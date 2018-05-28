Bu rezilliğin bir sorumlusu yok mu?

Kartepe’de, Balaban’da oturuyorum.

Sabaha kadar gök gürledi, şimşek çaktı, yağmur yağdı.

Ama ne yağmur!

Sabah her günkü gibi yine 6’da uyandım, baktım yağmur hafif, yağmurluğumu çektim yürüyüşe çıktım.

Dağ dumanlı, hava basık, nem fazla…

Altı kilometrelik yürüyüşümü tamamladım, tam eve gireceğim, telefonum çaldı.

Hayırdır… Bu saatte…

Erkan arıyor.

“Baba, şimdi Birol fotoğraf attı, İzmit Sanayi Sitesi sular altında. Gazetenin etrafı adeta göl, binaya giriş çıkış yapılamıyor…”

Gönderdiği fotoğraflara baktım, bizim bina sanki bir “ada” gibi ortada.

İyi ki kaldırımları biraz yüksek yapmışız, sel suyu tam limitte, biraz daha yükselse içeri girecek.

Site başkanı Muzaffer Gürfidan’ı aradım.

Saat 5’ten beri yaktaymış, “Perişanız” diye söze girdi.

“Yeni Gölcük Yolu’ndaki logarlar patlamış, siteyi site dışından gelen sular bastı. Bir ara elektrikler de kesildi, pompaları tam çalıştıramadık. Hemen hemen bütün işyerlerini sel bastı…”

“Belediye, İSU yok mu ortada?”

“Sadece bizim sitede değil, çevre yerleşimlerinde de sıkıntılar var. Vezirçiftliği, Alikahya tarafı… Kartepe, Körfez…”

“Başkan, sular ne zaman çekilir? Arkadaşları gazete binasına nasıl taşırız?”

“Ana kapıya gelsinler, iş makinelerine bindirip gönderirim…”

Sonra yazı işlerinden Mehmet Özmen’i aradım. “Gazeteye yaklaşıyorum” dedi.

Durumu anlattım…

Gereken yapılmış, arkadaşlar ana kapıdan gazete binasına iş makineleriyle taşınmışlar, sonra da çorapları ve ayakkabılarını çıkarıp paçalarını sıvayarak binaya girmişler.

Eee, gazetecilik böyle bir şey, her şart altında görevini yapacaksın.

Depremde aynı şey olmadı mı?

Herkes kapısını kapatıp gitti, biz gazeteyi çıkarmaya devam ettik.

Dün öğle saatlerinde ben de gazetedeydim

*******

Arkadaşlar, “Suların çekilmesini bekleyin, biraz geç gelin, biz size haber veririz” dediler.

Öğleye kadar bekledim, haber gelmeyince yola çıktım.

Yolda Erkan aradı, “Baba arabanı bankaların önüne bırak, oradaki sular çekildi, Birol seni oradan yüksek arabayla alsın” dedi.

Geldim, Ziraat Bankası’nın önüne park ettim, Birol’u aradım.

Sular çekilmiş, ama caddeleri çamur kaplamış.

Sağda solda selin getirdiği molozlar…

Kango’ya bindim, içeriye su girmesin diye kenardan kenardan gidiyoruz.

Derken bizim gazete binasının önündeyiz.

Hani denizde tekneyle iskeleye yanaşırsınız ya, biz de arabanın sol tarafını yüksek kaldırıma öyle yanaştırdık.

Aksi takdirde cumburlop suyun içindeyiz.

Doğru yazı işleri katına çıktım.

Sel sularının yarattığı sıkıntının boyutunu öğrenmeye çalıştım.

Sıkıntı, sadece İzmit Sanayi Sitesi ve birkaç yerleşim yeriyle mi sınırlıydı?

Her taraftan haber yağmış.

Özel muhabirlerimizden, ajanslardan…

İzmit, Kartepe, Başiskele, Gölcük, Karamürsel, Derince, Körfez, Darıca…

Her tarafta sıkıntı var, ama bu ilçelerde daha fazla.

İzmit’in; gazetemizin de bulunduğu sanayi sitesi, Vezirçiftliği, Yahya Kaptan Mahallesi, Alikahya tarafı tam perişan!

Muzaffer Gürfidan, diyor ki

*********

Arkadaşlar sayfayı toparlarken ben de oturdum yazımı yazacağım.

Ayağında dizine kadar çektiği çizmelerle site başkanı Muzaffer Gürfidan geldi.

“Başkan, bu ne iş? Sanayiye gel gel diyordun, ama bazı günler kayık da gerekebilir diye hiç söylemedin” diye takıldım.

Gülüştük…

Doğru, ağlanacak halimize güldük.

Biliyorum, sorunun çözümünde Muzaffer Başkan’ın hiçbir kusuru yok.

Sen belediye olarak deniz tarafındaki Eski Gölcük Yolu’nu yükseltiyorsun, sanayi sitesi çukurda kalıyor, siteden denize yolun altından üç dört boru döşeyeyim de şu suyu tahliye edeyim demiyorsun.

Yağmur biraz normalin üstünde yağdığında site göle dönüyor.

Burada 1300 işyeri var.

Bu işyerleri Kocaeli ekonomisine ciddi katma değer sağlıyorlar.

Vergi veriyorlar, istihdama katkıda bulunuyorlar.

Ama sen büyükşehir belediyesi olarak devasa bütçenden sitenin bu temel sorununu çözmek için beş kuruş ayırmıyorsun.

Muzaffer Bey, “Yatırım tutarını bizden istiyorlar, bu mümkün değil, herkes sıkıntı içinde. Biz vergimizi veriyoruz, bu sorunu çözmek belediyenin görevi” dedi.

Düşündüm, söylediği doğru.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ne yapıp edip, İzmit Sanayi Sitesi’ndeki işyerlerini bu sıkıntıdan kurtarmalı.

Dünkü selin sitedeki işyerlerinde meydana getirdiği zararı hesaplasan, dünyalar tutar.

Yazık günah değil mi?

MİA MİA deyip bazı kişilere rant sağlama peşinde koşacaklarına, MİA bölgesinin önce altyapı sorununu çözmeleri daha doğru olmaz mı?

Yaşananlara afet deyip işin içinden sıyrılmak var mı?

********

Suçu başkasının üzerine atıp, işin içinden sıyrılmakta üstümüze yok.

Yağmur yağdı…

Tamam, normalinden biraz fazla yağdı…

Konutları ve işyerlerini sel bastı, yollar geçilemez hale geldi…

Eee, bunun adı “afet”!

Suçlu kim?

Suçlu yok, çünkü yaşananlar afet!

Var mı böyle bir şey?

Sen kentlerin altyapısını doğru dürüst bilimsel verilere dayanarak yapmazsan…

Yağmurun yağma ihtimalini en üst limitten hesaplamazsan…

Sonuç bu olur.

Geldiğimiz noktada, Kocaeli halkının dün yaşadığı rezilliklerin bir sorumlusu olmalı.

Ama göreceksiniz, kimse çıkıp da “Bu rezilliklerin sorumlusu benim, sizlerden özür diliyorum” demeyecek.

Suçu “afet”in üzerine atacak, bitti!

Şimdi görevlerini gereği gibi yapmayanlar, sele karşı gerekli altyapı tedbirini almayanlar suçsuz…

Tek suçlu var, “afet”…

Öyle mi?

Bu kafalarla biz daha çok seller görür, daha çok sıkıntılar yaşarız.

Bu fotoğraf dün sabah eski Gölcük yolundan çekildi

Dün öğleyin gazete binasına girip ofisime çıktığımda penceremden dışarısı böyle görünüyordu.

İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan, sorunu böyle dile getirdi.