Devlet parasıyla iftar, günah değil mi?

Artık işin iyice cılkı çıktı.
Yok böyle bir şey!
Sen hasbelkader devletin bir makamına oturmuşsun…
Cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, belediye başkanı olmuşsun…
Mübarek ay geliyor…
Lüks otellerde pahalı iftar sofraları kuruluyor.
500 kişiye, 2 bin kişiye, 3 bin 5 bin kişiye…
Parası?
Parası devletten…
Böyle bir şey olur mu?
Böyle bir savurganlığın, böyle bir hilenin dinimizde yeri var mı?
Sen iftar yemeği düzenleyeceksen, gücün kaç kişiye yetiyorsa, buna göre düzenlersin.
Çıkarırsın parasını cebinden ödersin.
Sevap olan budur.
Doğrusu budur…
Parası devlet kasasından ödenen iftar yemeklerinin hiçbir anlamı yok!
Bunlar “sevap hanesine” değil, “günah hanesine” yazılır.
Bir de devlet kasasından düzenlenen iftar yemekleri medyaya haber olarak servis edilmiyor mu, deli oluyorum.
Gösteriş olsun diye…
Hava atmak için…
Hele hele seçim öncesi,tamamen “siyasi rant” sağlamak amacıyla…
İftar yemeği böyle mi düzenlenir?
Günah… Vallahi de günah, billahi de günah!
Dinimizi ne hale getirdiler.
AKP’nin seçim bildirgesi ne anlama geliyor?
Benim garibime gitti, bir de size sorayım dedim.
Klasik bir çalışma…
Partiler seçim bildirgelerini açıklıyorlar.
Beni seçerseniz…
Bizi iktidar yaparsanız…
Söz veriyoruz, şunları şunları yapacağız.
Muhalefetteki CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, HDP her neyse hepsi “yapacaklarına dair” sözler verdiler.
16 yıldır iktidarda bulunan AKP de seçim bildirgesi yayınladı, yeniden iktidar olursa yapacaklarına dair sözler verdi.
AKP’nin söz verdiklerine baktım, yeni bir şey yok, hepsi eski ve bildik konular.
Demokrasi ile ilgili sözler…
Ekonomi ile ilgili sözler…
Sosyal yaşamla ilgili sözler…
Tamam da, bütün bu sözler 2002 yılından beri AKP’nin seçim bildirgelerinde hep var.
Yeni bir şey söylenmiyor…
İşte bu nedenle ben diyorum ki, AKP’nin seçim bildirgesi, özünde, “16 yıldır yapamadıklarının itirafı!”
“Ben, bunları bunları yapacağım” ne demek?
“Ben, bunları bunları 16 yılda yapamadım” demek!
Ben, AKP’nin seçim bildirgesini böyle anlıyorum.
Sizi bilmem.
Bu rezilliğin sorumlusu…
Dünkü yazımın başlığı “Bu rezilliğin bir sorumlusu yok mu?” şeklindeydi.
Pazar günü sabaha doğru yağan yağmurun sele dönüşerek tüm kenti nasıl esir aldığını anlatmıştım.
Yazımı okuyanlar vesel rezilliğini yaşayanlar, dün gün boyu telefonla aradılar, mesaj attılar.
İşte söyledikleri:
Bu rezilliğin sorumlusu…
*Sorumsuz belediye başkanlarıdır.
*Bina yapılmasına izin verip, kentin altyapısını unutanlardır.
*1 milyonluk otomobillere binip hava atan belediye yöneticileridir.
*Devletin kaynaklarını gerekli yerlere değil de, lüzumsuz projelere harcayanlardır.
*Asıl görevlerini yapacaklarına, bazı partili işadamlarıyla bir olup rant peşinde koşanlardır.
*Bu kafalar değişmedikçe, Kocaeli’de daha çok “sel felaketleri” yaşanır.
Ortalığı sel bastı, siyaset tatilde
Pazar günü…
Kocaeli’nin dört bir tarafından sel haberleri geliyor.
Konutlar perişan…
İşyerleri perişan…
Yollar geçit vermiyor.
Dikkat ettim, ortalıkta siyasiler yok.
Ne parti yöneticileri…
Ne partilerin milletvekili adayları…
Oysa tam “siyaset yapacakları” gün!
Hadi AKP’lileri anladık.
13 belediye de kendilerinin.
Ortaya çıkıp ne diyecekler?
İyi de, AKP’lileri bir tarafa bırakın muhalefetteki CHP, İYİ PARTİ ve Saadet Partisi’ne ne oluyor?
Böylesine sıkıntılı bir gün, onlar için fırsat değil miydi?
Sel mağdurlarının yanında olup dertlerini dinleselerdi, konuyla ilgili medyaya açıklama yapsalardı, şu seçim sürecinde kendilerine avantaj sağlamaz mıydı?
Ne diyeyim, sel felaketi pazar günü yaşandı, sanırım siyaset de tatil yapıyordu.
Dün?
Dün de sanırım “pazartesi sendromu” yaşıyorlardı.
Pazar mahmurluğunu üzerlerinden atamamışlardı.
Bu nedenle hiçbir siyasiden sel felaketiyle ilgili açıklama gelmedi.
Bir kişi hariç...
CHP Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Diş Hekimi Müzeyyen Topçu Tan…
Tan, dün gazetelere gönderdiği açıklamada, sel felaketinin bağıra bağıra geldiğini, AKP’li belediyelerin uyarılara kulak asmadığını belirtiyordu.
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Yorumlar
(3 )
Orhan Özkan - Devlet kasasından iftar veriliyorsa Yani senin benim tüyü bitmedik yetimin vergisi ve hakkıyla ödeniyorsa,BENİM O ÖDENEN İFTAR PARALARINDA 1 KURUŞ BİLE HAKKIM VARSA YİYENLERE VE ÖDEYENLERE BENİM HAKKIM KAT KAT HARAM ZIKKIM OLSUN.ALLAHIM ONLARDAN VE ÇOÇUKLARINDAN FİTİL FİTİL ÇIKARTSIN.
Yaşar DOĞAN - Selam. Yorumunuza ilave yapmaktır maksadım. Pazar sabahı 02,30 itibarı ile ayakta olan bir MUHTAR olarak Adnan Menderes Bulvarında su basan evlerde ve sokaklardaydım. 06,30 da İzmit Bld. Temizlik işl. Müdürü Umut beyi aradım. Sağolsun hemen geldi. Ekipleri oluşturup çalışmalara başlandı. Hala devam ediyor. Zarar gören vatandaşlar Kaymakamlık yazı işleri müdürlüğüne müracat etsin. Hasar tesbiti yaptırsınki yardım alabilsin.
Nurettin Öztürk - yöneticiler de vekiller de içimizden çıkıyor,uzaydan başka gezegenden başka ülkeden gelmiyor bu idareciler yöneticiler siyasiler.haramı helali muhalefette iken bilir bizim insanlarımızın büyük çoğunluğu,sağcı solcu fark etmez bir makam bir koltuk ele geçiren yandaşını candaşını alır hemen yanına,mücahitken mütahit olur.haram helal ver ALLAH ım ah bu kulun yer ALLAH ım.hep reklam hep gösteriş devletin parası ile ancak fakire yardım yapabilirsin,önüne gelene zengin fakir ayırım yapmadan şunu bunu veremezsin.izmit belediyesinin dağıttığı bisikletler HURDACILARDA GEZİYOR.Daha yazayım mı,daha yazardım amma anlayan kim uygulayan kim.sayısız makam aracı sayısız bankamatik memur.o bizi kandırdı bu bizi kandırdı şu bizi kandırdı der mi yönetici idareci siyasetçiBENİ GERÇEKTEN DOLANDIRDI EN YAKINIM DAYIMIN OĞLU KREDİ KARTLARIMI ALDI ÖDEMEDİ BENİ MAĞDUR ETTİ SEFALETE İTTİ.Ben hiç bir çözüm bulamıyorum.benim gibi iyi niyet mağdurlarının işi zor.DEVLETİ YÖNETENİN İŞİ KOLAY.VER DEVLETİN HAZİNESİNDEN OLSUN BİTSİN.Uçak seferi olmayacak yerlere hava limanı yap.göç veren yerlere ölü yatırım yap nasılsa hesap sorabilecek kimse yok.......AHH AHHHH
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