zihniyet sahiplerinin bize ve geleceğimize ne tür bir faydası olacak anlamakta zorluk çekiyorum…

Ekonomik buhran, emin olun geçicidir. Bu üzerinde bu kadar tartışılmaması gereken bir mevzudur. İktidarın beklentileri de hayata geçirilecek olan dev projelerin ülkeye kazandıracağı dövizle alakalıdır.

Bu beklenti mantıklı ve izahı kolay bir beklentidir.

Kısacası 24 Haziran birçok yönü ile önemli ve çok farklı bir seçimin tarihidir.