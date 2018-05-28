Kocaeli’nin yüzde 15’ini GENÇ NÜFUS oluşturdu!  

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre;

Türkiye toplam nüfusu 2017 yılı sonu itibariyle 80 milyon 810 bin 525 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 983 bin 97 oldu.

Genç nüfus, toplam nüfusun %16,1’ini oluşturdu.

Genç nüfusun, %51,2’sini erkek nüfus, % 48,8’ini ise kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfus oranının 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1 olacağı öngörüldü.

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TÜİK verilerine göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre;

Kocaeli ili toplam nüfusu 2017 yılı sonu itibariyle 1 milyon 883 bin 270 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 284 bin 263 oldu.

Genç nüfus, toplam nüfusun %15,1’ini oluşturdu.

Genç nüfusun, 145 bin 672’si erkek nüfus, 138 bin 591’i ise kadın nüfus oluşturdu.

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TÜİK’in verileri böyle…

Türkiye’nin genç nüfusu fazla…

Ama genç nüfusta işsizlikte çok fazla…

Üniversite mezunu işsiz sayısı milyonları buluyor…

Durum bu vaziyette iken, genç nüfusumuzla övünmek iyimserlik olur…

Gülez, şansını İYİ Parti’de deniyor

Bir dönem MHP’den Derince Belediye Başkan adaylığı yapan Adil Gülez, MHP’den sonra İYİ Parti’ye geçti… İl Başkanlığı kongresinde, il başkanı Serdar Kaman ile tatsız bir olay yaşandı… İYİ Parti genel merkezi, kongrede yaşanan bu gerginliği bir kenara bırakıp, Adil Gülez’i altıncı sıradan milletvekili adayı gösterdi. MHP’de umduğunu bulamayan Gülez, bakalım İYİ Parti’ye nasıl bir katkı sağlayacak. İl Başkanı Kaman’a Gülez’in 6’ncı sıraya konmasıyla ilgili “genel merkezin takdiri” diyerek konuyu geçiştirdi…

Muhip Hoca hızlı başladı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Muhip Kanko, 2015 yılında yapılan seçimlerde CHP’den aday adayı olmuştu. Ama listeye girememişti… Kanko, 24 Haziran’daki seçimler için bir kez daha aday adayı oldu. Bu kez CHP’nin dördüncü sırasında listeye girdi. Kanko, pazartesi akşamı listeler açıklandıktan sonra kolları sıvadı. Hemen bir basın yayın birimi kurdu ve haberlerini servis etmeye başladı. Kanko’ya başarılar diliyoruz.

Mehmet Akif Yılmaz basamakları tırmanıyor

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, 24 Haziran’daki seçimlerde listeye dördüncü sıradan girdi… Yılmaz, 2015’deki seçimlerde listeye 6’ıncı sıradan girmişti. Yılmaz, Haldız İnşaat için REAL alanında yapılması gereken imar değişikliğine karşı çıkmıştı. Yılmaz’ın bu sağlam duruşu sonrası ve gazetemizin haberi gündeme taşıması üzerine proje iptal edildi. Bazı AKP’liler Yılmaz’ın liste dışı kalabileceğini iddia etmişti… Ama o iddia boşa çıktı ve Yılmaz iki basamak yükselerek 5’inci sıradan 4’nücü sıraya yükseldi. Mehmet Akif Yılmaz’ın babasının Şevki Yılmaz olduğunu da hatırlatmak isterim.

SP, Ejderoğlu’nu Ankara’ya gönderebilir mi?

AKP kurulduktan sonra TBMM’ye giremeyen Saadet Partisi, CHP ve İYİ Parti ile kurulan ittifak sonrasında TBMM’ye girme şansını yakaladı. SP, Kocaeli’de birinci sırayı Sinan Ejderoğlu’na verdi. Kocaeli’de il başkanlığı yapan Ejderoğlu, daha sonra genel başkan yardımcısı olmuştu. SP’nin Kocaeli’de büyük bir tabanı var. Partiler, 75-80 bin civarında bir oy aldığı zaman 1 vekil çıkartabilir. SP de Kocaeli’de bu oyu alırsa, Ejderoğlu’nu TBMM’ye gönderir. SP, Kocaeli’de her zaman Türkiye ortalamasının3-4 katı daha fazla oy alıyordu. Bu seçimler de bu olursa, Ejderoğlu’na TBMM yolu gözükür…

Yılmaz’dan nasihat

Derince Anadolu Lisesi ve 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliklerine katılan Derince Kaymakam Akın Yılmaz, öğrencilere mesaj verdi. Yılmaz dedi ki; “Gençlerimizin kendilerine hedef belirlemeleri çok önemli. Eğer bir hedef belirlerseniz, ona ulaşmanız çok daha kolay olur. Günümüzde hem eğitim olanakları, hem de bilgiye ulaşmanın yolları geçmişe oranla çok daha kolay. Yarın bu koltuklarda sizler oturacak ve ülkemizi daha da ileriye taşıyacaksınız” dedi. Yılmaz haklı. Boşuna dememişler “Hedefsiz insan, rotasız gemiye benzer” diye… Bu söz kulağınıza küpe olsun.

TARİH

28 MAYIS 1999